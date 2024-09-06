Туркменистан. Учителей и врачей вновь привлекают к хлопкоуборочной кампании

11:45 06.09.2024

Редакция

06 сентября 2024



После повышения закупочных цен на хлопок арендаторы просят хякимов не присылать работников государственных и бюджетных учреждений для сбора хлопка, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



9 февраля президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление об увеличении закупочных цен на хлопок. За одну тонну средневолокнистого хлопка арендатор будет получать 5000 манатов. Также повышена оплата сборщиков хлопка с 60 тенге до 1 маната за килограмм, поэтому желающих подрядится на такую работу более чем достаточно. Опытный сборщик за день может собрать более 70 килограммов.



Однако чиновники региональных администраций не могут отказаться от привлечения бюджетников на хлопкоуборочную кампанию. Вновь отправляют на хлопковые поля, или собирают деньги на наемных работников, с учителей и медработников. В прошлом году после визитов представителей Международной организации труда (МОТ) в Туркменистан и переговоров с правительством они хлопок не собирали.



В школах Лебапского велаята директора требуют от своих подчиненных никому не говорить о сборе денег на наемных сборщиков. "Вы делаете это добровольно", – сказал директор одной из школ Туркменабата.



С учителей, имеющих категории (у них зарплаты выше), собирают по 50 манатов еженедельно, с остальных и с техперсонала – по 30 манатов. На эти деньги нанимают безработных жителей городов и поселков.



Учителя и медперсонал в сельской местности предпочитают не платить деньги, а собрать хлопок. "Я с детства его собирала и сейчас в день собираю по 80 килограммов. За это я не только получаю деньги от арендатора, но также начисляется моя зарплата в школе. А с учетом повышения цен его выгоднее собирать его лично, чем кому-то платить", - рассказала учительница одной из сельских школ Ходжамбазского этрапа.



Напомним, что в июне МОТ и Туркменистан приняли дорожную карту по ликвидации принудительного труда при сборе хлопка. В ней говорится, что следует запретить практику насильственной мобилизации детей, а также взрослых работников учреждений любых форм собственности для уборки хлопка на полях в течение рабочей недели и в рабочее время.



Также необходимо отказаться от практики наема за деньги других сборщиков хлопка и любое другое финансирование хлопковой кампании работниками государственных и частных учреждений.