В США резко переключились и стали ловить не российских, а китайских шпионов, - Малек Дудаков

10:44 06.09.2024

Русские больше не враг №1. Охота на шпионов в США вышла на новый уровень

МАЛЕК ДУДАКОВ

4 сентября 2024



США захлестнула очередная волна шпиономании. Раньше вся Америка обычно стояла на ушах из-за страхов по поводу советского или русского влияния. Но теперь на первый план выходит уже Китай.



Набирающий обороты "Чайнагейт" сменяет "Рашагейт" и определяет новых "виновных" во вмешательстве в дела США. Причем, учитывая размер китайской диаспоры, "Чайнагейт" может продолжаться бесконечно.



Только официально в США проживают 5,5 миллиона выходцев из Поднебесной. По своим размерам китайская диаспора - третья после мексиканской и индийской. Но с этими двумя странами у США нет серьезного противостояния, хотя противоречия существуют и там.



А вот американо-китайские отношения быстро скатываются в состояние новой холодной войны. И первыми жертвами становятся китайским мигранты.



В истории США были длительные периоды паники из-за реальной или мнимой активности иностранных агентов. Достаточно вспомнить несколько периодов "красной угрозы" вкупе с маккартизмом.



При этом советские агенты действительно работали на территории США, как и американские - в социалистических странах. Но маккартисты сильно преувеличивали советское влияние в США, которое, по их мнению, распространилось на телевидение, Голливуд и даже Конгресс с Пентагоном.



Очень плохую версию маккартизма попытались реализовать и после победы Дональда Трампа в 2016 году. Демократы активно обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы на его стороне, хотя реальных фактов в пользу этой теории найти так и не удалось. Тем не менее очень многих тогда затаскали по судам, кого-то посадили в тюрьму или выдавили из страны.



Первая волна антикитайской истерии в США проявилась еще в 90-е годы - период апогея глобализации, когда Поднебесная открывалась для Америки, и сотни тысяч китайцев переезжали в Штаты.



Тогда активно шла и научно-образовательная кооперация, в ходе которой китайцев и начали обвинять в передаче секретов из США на родину. Конгресс проводил многочисленные расследования о шпионаже, но особого влияния на отношения между странами тогда это не оказало - уж слишком выгодной была торговля с Китаем.



Самой высокой точки отношения США с Китаем достигли в первой половине 2010-х годов, после чего они стали стремительно ухудшаться. В эпоху Трампа Вашингтон объявил Поднебесной торговую войну.



Тогда же стали сворачиваться программы сотрудничества между американскими и китайскими университетами. Многим китайским ученым стали угрожать судами в США, причем по самым странным основаниям, поэтому им приходилось уходить из научной сферы или же возвращаться в Поднебесную.



Всеобщий же характер антикитайская истерика стала приобрела именно при Джо Байдене. Только за последний год в США были открыты десятки дел о шпионаже в пользу Китая.



Причем под горячую руку попадают все подряд. Активно арестовывают и американских военных за продажу военных секретов, в том числе данных об истребителях пятого поколения F-22 и F-35. И число таких процессов быстро растет.



ФБР обвиняет Пекин в создании неофициальных отделений китайской полиции в чайнатаунах американских мегаполисов, в том числе в Нью-Йорке. Китайцы использовали эти службы для решения своих проблем с документами на родине, но американские федералы обвиняют китайскую полицию в организации слежки за переехавшими в США диссидентами.



Правда, и сами диссиденты нынче тоже оказались в зоне риска. Этот статус уже не спасает: бьют, как известно, не по паспорту. Так, одного укрывшихся в США из участников беспорядков на Тяньаньмэнь 1989 года тоже теперь обвиняют в шпионаже в пользу Китая. Просто потому что он ездил туда несколько раз в последние годы.



И если у тебя китайское происхождение, то американские правоохранители с ходу видят в тебе потенциального агента КНР.



Под удар стали попадать и вовсе неожиданные персоны.



В Нью-Йорке арестовали главу аппарата губернатора по имени Линда Сун. Она была тесно связана как с предыдущим губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо, так и с нынешним - Кэти Хокул. Сун закончила престижный Колумбийский университет и построила вполне успешную карьеру в лагере американских демократов. Но теперь взялись и за нее.



Сун обвиняют в лоббизме интересов Китая, поскольку она, как утверждается, не давала тайваньским политикам и дипломатам встречаться с руководством Нью-Йорка. Заодно Сун стремилась на уровне штата не использовать критику в отношении Китая. Ну а ее муж, который тоже попал под следствие, закупал китайские маски и вентиляторы во время пандемии.



Это важный сигнал для китайской диаспоры - от судебного прессинга и преследования теперь не защищен никто, даже те, кто оброс связями и сделал успешную политическую карьеру. Под этот каток может попасть буквально каждый - был бы человек, а статья, как известно, найдется.



При этом китайские агенты наверняка действительно присутствуют в США, как и американские - в Поднебесной. Но - как это было и в эпоху маккартизма - в антикитайском запале их влияние сильно преувеличивается.



Доходит даже до совсем абсурдных историй, когда китайских туристов обвиняют в шпионаже на основе только того, что они могли оказаться рядом с какими-то чувствительными для безопасности США объектами.



Особенно в этой связи американцев заботят свои военные базы.



В последние несколько лет в США активно педалируется теория заговора, гласящая, что китайские инвесторы специально скупают сельхозугодья вокруг американских баз для шпионажа за ними. Поэтому отдельные штаты стали запрещать иностранцам из "недружественных" государств покупать недвижимость и земли.



Несколько лет назад вся Америка переполошилась из-за китайских метеорологических стратостатов, которые оказались в небе над США. Их называли "шарами-шпионами", которые якобы специально запускаются для слежки за шахтами запуска ядерных ракет.



Теперь эта история несколько поутихла, зато появилась другая конспирологическая страшилка: на смену "шарам-шпионам" пришли "шпионские краны".



Дело в том, что 80% портовых кранов в США произведены в Китае и работают на своем программном обеспечении. И сейчас в Вашингтоне перепугались из-за того, что при помощи этих кранов может вестись слежка.



Китая

А по мнению некоторых, все еще хуже - есть риск кибератаки, которая парализует все порты в США и приведет к логистическому хаосу. Поэтому Белый дом спешно вводит тарифы в 25% на импорт китайских кранов.



А поскольку альтернативы им нет, американцы сами рубят один из сучьев, на которых держится их экономика.



Перспектив снижения градуса антикитайской истерии не просматривается. Медиакампания с критикой Поднебесной дает свои плоды - больше 80% американцев относятся к Китаю негативно.



Особенно активно на этом поле играют Трамп с республиканцами, которые видят Китай главным противником США в XXI веке. В случае победы Трампа на президентских выборах американское давление на Китай по всем фронтам резко усилится.



Однако если добьется успеха противник Трампа Камала Харрис, общий антикитайский настрой также никуда не денется.



Ее напарнику, кандидату в вице-президенты Тиму Уолцу - сейчас губернатору Миннесоты - вовсю приходится оправдываться за свои старые связи с Китаем. Он посещал Поднебесную больше 30 раз и даже проводил там свой медовый месяц.



За любую слабину в отношениях с Пекином республиканцы будут клеймить Харрис с Уолцом "китайскими агентами". Так что нынешняя холодная война неизбежно будет продолжаться и дальше.



Ну а для представителей китайской диаспоры это означает все больший риск того, что они в один момент окажутся в положении японцев, которых в свое время интернировали и рассадили по трудовым лагерям только лишь по национальному признаку.