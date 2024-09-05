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Кадровые перестановки в Казахстане: потеряны и найдены, - Дарья Матяшова
11:49 06.09.2024

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: ПОТЕРЯНЫ И НАЙДЕНЫ
В августе кадровое обновление происходило в ведомствах, ответственных за социальное благополучие казахстанцев, и в корпоративном секторе. Примечательными событиями оказались смена министра спорта в конце месяца, а также переход Алибека Куантырова в МИД. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Готов к труду и соцзащите: ротации в ведомствах "человеческой безопасности"
В августе кадровые перестановки происходили в Министерстве труда и социальной защиты, Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Министерстве культуры и информации – ведомствах, ответственных за безопасность и общее благополучие населения Казахстана. Тем не менее кадровое обновление в них различалось уровнями чиновников, которые получили новые посты.

В начале месяца вице-министром труда и социальной защиты стал Аскарбек Ертаев. До этого он с июля 2023 года был председателем Комитета по миграции в этом ведомстве.

Ертаев – выходец из экономического блока: в 2000–2010-х он работал в различных банках страны, в 2014 году перешел на госслужбу – в Министерство национальной экономики. К 2021 году чиновник, уже накопивший в резюме ряд руководящих должностей, сумел занять пост в Администрации президента. Там Ертаев заведовал сектором аналитического отдела Совета безопасности. Тем не менее уже в 2022 году он вернулся в экономическую сферу – сначала на должность заведующего экономическим отделом канцелярии премьер-министра, а позднее – на аналогичный пост в аппарате правительства.

В конце августа на вице-министерскую должность также был назначен Аскар Биахметов. Как и Ертаев, он работал в канцелярии премьер-министра и в аппарате правительства, но занимал более высокие должности – в обоих ведомствах он был заместителем руководителя.

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Отставки, которые могли сделать эти должности вакантными, пришлись на июнь и начало августа. 5 июня пост вице-министра труда и социальной защиты покинул Олжас Ордабаев, прослуживший в ведомстве два года. Ранее, с 2015 по 2022 год, Ордабаев строил карьеру в Национальной палате предпринимателей "Атамекен", где прошел путь от заместителя директора департамента развития человеческого капитала до заместителя председателя правления.

Одновременно он пытался быть активным и на политической арене: в 2020 году Ордабаев стал членом политсовета партии "Адал". Тем не менее два года спустя, в 2022 году, политическая организация решила прекратить самостоятельную деятельность и слиться с "Аманатом".
9 августа с вице-министерского поста также ушла Назгуль Сагиндыкова. Как и Ордабаев, она пробыла на своей должности около двух лет. До этого Сагиндыкова заведовала Секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике и работала в Отделе внутренней политики Администрации президента.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Министерстве культуры и информации перестановки затронули более низкий уровень. В начале месяца должность председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС получил Ермек Бейсеуов. До этого он занимал различные посты в акимате Алма-Аты, куда пришел после работы помощником прокурора Алмалинского района города. В Министерстве культуры и информации Комитет по делам религий возглавил Ержан Нукежанов. Он уже занимал эту должность в Министерстве информации и общественного развития.

Спорт высоких скоростей: обновление руководителей Министерства спорта

В конце месяца стало известно об отставке министра спорта Ермека Мажикпаева. Он пробыл на этом посту около года – со 2 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года. При этом незадолго до ухода с должности у главы ведомства были амбициозные планы на будущее: на совещании по итогам Олимпиады-2024 в Париже он заявил, что сменит минимум половину всех начальников региональных управлений спорта и многих глав федераций.

Мажикпаев начинал карьеру с работы учителем физкультуры. Позднее он начал заниматься бизнесом: Маржикпаеву принадлежали отели в поселке Бурабай. В 2002 году будущий министр получил звание "Лучший предприниматель Казахстана". В государственном управлении Мажикпаев находился с конца 2000-х. До того, как занять министерское кресло, он прошел путь от акима Аршалынского района до главы всей Акмолинской области.

