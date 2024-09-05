Скрытое послание Путина из Монголии: Лопата земли полетела на гроб глобального мироустройства, - И.Головнев

11:40 06.09.2024

Триумфальная поездка Путина в Монголию сделала Западу и Украине однозначный намек. Его разгадает даже ленивый. Глобалистам есть над чем подумать. У них явно большие проблемы. Но все ли так однозначно? За всем этим откровенным воплем Международного уголовного суда (МУС), об который вытерли ноги, и Киева мы не видим главного - угрозы, которую скрывает Улан-Батор. Подробности читайте в материале Царьграда.



Илья Головнев

05 Сентября 2024



Напомню, 2 сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Он принял участие в торжестве, посвященном 85-летию совместной победы советской и монгольской армий над войсками Японии на реке Халхин-Гол и выступил на праздничном приеме. И при этом принимающая страна благополучно проигнорировала постановление МУС, который требовал произвести арест нашего президента.



От такого приема на Западе и Украине откровенная истерика.



И сейчас весь мир, и особенно Украина, обсуждает отказ Монголии выполнить ордер МУС по аресту Путина - он был выдан Гаагой за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий. Именно их, кстати, потом неожиданно нашли в Германии.



Поэтому юридические основания для действий МУС в Гааге выглядят сомнительно. Украинские дети, которые фигурируют в деле и находятся в Германии, получают соответствующие выплаты, как и прочие беженцы, из бюджета ФРГ. Несмотря на это, ордера на арест МУС не отменены, что само по себе говорит о качестве и объективности этого "правосудия". Нет ни качества, ни объективности. Понятное дело, что во всем мире это видят, и ретиво исполнять команды из Гааги не спешат, даже при наличии формального членства в МУС.



В любом случае неповиновение Монголии "хотелкам" МУС особенно нервирует Киев. Украинские власти все эти дни требовали от Улан-Батора немедленно заключить Путина в камеру и передать в Гаагу.



3 сентября - день прощания с Путиным, день ареста,



- писали в украинцы в соцсетях.



Но 3 сентября прошло, но попрощались не с Путиным, а с требованием МУС. И вот на Западе (а также украинцы) вместо ареста нашего президента увидели торжественные приемы, кортежи и переговоры русского лидера. У украинцев в Сети были откровенные истерики.



Запад бессилен что-то сделать в этой ситуации.



В свою очередь, издание Politico со ссылкой на монгольское представительство пишет, что Улан-Батор отказался "арестовывать" Путина политикой нейтралитета в дипломатии. Стоит заметить, что Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и почти 20% электроэнергии из России. И это важно.



Скрытое послание Западу



Политолог Павел Данилин в своем ТГ-канале отметил, что приезд Путина в Монголию можно расценить как "свидетельство заката однополярного мира". Важным знаком стало возложение президентами обеих стран венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову. Эта церемония может являться скрытым посланием:



Послание, в том числе и Западу, которое разгадает и ленивый. Монголия, долгое время бывшая в американских тенетах, показывает, что свой выбор она сделала. Выбор в пользу дружбы с соседями: русскими и китайцами.



Закат однополярного мира.



Слишком многое в мире от американцев уже не зависит. Оба кандидата в президенты не особо хорошо выглядят, с экономикой все не радужно... И потом - азиатский блок слишком далеко от США. Требовать чего-либо у той же Монголии они просто не в силах. Об этом Царьграду рассказал публицист, участник СВО Танай Чолханов:



Это просто смешно - арестовать Путина в Монголии или во Вьетнаме. Никто не хочет проблем. Азиатский блок, Средняя Азия, арабские страны, Иран, Россия - все вместе это сейчас представляет из себя гораздо более уверенное в себе сообщество с абсолютно самостоятельными взглядами на мир и на жизнь. Не думаю, что кого-то в этом пространстве может заинтересовать мнение США или, вообще говоря, Украины.



Старая дружба



Монголия - давний партнер России во всех сферах экономики, образования и культуры. Мы не просто соседи, но и давние друзья. Именно наша страна помогла Монголии восстановить независимость в 1921 году, изгнав оттуда банды Унгерн-Штернберга, и сохранить ее в 1939 году во время японской агрессии в боях на Халхин-Голе.



СССР активно поддержал Монголию в ходе референдума 1946 года, юридически закрепившего независимость Монголии, на которую тогда покушались чанкайшистские правители Китая. Этот референдум создал правовую базу для приема МНР в ООН и ее международного признания, заметил в беседе с Царьградом политический аналитик Владимир Соловейчик:



Старая дружба не заржавела, ее надо подпитывать новыми проектами, свежими делами. Для наших двух стран крайне важно наращивание товарооборота, образовательного и экономического сотрудничества, в том числе в "транзитном треугольнике Москва - Улан-Батор - Пекин". Об этом тоже шла речь на недавних переговорах. В этой ситуации дружба с Россией для монгольского народа куда важнее воплей из Гааги или из Киева.



Репутаций МУС пожертвовали



В любом случае невыполнение Улан-Батором своих обязательств в рамках Римского статута серьезно ослабляет, если не обнуляет авторитет МУС. Впрочем, надо признать, что маргинализация этой организации и так идет полным ходом. Достаточно вспомнить, как прокурор МУС Карим Хан попросил выдать ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху, но решение было отложено по требованию Великобритании. Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.



Царьград: До сих пор расследования МУС касались в основном стран третьего мира?



Ю. Голубь: Да, фактически влиятельные глобальные и даже региональные игроки не подпадали под его юрисдикцию.



- Что изменилось?



- Очевидно, что в условиях деглобализации, распада мирового порядка с центром в Вашингтоне на несколько региональных лагерей с собственными интересами никакой эффективный международный суд невозможен.



- На Западе это прекрасно осознают?



- Именно поэтому и пожертвовали репутацией МУС, позволив ему выдать ордер на арест Владимира Путина. Ради пропагандистского эффекта было вынесено заведомо невыполнимое решение.



- В этой связи вполне понятна очень спокойная и прагматичная - особенно на фоне показательной истерики Киева - реакция Госдепартамента США. В ведомстве заявили, что с пониманием относятся к положению Монголии, зажатой между Россией и Китаем, и даже разрешают ей общаться с Москвой, но просят поддерживать "целостность Украины".



- Реакция и не могла быть иной - в нынешней ситуации о МУС спокойно можно вытереть ноги. Ведь Монголия сегодня едва ли не самый ценный геополитический приз. Вашингтон пойдет на все, чтобы получить буфер между своими главными стратегическими противниками. И уж точно не будет вводить против Улан-Батора санкции - ведь это значит сразу же бросить его в объятия Москвы и Пекина.



Что с того?



Но под грохот от падения однополярного мира мы упускаем очень важный момент, который угрожает и России, и Китаю. И здесь нужно быть очень внимательными.



Без сомнения, в США готовы закрыть глаза на экономическое сотрудничество России и Монголии, будь то строительство новой ТЭЦ или даже монгольской ветки "Силы Сибири - 2". К тому же все это достанется будущему прозападному режиму. Разумеется, только в случае его победы, но она весьма вероятна. В Монголии очень влиятельны иноагентские некоммерческие организации, а на последних выборах в хурал оппозиционные силы серьезно подвинули правящую Народную партию.



Тем более что Москва по-прежнему пренебрегает мягкой силой, рассчитывая на традиционные братские связи. К сожалению, как показывает практика, этого недостаточно.