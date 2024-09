Крал с питания для школьников. Кандидат в вице-президенты США Уолц обвинен в мошенничестве на 250 млн долларов

10:02 06.09.2024

Напарника Камалы Харрис обвинили в многомиллионном мошенничестве

Жульническая схама: украли 250 миллионов долларов



Комиссия Палаты представителей, возглавляемая республиканцами, вызывает Тима Уолца в суд за мошенничество с оказанием помощи в связи с Covid на сумму более 250 миллионов долларов. Губернатор Миннесоты признал, что чиновники образования штата проявили недостаточную осмотрительность для предотвращения мошенничества.



Комитет Палаты представителей США, возглавляемый республиканцами, направил повестку губернатору Миннесоты Тиму Уолцу с требованием предоставить документы и сообщения, связанные с масштабной схемой мошенничества, осуществляемой некоммерческой организацией, которая использовала средства для оказания помощи в связи с пандемией, предназначенные для питания детей, пишет The Guardian.



Канал NBC News впервые сообщил о повестках, которые были направлены Уолцу, комиссару образования штата Миннесота Вилли Джетту, министру сельского хозяйства США Тому Вилсаку и генеральному инспектору сельского хозяйства Филлис Фонг.



Комитет Палаты представителей США по образованию и трудовым ресурсам направил Уолзу, кандидату в вице-президенты от Демократической партии, письмо, в котором сообщил, что он расследует деятельность Министерства сельского хозяйства США и министерства образования Миннесоты по надзору за федеральными программами детского питания и "Накормим наше будущее", которые, как утверждается, украли более $250 миллионов долларов в виде средств на борьбу с пандемией.



Повестка не предусматривает личной явки Уолца в комитет. В ней установлен крайний срок для передачи документов - 18 сентября.



Пять человек, участвовавших в этой схеме, были осуждены ранее в этом году за свою роль в судебном процессе, который включал попытку подкупа присяжного заседателя сумкой, полной 120 000 долларов наличными, оставленной у нее дома. В общей сложности в связи с этой схемой обвинения были предъявлены 70 людям.



Возросшая известность Уолца в национальной политике заставила по-новому взглянуть на его роль как высшего руководителя Миннесоты и на то, должен ли был департамент образования штата, который находится в его ведении, уличить его в мошенничестве, отмечает The Guardian.



Председатель комитета от республиканской партии Вирджиния Фокс написала Уолцу: "Вы хорошо осведомлены о многомиллионном мошенничестве, которое имело место во время вашего пребывания на посту губернатора".



Представитель Тима Уолца заявил, что расследование дела "Feeding our Future" было "ужасающим злоупотреблением федеральной программой борьбы с Covid".



"Департамент образования штата усердно работал, чтобы остановить мошенничество, и мы благодарны ФБР за сотрудничество с Министерством образования в аресте и предъявлении обвинений причастным к нему лицам", - сказал представитель губернатора.



Уолц ранее защищал департамент, но признал, что в сфере надзора необходимо добиться улучшений, после того как государственный аудит показал, что недостаточный надзор со стороны департамента "создает возможности для мошенничества".



"Нет ни одного служащего штата, который был бы замешан в совершении чего-либо незаконного. Они просто не проявили должной осмотрительности, как следовало бы", - сказал Уолц после получения отчета о проверке.



Сообщается, что комитет направил добровольные запросы в департамент образования Миннесоты о предоставлении документов, но "не смог получить материалы по существу".



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