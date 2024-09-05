На севере Афганистана складывается узбеко-таджикский "Вилаят Хорасан". Что делать?

12:05 06.09.2024

Глава Службы госбезопасности Узбекистана призвал помочь талибам в борьбе с "Вилаятом Хорасан"



Руководители международных террористических группировок не отказались от своих деструктивных планов против государств ЦА, отметил Абдусалом Азизов.



Председатель Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана Абдусалом Азизов заявил о необходимости оказать содействие властям Афганистана в борьбе с афганским филиалом "Исламского государства" – "Вилаятом Хорасан".



Об этом он заявил на десятой международной научно-практической конференции РАТС ШОС и Второй конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом, проходящей 4-5 сентября в Ташкенте, пишет Uza.uz.



