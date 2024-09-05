На севере Афганистана складывается узбеко-таджикский "Вилаят Хорасан". Что делать?

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12:05 06.09.2024
Глава Службы госбезопасности Узбекистана призвал помочь талибам в борьбе с "Вилаятом Хорасан"
Руководители международных террористических группировок не отказались от своих деструктивных планов против государств ЦА, отметил Абдусалом Азизов.
Председатель Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана Абдусалом Азизов заявил о необходимости оказать содействие властям Афганистана в борьбе с афганским филиалом "Исламского государства" – "Вилаятом Хорасан".
Об этом он заявил на десятой международной научно-практической конференции РАТС ШОС и Второй конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом, проходящей 4-5 сентября в Ташкенте, пишет Uza.uz.
"Правительство Афганистана, исходя из своих возможностей и ресурсов, противодействует международному терроризму. Афганская спецслужба находится на передовой борьбы с "Вилаятом Хорасан" и добивается определенных результатов. В этой связи нельзя оставлять афганских партнеров наедине с данной проблемой, врага нужно побеждать вместе, исходя из принципа неделимости безопасности", - сказал Азизов.
Он подчеркнул, что ослабление контрмер приведет к усилению группировки, а это в свою очередь угрожает безопасности всего региона. Как отметил глава СГБ, положение усугубляется тем, что главари международных террористических организаций не отказались от своих деструктивных планов против наших государств.
Азизов указал, что только совместными усилиями при скоординированной работе, основанной на взаимном доверии, регулярном обмене информацией и опытом в области борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также противодействия киберугрозам можно добиться действенных результатов в обеспечении стабильности и безопасности в наших государствах.
Отметим, что в августе представитель талибского МВД Абдул Матин Кани заявил, что формирования "Исламского государства" на территории Афганистана полностью уничтожены, активность террористической группировки сведена к нулю.
Между тем, как сообщил в своем Телеграм-канале политолог-афгановед Андрей Серенко, несколько дней назад эмир "Талибана" Хайбатулла Ахундзада совершил первую поездку по северным провинциям Афганистана. Основной целью этой поездки была попытка предотвратить переход местных талибов в ряды ИГ.
"На севере "Талибан" состоит в основном из этнических узбеков и таджиков. И сегодня они все заметнее уходят из-под контроля лидера "Талибана". Фиксируется много случаев перехода северных талибов на сторону ИГИЛ", - рассказал Серенко источник, знакомый с ситуацией, добавив, что такое положение дел серьезно тревожит Хайбатуллу Ахундзада.