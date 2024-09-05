Геноцид ирландцев и его уроки, - В.Хомяков

09:59 06.09.2024

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ

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БИЛИСЬ ПРОТИВ СИСТЕМЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ И РОДОМ: УЧИТЕЛЯ ПОСАДИЛИ ЗА "МАЛЬЧИКА" И "ДЕВОЧКУ"

Начало учебного года 1 сентября ознаменовалось для ирландского учителя истории и немецкого языка Эноха Берка арестом и уже третьей посадкой в тюрьму. Нет, он не грешил педофилией и не проповедовал экстремизм. Вина учителя с точки зрения западной юстиции гораздо более страшная: он, как верующий христианин, признает наличие только двух полов - мужского и женского и выступает против пропаганды смены пола в учебных заведениях.



Иногда приходится слышать: да оставьте вы в покое этих извращенцев - их мало, а в мире есть проблемы и поважнее! А вот и нет! Потому как сегодня на Западе "нормальность" извращений продвигают в качестве "новой нормы". И всех несогласных с этим, кто настаивает на своем праве называть мальчиков мальчиками, а девочек девочками или отказывается пропагандировать в школе блокаторы полового созревания, на совершенно "законном" основании бросают за решетку. На наших глазах, по сути, рождается новая разновидность фашизма - фашизм гендерный.



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"Неправильный" учитель

1 сентября 2024 года учительствовавший в Wilson's Hospital School в ирландском графстве Уэстмит Энох Берк был прямо возле школы задержан полицией, после чего судья отправил его за решетку, формально - за неуважение к суду, запретившему ему появляться в школе. Услышав приговор, Берк заявил:



Вы ответите перед Богом за то, что посадили меня в тюрьму за мои религиозные убеждения.



Это именно так и есть: Берк сидит за то, что не отрекся от истин, изложенных в Библии (в суде он цитировал отрывки из Книги Бытия и Евангелия от Матфея), где черным по белому сказано, что пола всего два, а разнообразные извращения - смертный грех. Еще одним "преступлением" ирландского педагога считают его решительное противодействие предписываемому учителям в школах Ирландии навязыванию ученикам "нормальности" трансгендерности и "смены пола".



Берк считает это "адской идеологией", склоняющей детей в психически неуравновешенный пубертатный период принимать блокаторы полового созревания, "пока они не определятся со своей гендерной принадлежностью", что, помимо колоссального ущерба здоровью, ведет подростков к психологическим травмам, толкает на путь "самоубийств, увечий, сожалений и разрыва отношений с родителями". Подобного в сегодняшней Европе не прощают.



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По счастью, семья Эноха (в которой 10 детей) полностью его поддерживает и бьется за него в судах: в аппеляционном суде Берка, его родителей и троих братьев и сестер охранники силой выволокли из зала суда. Ранее семья протестовала против карантина из-за COVID, однополых браков и прав на аборты в Ирландии. Кстати, и сестра Эноха Амми также из-за аналогичных убеждений была уволена с работы в дублинской юридической фирме Arthur Cox. Увы, быть нормальным, а тем более быть христианином на современном Западе становится не просто предосудительным, но и опасным.



Всего за свои убеждения Берк уже отсидел более года - 400 дней. Первая "отсидка" случилась в мае 2022 года: в школу тогда пришла директива обращаться к трансгендерам по новым местоимениям, а Берк это делать отказался. В итоге учителя отправили на 100 дней за решетку и запретили появляться в школе. Да плюс к тому оштрафовали на 88 тысяч евро, которые он так и не смог выплатить. Но, несмотря на запрет и на то, что в мае 2022 года его отстранили от занятий с полной оплатой в ожидании расследования, Берк продолжал приходить в школу каждый день. Тогда его уволили. Но учитель заявлял:



Я учитель и не хочу сидеть в тюрьме. Я хочу быть сегодня в классе, именно там я был сегодня утром, когда меня арестовали.



Вернувшись в школу в начале 2023 года, Берк остался верен себе и не стал обращаться к одному из учеников согласно его "половой самоидентификации" и не назвал трансгендера "они". В результате - новый срок (300 суток) и запрет близко подходить к школе. И вот - новый арест 1 сентября: формально - не за взгляды, а за появление в школе. Обещали отпустить, если хотя бы устно согласится выполнить приказ, но принципиальный учитель заявил, что это было бы его отказом от своих религиозных убеждений.



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Настоящий ирландец

Энох Берк - настоящий ирландец! Вспомним историю: когда англичане-протестанты захватили католическую Ирландию, они тоже начали с навязывания своих религиозных убеждений: священников убивали, храмы оскверняли, а твердо державшихся за свою веру и обычаи ирландцев, по сути, приравняли к скоту, лишив всех прав, отобрав все плодородные земли и даже запретив им получать какое-либо образование.



