Умный город Аркадаг удостоен 3 наград на Всемирной выставке "умных городов"

11:55 06.09.2024

05.09.2024



На состоявшейся 4 сентября церемонии вручения наград Всемирной выставки "умных городов" – World Smart City Expo в городе Коян, Республики Корея "умный город" Аркадаг был удостоен сразу трех наград.



Награды престижной выставки были вручены зарубежным и отечественным городам и компаниям, отличившимся среди экспонентов в различных сферах. Особо следует отметить, что город Аркадаг стал первым среди участников мероприятия, получившим награды.







Туркменской стороне были вручены: Награда за выдающиеся достижения в области "умного города" (Smart City Excellence Award), которая присуждена только городу Аркадаг, а также награды в номинациях "Иностранный "умный город" (Foreign city award) и "За большой вклад во Всемирную выставку "умных городов" "World Smart City Expo 2024" (WSCE 2024 Contribution Award).



На церемонии награждения с благодарственной речью выступил глава туркменской делегации Д.Оразов, председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Отметив, что корейская сторона провела Всемирную выставку на высоком организационном уровне, он подчеркнул, что представленные "World Smart City Expo 2024" технологии и системы "умных городов" отражают самые передовые тренды, отвечающие требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня. В этом контексте достижения участвующего в выставке "умного города" Аркадаг получили высокую оценку. Выражая благодарность за присужденные награды, глава туркменской делегации подчеркнул, что они являются признанием успехов, достигнутых в сфере национального градостроительства под руководством Героя Аркадага и Президента Сердара Бердымухамедова.