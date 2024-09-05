 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Интерес Китая к Африке взбудоражил коллективный Запад, - МК
11:14 06.09.2024

Си Цзиньпин пообещал миллиарды и военную помощь: не России
Интерес Китая к Африке взбудоражил коллективный Запад

Китай поддерживает "лучшие в истории" связи с африканскими странами, заявил в четверг лидер КНР Си Цзиньпин, пообещав выделить континенту финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов в дополнение к военной помощи.

Китай и Африка должны объединить свои народы, чтобы стать "мощной силой" и написать "новую главу в истории мира, процветания и прогресса", - заявил Си Цзиньпин в своей обширной речи перед делегациями из более чем 50 африканских стран, стремясь укрепить отношения, которые считаются ключевыми для позиции Пекина как растущей мировой державы, отмечает CNN.

"Китайско-африканские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю. Заглядывая в будущее, я предлагаю, чтобы двусторонние отношения Китая со всеми африканскими странами, с которыми у него есть дипломатические связи, были подняты до уровня стратегических отношений", - сказал китайский лидер, находясь в окружении высокопоставленных африканских лиц, сидящих на сцене Пекине.

Си Цзиньпин также отдельно пообещал выделить еще 280 миллионов долларов на оказание помощи африканским странам, разделив их поровну между военной и продовольственной помощью.

Обещание выделить 140 миллионов долларов на военную помощь - это самая крупная сумма, которую Китай выделил на эти цели на проводимом три раза в год Форуме по китайско-африканскому сотрудничеству, отмечает CNN. В 2018 году Китай заявил, что выделит 100 миллионов долларов на поддержку Африканских резервных сил и африканского потенциала для немедленного реагирования на кризис.

Недавно обещанная военная помощь свидетельствует о растущей важности безопасности в отношениях между Пекином и его партнерами в Африке, констатирует CNN.

Лидеры с Черного континента, в том числе Сирил Рамафоса из Южной Африки, Уильям Руто из Кении и Бола Тинубу из Нигерии, собрались в столице Китая на этой неделе на трехдневный форум, который Пекин назвал крупнейшим дипломатическим мероприятием за последние годы.

Мероприятие этого года проходит на фоне вопросов о направлении этих отношений, поскольку Пекин, долгое время являвшийся ведущей внешнеэкономической державой в Африке, перестраивает свои обширные экономические связи с континентом, в то время как другие крупные державы наращивают свои собственные усилия по вовлечению Африки.

Китай сокращает масштабные расходы в рамках подписанной Си Цзиньпином инициативы "Один пояс, один путь". Благодаря развитию инфраструктуры были профинансированы такие проекты, как железные и шоссейные дороги и электростанции, а также расширено его влияние на континенте. Однако Китай также столкнулся с критикой в связи с тем, что неустойчивое кредитование привело к увеличению международной задолженности, которую в настоящее время несут многие африканские страны, утверждает CNN.

Си Цзиньпин не упомянул об этих долговых проблемах в своем выступлении, но пообещал Китаю углубить сотрудничество с Африкой в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре, торговле и инвестициях.

Обещание Си Цзиньпина выделить континенту 50 миллиардов долларов в течение следующих трех лет - сочетание кредитных средств, помощи и частных инвестиций китайских фирм - превышает предыдущее обещание, сделанное три года назад на сумму около 30 миллиардов долларов во время предыдущей сессии форума в Дакаре, Сенегал.

Несмотря на то, что этот объем ниже 60 миллиардов долларов, обещанных в 2015 и 2018 годах соответственно, он, по-видимому, направлен на то, чтобы послать мощный сигнал приезжим лидерам о приверженности Китая континенту, признает CNN.

В своей 10-минутной речи Си Цзиньпин обозначил 10 направлений сотрудничества на ближайшие три года, включая подключение инфраструктуры, торговлю, безопасность и экологичное развитие – области, в которых Пекин, по общему мнению, стремится увеличить экспорт экологически чистых технологий.

Аналитики говорят, что неясно, как обещания Си Цзиньпина на практике согласуются с ожиданиями от визитов африканских лидеров. По их словам, выполнение прошлых обещаний также было трудно отследить.

Лидеры в Пекине стремятся к инвестициям, торговле и поддержке для индустриализации и создания рабочих мест. Это включает в себя стремление Китая импортировать больше обработанных товаров из Африки, а не просто экспортировать и перерабатывать сырье, например, высоко ценимые в Африке важнейшие полезные ископаемые.

После выступления Си Цзиньпина африканские лидеры также выступили с замечаниями, а Рамафоса из Южной Африки похвалил "солидарность" Китая с континентом. Он указал на глобальные вызовы, включая конфликты, изменение климата и "глобальную борьбу за важнейшие полезные ископаемые", которая подпитывает геополитическое соперничество.

"Эти проблемы затрагивают все страны, но чаще всего они особенно остро ощущаются на африканском континенте, однако среди этих проблем есть надежда и возможности", - сказал он.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725610440


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