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Крал с питания для школьников. Кандидат в вице-президенты США Уолц обвинен в мошенничестве на 250 млн долларов
10:02 06.09.2024

Напарника Камалы Харрис обвинили в многомиллионном мошенничестве
Жульническая схама: украли 250 миллионов долларов

Комиссия Палаты представителей, возглавляемая республиканцами, вызывает Тима Уолца в суд за мошенничество с оказанием помощи в связи с Covid на сумму более 250 миллионов долларов. Губернатор Миннесоты признал, что чиновники образования штата проявили недостаточную осмотрительность для предотвращения мошенничества.

Жульническая схама: украли 250 миллионов долларов

Комитет Палаты представителей США, возглавляемый республиканцами, направил повестку губернатору Миннесоты Тиму Уолцу с требованием предоставить документы и сообщения, связанные с масштабной схемой мошенничества, осуществляемой некоммерческой организацией, которая использовала средства для оказания помощи в связи с пандемией, предназначенные для питания детей, пишет The Guardian.

Канал NBC News впервые сообщил о повестках, которые были направлены Уолцу, комиссару образования штата Миннесота Вилли Джетту, министру сельского хозяйства США Тому Вилсаку и генеральному инспектору сельского хозяйства Филлис Фонг.

Комитет Палаты представителей США по образованию и трудовым ресурсам направил Уолзу, кандидату в вице-президенты от Демократической партии, письмо, в котором сообщил, что он расследует деятельность Министерства сельского хозяйства США и министерства образования Миннесоты по надзору за федеральными программами детского питания и "Накормим наше будущее", которые, как утверждается, украли более $250 миллионов долларов в виде средств на борьбу с пандемией.

Повестка не предусматривает личной явки Уолца в комитет. В ней установлен крайний срок для передачи документов - 18 сентября.

Пять человек, участвовавших в этой схеме, были осуждены ранее в этом году за свою роль в судебном процессе, который включал попытку подкупа присяжного заседателя сумкой, полной 120 000 долларов наличными, оставленной у нее дома. В общей сложности в связи с этой схемой обвинения были предъявлены 70 людям.

Возросшая известность Уолца в национальной политике заставила по-новому взглянуть на его роль как высшего руководителя Миннесоты и на то, должен ли был департамент образования штата, который находится в его ведении, уличить его в мошенничестве, отмечает The Guardian.

Председатель комитета от республиканской партии Вирджиния Фокс написала Уолцу: "Вы хорошо осведомлены о многомиллионном мошенничестве, которое имело место во время вашего пребывания на посту губернатора".

Представитель Тима Уолца заявил, что расследование дела "Feeding our Future" было "ужасающим злоупотреблением федеральной программой борьбы с Covid".

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"Департамент образования штата усердно работал, чтобы остановить мошенничество, и мы благодарны ФБР за сотрудничество с Министерством образования в аресте и предъявлении обвинений причастным к нему лицам", - сказал представитель губернатора.

Уолц ранее защищал департамент, но признал, что в сфере надзора необходимо добиться улучшений, после того как государственный аудит показал, что недостаточный надзор со стороны департамента "создает возможности для мошенничества".

"Нет ни одного служащего штата, который был бы замешан в совершении чего-либо незаконного. Они просто не проявили должной осмотрительности, как следовало бы", - сказал Уолц после получения отчета о проверке.

Сообщается, что комитет направил добровольные запросы в департамент образования Миннесоты о предоставлении документов, но "не смог получить материалы по существу".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725606120


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