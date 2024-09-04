В Казахстане готовят к открытию первый автодорожный тоннель

18:48 06.09.2024

04 сентября 2024



В преддверии открытия первого автодорожного тоннеля на перевале Шакпак баба в Туркестанской области проведены масштабные учебно-тренировочные занятия. В учениях участвовали специалисты, ответсвенные за обслуживание тоннеля, а также сотрудники ДЧС, полиции Туркестанской области и медицинских служб в количестве 100 человек и 15 единиц спецтехники.



В ходе учений были отработаны оперативные действия в условиях ЧС.



Особое внимание уделено тестированию ключевых систем безопасности тоннеля, таких как вентиляция, видеонаблюдение, система пожарной сигнализации и пожаротушения. Эти системы продемонстрировали свою готовность к эксплуатации, подтвердив стандарты безопасности сооружения.



Одним из этапов учений стала отработка оперативной буксировки транспортного средства, вышедшего из строя, а также порядок организации движения дорожно-эксплуатационной техники. Специалисты ДЧС Туркестанской области также провели инструктаж для дорожных служб, в ходе которого объяснили порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.



Учебно-тренировочные мероприятия способствовали повышению готовности всех задействованных служб к оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в тоннеле.