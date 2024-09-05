 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отправлен послом в Голландию
10:55 06.09.2024

Бывший министр Кайрат Абдрахманов получил новую должность

Кайрат Абдрахманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Нидерландах, постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом Главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - говорится в сообщении.

Абдрахманов с 2013 по 2016 годы был постоянным представителем Казахстана при ООН. С декабря 2016 по декабрь 2018 года занимал пост министра иностранных дел Казахстана.

С 2019 по 2020 годы работал чрезвычайным и полномочным послом в Швеции и Дании по совместительству.

С декабря 2020 года занимал пост верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turanpress.kz
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