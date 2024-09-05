ММКЯ-24. Встреча с писательницей Цзюлу Фэйсян (анонс 7/09)

18:45 06.09.2024

С 4 по 8 сентября 2024 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон 5) в Москве пройдет 37-я Московская международная книжная ярмарка - крупнейший и старейший книжный форум в России и Восточной Европе, который существует с 1977 года.



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Главная сцена (Пав. №5, 2-й этаж, зал 5.2)

ВСТРЕЧА С АВТОРОМ



Мировой феномен: китайские фэнтези бестселлеры

Встреча с писательницей Цзюлу Фэйсян (Jiu Lu Fei Xian / 九鹭非香)



Эксклюзивная возможность встретиться с Цзюлу Фэйсян, одной из главных китайских писательниц в жанре фэнтези. Ее книги стали настоящими хитами в Китае и легли в основу множества популярных дорам. На встрече автор поделится своей творческой историей и взглядами на фэнтезийную литературу. Обсудит с представителями издательства "АСТ" китайско-российский литературный рынок и будущее сотрудничество, а также успех изданных в России книг "Синий шепот", "Легенда о Чжаояо" и "Защити сердце".



Участники:

Цзюлу Фэйсян

писательница, Китай

Yasha Wang

художник-иллюстратор

Юлия Кузьминых

руководитель редакционной группы Mainstream

Ксения Назарова

ведущий редактор редакции "Mainstream. Комиксы и манга"

Сергей Рубис

директор департамента художественно литературы издательства "АСТ"

представители издательств



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Фэйсян Цзюлу

Китайская писательница, сценарист и член Ассоциации китайских писателей. Работы Цзюлу Фэйсян в основном основаны на сказках и фэнтезийных темах. Многие из ее литературных произведений были адаптированы для телесериалов.