Новым главой ведомства стал Ербол Мырзабосынов, который долгое время работал непосредственно в спортивной сфере.
Свою карьеру он начал в 2005 году тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института. В 2006–2018 гг. Мырзабосынов был тренером в Восточно-Казахстанской областной школе высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта, а в 2018–2020 гг. возглавлял клуб "Кызылжар Арландары".

Ярким моментом биографии Мырзабосынова стало его руководство Ассоциацией Qazaq kuresi в 2020–2021 гг. В это время будущий министр предложил внедрить в программу спортивных школ страны казакша курес – традиционное боевое искусство.
На более высоком посту председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Мырзабосынов тем не менее сталкивался с проблемами. Так, в сентябре 2023 года мастер спорта по ММА Сапархан Орынбеков обвинил главу комитета в срыве подготовки к Азиатским играм в Китае

Поддайте газу: назначения в корпоративном секторе
Новые назначения имели место и в части корпоративного сектора, связанной с государством и ответственной за энергетику и ресурсы. Руководство обновилось сразу в двух таких компаниях – QazaqGaz и "Казахойл Актобе". Первая отвечает за транспортировку газа по трубопроводам и экспортные операции с топливом. Вторая представляет собой совместное нефтедобывающее предприятие казахстанского "КазМунайГаза" и Caspian Investments Resources Ltd – компании, 100 % активов которой принадлежит китайской Sinopec.

Генеральным директором "Казахойл Актобе" стал Нурсейит Союнов, до этого занимавший пост заместителя председателя правления "КазМунайГаза". В его резюме – руководящие должности в других нефтедобывающих компаниях. Среди них АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" и ТОО "Орал Ойл энд Газ", 50 % в котором принадлежит "КазМунайГазу".

В QazaqGaz должность заместителя председателя правления по геологоразведке и перспективным проектам получил Улан Буркитов – специалист по геологоразведке с 20-летним стажем и выпускник Imperial College London, где учился по программе "Болашак".

До назначения на нынешний пост Буркитов стал руководителем CS-14-Qostanaу и Kashagan Gas Treatment Plant 2.5 BCMA – частных компаний, 50 % и 25 % активов которых QazaqGaz приобрел в июле этого года.
Смена руководства в августе произошла и в Международном финансовом центре "Астана". Совет директоров утвердил Ерлана Жанадила в качестве председателя правления администрации центра. Как и Буркитов, Жанадил воспользовался программой "Болашак", чтобы получить образование в Манчестерской школе бизнеса. Также он работал в сферах бизнес-планирования и инвестиций, в том числе в Qazaq Green Power plc. и в Фонде "Самрук-Қазына".

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Кроме того, новый генеральный директор появился у ассоциации Kazenergy, которая занимается поддержкой развития предпринимательства в нефтегазовой сфере. Организацию возглавил Жандос Нурмаганбетов – вице-министр энергетики в 2021–2023 гг. На новом посту он сменил бывшего министра национальной экономики Алибека Куантырова, который был назначен генеральным директором ассоциации в апреле этого года, но уже в конце июля стал заместителем министра иностранных дел.

О том, чем экс-глава экономического ведомства может быть полезен в МИД, рассказал экономист Расул Рысмамбетов. По его словам, Куантыров – выпускник ТомГУ и одновременно участник программы "Болашак", получивший образование в Мичиганском университете, – более десяти лет проработал в ведомстве, ответственном за экономику. Хорошее понимание финансов и макроэкономических процессов, того, где нужны деньги, управленческий опыт высокого уровня и понимание того, как мыслят предприниматели-иностранцы, - делают его хорошей кандидатурой для того, чтобы возглавить инвестиционное направление Министерства иностранных дел.

Дело в том, что в Казахстане привлечением иностранных вложений занимается именно МИД. Его задача - найти инвестора за пределами страны и помочь ему пройти весь путь от посольства до региона реализации проекта.

Дарья Матяшова
5.09.24

Источник - ИАЦ МГУ
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