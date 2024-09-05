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Токаев предложил привлечь иностранные компании к управлению пенсионными активами
18:28 06.09.2024

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5 сентября состоялось заседание совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА), сообщает Zakon.kz.

IPO стало доступным абсолютно для всех жителей Казахстана

Открывая заседание, президент отметил стремительные изменения на глобальном рынке капитала, формирование новых международных торгово-экономических связей, а также расширение интеграционных процессов между странами и перераспределение финансовых потоков.

"За сравнительно недолгий период деятельности МФЦА достигнуты значимые результаты. Созданы отличные условия для привлечения инвестиций, не имеющие аналогов на региональном уровне. Для наших инвесторов предоставлены благоприятные налоговый, визовый и трудовой режимы. Введен принцип индивидуальной и комплексной поддержки каждого инвестора. Сформирована справедливая и беспристрастная судебная система. Благодаря новым цифровым решениям участие в IPO стало доступным абсолютно для всех жителей Казахстана", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что перед МФЦА стоит задача по укреплению своего статуса в качестве успешного регионального финансового хаба. Исходя из изложенного, он обозначил ряд актуальных моментов. В частности, президент указал на важность дальнейшего привлечения инвестиций в экономику страны и необходимость улучшения инвестиционной экосистемы.

"Центром уже налажено тесное сотрудничество с партнерами из США, Европы, Великобритании, рядом азиатских и ближневосточных стран. Ведется работа по продвижению инвестиционных проектов с крупнейшими компаниями Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Все это позволяет значительно расширить инвестиционный потенциал МФЦА и казахстанской экономики. Однако потребуется нарастить взаимодействие центра с правительством и национальными институтами, а также продолжить совершенствование регуляторной базы", – подчеркнул он.

Президент рекомендовал рассмотреть возможность усиления критериев по локализации компаний в МФЦА

Глава государства отметил, что одним из ключевых показателей развитого фондового рынка является ликвидность, которую в первую очередь обеспечивают институциональные инвесторы.

Он добавил, что в настоящее время начался процесс по передаче гражданами до 50% пенсионных накоплений частным инвестиционным управляющим. В этой связи президент предложил рассмотреть возможность доступа к пенсионным активам и к финансовым инструментам в МФЦА иностранным инвестиционным управляющим компаниям.

В данном контексте президент рекомендовал Национальному банку совместно с правительством, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА рассмотреть возможность усиления критериев по локализации компаний в центре.

Другой приоритетной задачей президент назвал постепенное увеличение порога доли и объема ценных бумаг на местном фондовом рынке в случае одновременного размещения на зарубежных рынках. Он подчеркнул важность стимулирования вывода частных казахстанских компаний в публичное поле, что подтвердит прозрачность и эффективность их деятельности.

Необходимо создать финмеханизмы для реагирования на чрезвычайные ситуации

Следующим приоритетом глава государства обозначил неуклонное соблюдение установленных "правил игры".

"Налоговый режим в МФЦА, гарантированный Конституционным законом, является важнейшим компонентом стратегии развития центра. Он играет ключевую роль в повышении привлекательности Казахстана для глобальных инвесторов. И это наша неизменная позиция, от нее отступать нельзя", – добавил он.

Президент отметил, что развитие углеродного рынка в Казахстане является одним из приоритетов государственной политики. По его словам, страны Европейского союза уже готовятся к внедрению пограничного корректирующего углеродного механизма, который может стать серьезным барьером для экспорта казахстанской продукции в Европу.

Глава государства подчеркнул необходимость создания эффективных финансовых механизмов для реагирования на чрезвычайные ситуации. По его мнению, различные государственные страховые фонды должны стать инструментом для борьбы с последствиями природных катаклизмов. В связи с этим правительству предстоит совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА детально изучить вопрос создания такого фонда в юрисдикции центра.

Подводя итоги заседания, глава государства утвердил Годовой отчет о деятельности МФЦА за 2023 год.

Ранее Касым-Жомарт Токаев 5 сентября провел встречу с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо. Президент отметил исключительную важность этого визита.

Диана Абдуллаева

Источник - Zakon.kz
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