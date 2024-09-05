Экс-глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отправлен послом в Голландию

10:55 06.09.2024

Бывший министр Кайрат Абдрахманов получил новую должность



Кайрат Абдрахманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Нидерландах, постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Указом Главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - говорится в сообщении.



Абдрахманов с 2013 по 2016 годы был постоянным представителем Казахстана при ООН. С декабря 2016 по декабрь 2018 года занимал пост министра иностранных дел Казахстана.



С 2019 по 2020 годы работал чрезвычайным и полномочным послом в Швеции и Дании по совместительству.



С декабря 2020 года занимал пост верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.