Несогласных убивали: только с 1641 по 1652 год свыше 500 тыс. ирландцев были убиты англичанами, а другие 300 тыс. - проданы в рабство. Только в течение 1650-х годов более 100 тыс. отнятых у родителей ирландских детей в возрасте от 10 до 14 лет были отправлены рабами в Вест-Индию, Вирджинию и Новую Англию.



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Ирландских женщин тамошние плантаторы продавали в бордели или "скрещивали" с наиболее сильными неграми, выводя новую породу рабов. Оставшихся в Ирландии уничтожали голодом и нищетой: всего за несколько лет население Ирландии сократилось втрое - с 1,5 млн. до 600 тыс. человек. Право же, даже холокост в сравнении с этим "отдыхает"! И закончился весь этот плановый геноцид ирландцев только ближе к ХХ веку!



Однако ирландцы никогда не смирялись со своим положением, оставаясь верными культуре и ценностям своих предков: в 1922 году добились-таки отделения от Великобритании и создания собственной государственности. Так что в этом смысле Энох еБрк - поистине настоящий ирландец, не согласный даже под давлением репрессий менять свои убеждения и называть черное белым. Кстати, по всем параметрам он является политическим заключенным, пострадавшим за свои убеждения. Ау, западные правозащитники, где вы?!



Как связаны "диктатура меньшинств" и неонацизм

А теперь ответим себе на вопрос: как связано все это с тем, против чего Россия сегодня воюет на Украине? Связь прямая. Ведь истинная античеловеческая и антибожеская сущность Запада не в наличии там определенного числа извращенцев (что еще можно было бы стерпеть), а в том, что извращения провозглашаются там "новой нормой". И люди, не принимающие оные в качестве "нормы", репрессируются государством. Именно этот новый порядок стремятся навязать глобализаторы и Украине, и всему миру. При этом, как замечает политолог и публицист Игорь Друзь:



Это не шутки, а радикальное изменение сознания масс, превращение народов в толпу "человекоединиц", идеальную для управления глобалистами. Нацизм при этом играет роль тарана глобализма по разрушению национальных государств. На Украине начинали с классического "селюковского" бандеровского укронацизма, основанного на ненависти ко всему русскому, но пропагандировавшего семью и "традиционные украинские ценности". Но вслед за факельными шествиями неонацистов по тем же улицам вскоре пошли гей-парады.



Именно за этот вариант "цэ Эуропы" на Украине сражаются на самом деле одурманенные бандеровской пропагандой украинские хлопцы. Бандеровщина, снос памятников, беснования в стиле "москаляку на гиляку!" - все это напоказ и временно, ради мотивации необходимого для войны с Россией "пушечного мяса". А в итоге - не успеют оглянуться, как их же своя власть станет сажать за запрет "трансгендерности" своим детям. До некоторых оголтелых фашистов эта мысль, похоже, стала доходить. Игорь Друзь рассказывает:



Показателен тут пример такой ярой "селюковско-бандеровской" фашистки, как Ирина Фарион. В заявлениях ее последнего времени вдруг все чаще зазвучала… критика США и Запада. За то, что все свои антихристианские мерзости привносят на "освободившуюся от России" Украину. Кстати, как вариант, возможно, за это ее и убрали - как отработанный материал. На смену вырастили других - того же лидера одесских "правосеков" Стерненко, гораздо более терпимого и к наркотикам, и к прочим "ценностям" Запада.



Да иначе и быть не могло. Как проболтался однажды вице-спикер польского сената Михал Каминьский, "украинцы сегодня умирают за право быть гомосексуалистами". Вот только многие из них об этом и не догадываются…



Что с того?

Итак, укронацизм - не что иное, как таран для всемирной глобализации и создания "нового мира" (по Швабу), каковой глобальные элиты полны решимости навязывать всему человечеству, если надо - насильно. Разрушение семьи (вспомним "ювеналку"), веры (гонения на УПЦ), культуры ("квир-культура" и "современное искусство"), морали (легализация извращений), ликвидация цивилизационной и национальной принадлежности ("плавильный котел"), формирующийся культ ЛГБТ и "трансгендерности" (тотальное сокращение населения). Все это - части единого проекта, принять который частично ни у кого не получится: только все вместе и без всяких ограничений.



Именно Россия имеет сегодня все шансы стать центром сопротивления сатанизации человечества для всех традиционалистов мира - как в сфере геополитической, так и в духовно-культурной, ибо они неразрывно связаны.



Что же касается Эноха, то таких людей, очевидно, нужно всеми силами звать в Россию и помогать им с переездом. Готова ли к этому наша бюрократия? Или будет опять ставить препоны по высосанным из пальца причинам, как с тем канадским многодетным христианином?