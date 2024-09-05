Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии Казахстана генерал Воронкин

11:59 06.09.2024

ЗАДЕРЖАН ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НАЦГВАРДИИ КАЗАХСТАНА

В МВД РК прокомментировали информацию о задержании заместителя главнокомандующего Национальной гвардией.



Слухи о задержании заместителя главнокомандующего Нацгвардией появились ранее в сети. В сообщении упоминалось имя генерал-майора Константина Воронкина, а также заместителя председателя партии "Ак жол" Дмитрия Васильева. О предполагаемом задержании Васильева высказался ранее глава партии Азат Перуашев.



В МВД подтвердили информацию о задержании замглавы Нацгвардии.



"МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардией по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД.



Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе МВД.



На сайте Национальной гвардии указано, что заместителем главнокомандующего Нацгвардией по технике и вооружению является Константин Воронкин. На эту должность он был назначен 24 ноября 2020 года. Ему 53 года, родился в Шымкенте. Выпускник Самаркандского высшего военного автомобильного командного училища имени Верховного совета Узбекской ССР. В 2007 году окончил Национальный университет обороны. В 2016 году - Национальный университет обороны.



Отметим: ранее в распространяемой в сети рассылке отмечалось, что упоминаемый заместитель главнокомандующего Нацгвардии получил якобы взятку от учредителя ТОО, заместителя председателя партии "Ак жол" Дмитрия Васильева.