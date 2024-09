The Economist: перестановками в кабмине Зеленский насмешил даже своих

11:12 06.09.2024

The Economist

Великобритания



Из-за падения собственной популярности Зеленский избавляется от своих министров

The Economist: перестановками в кабмине Зеленский насмешил даже своих



Зеленский хотел всех обхитрить с помощью крупных кадровых перестановок и стать героем новостей, однако в результате его подняли на смех даже в собственной партии, пишет The Economist. Изменения в кабинете министров вряд ли на что-то повлияют всерьез - но это сигнал о недееспособности правительства в Киеве.



В среду украинский парламент собрался для того, чтобы утвердить весьма неожиданную череду отставок. Это стало началом первых крупных перестановок, осуществляемых Владимиром Зеленским в военное время, настоящей чехардой повышений и отставок за ненадобностью. Президент хотел устроить яркое шоу, чтобы всех одурачить и стать героем новостей. В результате даже члены его собственной партии подняли эту перетряску на смех, и трое из семи не поддержали его решение. А это уже намек на недееспособность правительства.



Среди тех, кого отправили в отставку, есть тяжеловесы. Это два заместителя премьер-министра, Ирина Верещук и Ольга Стефанишина. Это министр юстиции Денис Малюська. Это харизматичный, носящий косичку глава министерства по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин. Это министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец и руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.



Пожалуй, больше всех из числа уволенных министров известен Дмитрий Кулеба, долгое время возглавлявший украинский МИД. Объясняя эту перетряску, Зеленский сказал, что страна нуждается в "новой структуре". Он не мог не заметить огромное снижение популярности правительства, на которое указывают последние опросы общественного мнения. Поскольку выборы на время военных действий отменены, это был один из немногих рычагов, которым президент мог воспользоваться.



Напряженность в отношениях между Зеленским и его министром иностранных дел Кулебой нарастала с самого начала российской полномасштабной военной операции. До этого их карьеры были неразделимы. Зеленский в 2019 году вытащил этого скучноватого дипломата из относительной неизвестности и сделал его сначала заместителем премьер-министра, а затем министром иностранных дел. Этот остроумный собеседник в круглых очках и в галстуках от Вивьен Вествуд (больше Гарри Поттер, чем Джон Леннон) завоевал уважение у иностранных дипломатов в Киеве и на Западе. Но утонченная дипломатия Кулебы не всегда соответствовала жесткой и эмоциональной риторике его босса.



Офис президента жаловался, что Кулеба старается не марать руки. "Они думают, что ему просто нравится коллекционировать победы, - сказал один депутат парламента из президентского блока. - Он не доводит дело до конца".



Знающие люди говорят, что судьба Кулебы была решена в апреле, когда из президентского офиса на должность заместителя министра иностранных дел перевели Андрея Сибигу. Тогда же появились слухи, что он сменит Кулебу на министерском посту. Некоторые близкие к президенту источники утверждают, что в то время это не было сделано из-за давления со стороны Госдепартамента США. Сейчас же в Америке в разгаре предвыборный сезон, и ее внимание отвлечено на другие дела.



Но американское давление, судя по всему, все-таки сыграло свою роль в другой перестановке. Влиятельный, но весьма неоднозначный президентский советник Ростислав Шурма был отправлен в отставку со своей закулисной должности. Есть предположение, что часть обязанностей Шурмы возьмет на себя покидающий пост министра по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин. В обычное время переход с должности министра на пост президентского советника можно было бы расценить как понижение. Однако информированные источники говорят, что сейчас, когда власть офиса президента усиливается, все как раз наоборот. Эти же источники сообщают, что Камышина в его министерстве сменит 32-летний руководитель украинской государственной оборонной компании Герман Сметанин.



С учетом того, что централизация власти в условиях военного времени уже произошла, такие изменения в кабинете министров вряд ли будут иметь серьезные последствия - как для правительства, так и для обстановки на линии фронта, которая в последнее время становится все более неустойчивой. Однако некоторые источники характеризуют такие перемены как дальнейшую концентрацию власти в руках влиятельного руководителя офиса президента Андрея Ермака. "В их окружении были преданные люди, - сказал оппозиционный депутат парламента. - А теперь там еще более преданные люди".