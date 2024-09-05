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Премьерный показ: Макрон предложил нового главу правительства и получил импичмент, - К.Логинова
11:21 06.09.2024

Депутаты от левых обвинили президента в "институциональном перевороте против демократии"

Ксения Логинова

Во Франции инициировали резолюцию об импичменте президенту Эммануэлю Макрону. Процедуру запустила партия Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция", победившая на парламентских выборах в июле этого года. Левые недовольны тем, что глава государства отказался назначить их кандидата Люси Касте премьер-министром. Тем временем глава государства предложил свою кандидатуру - представителя правых Мишеля Барнье, который уже не раз занимал министерские посты при президентах Франсуа Миттеране, Жаке Шираке и Николя Саркози. Подробности - в материале "Известий".

Самый возрастной премьер

После самого молодого премьер-министра в истории Франции 34-летнего Габриэля Атталя президент Эммануэль Макрон назначил самого пожилого главу правительства. Им стал 73-летний Мишель Барнье от партии "Республиканцы", коалиция которой по итогам июльских парламентских выборов получила 63 места в нижней палате парламента.

Это уже четвертый - после Эдуара Филиппа, Жана Кастекса и Габриэля Атталя - премьер-министр за два президентских срока Эммануэля Макрона.

Французский лидер поручил Барнье сформировать "объединяющее правительство на службе страны". Кандидата выбрали после серии консультаций между президентом и основными политическими силами.

Барнье примкнул к сторонникам президента Шарля де Голля еще в подростковом возрасте. В 27 лет он стал самым молодым членом национального собрания. В 1993 году вошел в правительство Франсуа Миттерана как министр окружающей среды.

Сменивший Миттерана Жак Ширак назначил Барнье министром-делегатом по европейскому бизнесу, потом европейским комиссаром по региональной политике и главой МИДа. Во время правления Николя Саркози политик занимал пост министра сельского хозяйства и рыболовства.

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Потом он работал в Еврокомиссии и в качестве представителя ЕС вел переговоры о Brexit с британским правительством. А три года назад Барнье выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции от "Республиканцев", но покинул гонку еще на этапе партийного голосования за кандидата.

Левые - против

После внеочередных парламентских выборов, назначенных по итогам провального для партии президента Макрона голосования в Европарламент, власти почти два месяца не могли сформировать правительство. Победу в июле одержала коалиция "Новый народный фронт" (NFP), получившая 184 места, центристская коалиция президента "Вместе!" получила 166 мандатов, у ультраправых - 143 кресла из 577.

Левые предложили на пост премьер-министра кандидатуру 37-летней Люси Касте, работающей в бюджетном департаменте мэрии Парижа. Однако Макрон отказался назначить ее главой правительства, усомнившись в ее способности добиться большинства голосов в нижней палате парламента для проведения реформ и утверждения бюджета страны.

Теперь Барнье предстоит пройти процедуру утверждения в парламенте, который разделен на три противоборствующие силы. Левые из "Нового народного фронта" будут категорически против его назначения.

81 депутат из партии "Непокоренная Франция" уже инициировал процедуру импичмента президента, обвинив его в "институциональном перевороте против демократии" из-за отказа учитывать результаты выборов. "Предложение резолюции для участия в процедуре импичмента президента республики в соответствии со ст. 68 Конституции было отправлено сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается от результатов народного голосования, поэтому мы должны его уволить", - написала глава парламентской фракции партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано на своей странице в X.

Ст. 68 Конституции Франции, на которую ссылаются левые, позволяет объявить президенту импичмент за "неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата". Один из основателей партии Жан-Люк Меланшон считает, что "отказ принять к сведению выборы в законодательные органы и решение об их отмене" нарушают требования мандата главы государства.

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Канцелярия национального собрания рассмотрит резолюцию 11 сентября. Если ее посчитают приемлемой, то передадут в юридическую комиссию, где для ее принятия будет необходимо большинство голосов. После этого документ могут обсудить на сессии парламента - в первых числах октября. Чтобы резолюцию в итоге приняли, необходимо большинство в две трети голосов. Потом она может быть направлена в сенат.

Что думают эксперты

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с "Известиями" отметил, что импичмент президенту Макрону невозможен по нескольким причинам.

- Юридически эту резолюцию вряд ли поддержат в парламенте, поэтому отставка Макрону не грозит. Она не наберет большинства голосов. Кроме того, эта процедура не прописана во французской Конституции, плюс нужно заручиться поддержкой верхней палаты парламента, а там крайне левые представлены незначительно, - уверен политолог.

Эксперт полагает, что инициированная левыми резолюция - пиар-ход на фоне предстоящих манифестаций, которые пройдут в субботу, 7 сентября, во многих городах Франции.

- Это демонстрация против так называемого госпереворота, устроенного Макроном. Многие французы недовольны тем, что в течение 50 с лишним дней президент не может выбрать премьера, - пояснил специалист.

По его словам, Мишель Барнье, член республиканской партии, более или менее вписывается в сценарий Макрона - он классически правый, опытный политик, который устраивает умеренно правых и умеренно левых. Однако, отмечает Федоров, пока сложно сказать, получит ли он в итоге одобрение парламента. Для этого ему необходимо заручиться поддержкой крайне правой партии "Национальное объединение" и главы ее парламентской фракции Марин Ле Пен, уточнил эксперт.

По мнению собеседника, Макрон решит этот вопрос до конца этой недели или в начале следующей.

- Хотя это очень рискованно, потому что новый премьер вряд ли получит одобрение и крайне правых, и крайне левых. Возможно, что в ходе обсуждения бюджетных проблем один из блоков вынесет вопрос о вотуме недоверия правительству, - подытожил политолог.

Политолог Федор Лукьянов отмечает, что в последнее время на выборах в странах ЕС появилась интересная тенденция. Успехи крайне правых и крайне левых не приводят к власти ни тех, ни других. Весьма наглядный пример - Франция, сообщил эксперт.

- Макрона хоронили в начале лета, он сыграл ва-банк, запутал всех движением наперстков, два с лишним месяца тянул время и мотал всем нервы, а теперь протащил своего премьер-министра - тяжеловеса из истеблишмента Мишеля Барнье, республиканца, просто плоть от плоти политической аристократии, - пояснил политолог.

По его мнению, президенту, которого ранее считали хромой уткой, удалось всех переиграть.

- И победившие на выборах крайне левые, и напугавшие всех крайне правые злобно сосут лапы в своих политических берлогах, хромая утка их снова обвела вокруг клюва. Молодец, чего сказать, мастерство не пропьешь. Альтернативы остаются там, где и были, - в собственных грезах. К решению реальных проблем страны и общества это никакого отношения не имеет, но разве в этом дело? - подытожил специалист.

Источник - Известия
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