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Дуров поднял лапки. Обеспечил слив контента, - МК
14:11 06.09.2024

Названы последствия решения Дурова ужесточить политику Telegram: сотрудничать с Западом будут все
Самым свободным пока остается Илон Маск, но и это ненадолго

Павел Дуров, похоже, пошел на сделку с властями Франции. Владелец Telegram отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ. Кроме того, бизнесмен объявил о реформе в политике своей платформы: "телега" будет вести борьбу с преступными элементами и модерировать чаты. Дуров - первая ласточка. На сотрудничество в той или иной степени пойдут все, от Марка Цукерберга до Илона Маска, уверен политолог Алексей Макаркин.

Самым свободным пока остается Илон Маск, но и это ненадолго

Арест и поход в парижский суд подействовали на Павла Дурова именно так, как того и ожидали французы: он пошел на сотрудничество. Утром в пятницу владелец Telegram опубликовал в своем канале пост, в котором объявил о намерении изменить политику платформы и сделать упор на борьбу с преступностью.

При этом от помощи дипломатов из России и ОАЭ Дуров отказался, о чем сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Основатель Telegram осознает полную бесполезность апеллировать к консулам, считает политолог Алексей Макаркин. Дуров – гражданин Франции. Своих граждан Пятая республика не выдает. Так что любые его попытки броситься в ноги Москве или Эмиратам лишь спровоцировало бы конфликт с Западом.

Что же касается заявления Дурова об изменении политики мессенджера, то такое решение эксперты прогнозировали уже с того момента, когда предпринимателя задержали в аэропорту Ле Бурже и препроводили в застенки.

Дуров идет на сотрудничество с властями Франции. Пока вопрос в том, каковы будут масштабы этого сотрудничества. Там ничего не гарантировано. Но чаты уже модерируются, политика Telegram уже изменилась, констатировал Алексей Макаркин.

Ничего другого, кроме как выполнить требования французов, Дурову не оставалось, считает эксперт. Все предъявленные ему обвинения имеют яркую эмоциональную окраску. Любой из пунктов обвинения повис бы на Дурове и его детище, как пресловутый "хвост селедки". Отмыться от такого было бы очень сложно.

Кроме того, бизнес-модель Павла Дурова – это большая международная сеть. Отказ от сотрудничества со странами Запада означал бы потерю как минимум одного из сегментов сети, а то и разрушение всего бизнеса.

Пойти на тот или иной формат сотрудничества с властями придется всем владельцам интернет-платформ, уверен политолог. Например, Марк Цукерберг уже сделал это. Однако он оказался в щекотливой ситуации из-за неопределенности результата грядущих выборов в США. Республиканцы считают, что он сотрудничал с администрацией Байдена чрезмерно. Демократы же уверены, что недостаточно.

Павел Дуров впервые высказался о своем аресте и "анархическом рае"

В чуть более свободном положении находится Илон Маск. Его степень свободы позволила ему даже открыто высказаться в поддержку Павла Дурова. Но это объясняется тем, что Маск тянет на себе космическую программу США, ну и Украине в 2022 году помог своими спутниками Starlink, чем облегчил жизнь НАТО. Однако и ему придется подгонять политику своей соцсети Х "под линию партии", если на выборах победит Камала Харрис.

Так что Дуров и его прощание со свободой в Интернете – лишь первая ласточка.

Авторы: ТАТЬЯНА АНТОНОВА

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725621060


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