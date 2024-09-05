ЦИК Узбекистана измененив форму избирательных бюллетеней сэкономил 3 млрд сумов

18:31 06.09.2024

Новости ЦИК Узбекистана

Утверждена форма избирательных бюллетеней

05.09.2024



5 сентября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. В соответствии с повесткой дня заседания рассмотрен вопрос об утверждении формы, текста и описания бюллетеней для выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областных, районных, городских Кенгашей народных депутатов и принято соответствующее решение.



На заседании отмечено, что бюллетени для выборов текущего года утверждены в совершенно новой форме. Компактность этих бюллетеней позволяет сэкономить средства на печать бюллетеней как минимум до 3 млрд сумов.



Кроме того, цвет бюллетеней для каждого вида выборов определен по разному, то есть для одномандатного избирательного округа Законодательной палаты - светло-голубого, для единого избирательного округа - светло-зеленого, для голосования по выборам депутатов областного и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов - светло-желтого, а для голосования по выборам депутатов районного, городского Кенгашей народных депутатов - светло-серого цветов. Отмечено, что протоколы о результатах подсчета голосов будут опубликованы в том же порядке пропорционально цвету избирательных бюллетеней.



В этом случае при проведении хронометража алгоритмов подсчета результатов голосования на избирательном участке выявлено, что сокращены объем и время работы участковой избирательной комиссии при определении результатов.



Так, если на предыдущих выборах на подсчет результатов голосования участковые избирательные комиссии тратили в среднем 4 часа, то введение новой формы бюллетеней сократило это время как минимум на час, а по всей республике сэкономлено не менее 11 000 часов времени комиссий.



В результате численность участковых избирательных комиссий с 11 человек на предыдущих выборах сократилось в этом году в среднем до 10, то есть до 2,1 тыс человек по республике, а также сокращены расходы на их компенсационные выплаты в размере 2 млрд сумов.



Наряду с этим компактный размер и печать разных цветов бюллетеней облегчают избирателям выбрать необходимые бюллетени и заполнить их.



Как определено постановлением, в избирательные бюллетени фамилия, имя и отчество кандидатов в депутаты в Законодательную палату по одномандатным округам, протоколы о результатах подсчета голосов на избирательном участке, а также об определении итогов выборов по избирательным округам будут внесены в порядке узбекского алфавита на основе латиницы.



Также определено, что в избирательный бюллетень, результаты подсчета голосов на избирательном участке и в отчеты об определении результатов выборов по территориям наименование и символика политических партий, участвующих в выборах депутатов Законодательной палаты по единому избирательному округу будут внесены в том порядке, которым они были допущены к участию в выборах в следующей последовательности:



первая, Движение предпринимателей и деловых людей –Либерально-демократическая партия Узбекистана;

вторая, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш";

третья, Экологическая партия Узбекистана;

четвертая, Народно-демократическая партия Узбекистана;

пятая, Социал-демократическая партия "Адолат".



Кроме того, постановлением Центральной избирательной комиссии также утверждены форма и текст бюллетеней для выборов в местные Кенгаши.



Избирательные бюллетени будут распечатаны на основе сведений, предоставленных Центральной избирательной комиссией Республики Каракалпакстан и региональными избирательными комиссиями, с учетом количества избирателей по избирательному округу (территории).



Пресс-служба

Центральной избирательной комиссии Узбекистана