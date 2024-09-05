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Имеет ли смысл открывать вклад в редкой валюте
18:52 06.09.2024

Копейка рупию бережет: имеет ли смысл открывать вклад в редкой валюте
Сразу несколько вариантов предлагается гражданам, которые не хотят держать деньги ни в рублях, ни в долларах

Дмитрий Мигунов

Сбербанк на этой неделе впервые открыл срочные вклады для физических лиц в рупиях. "Сбер" предлагает размещать рупии под 3,56% годовых сроком до года. После введения масштабных антироссийских санкций со стороны Запада все больше российских банков дают возможность попробовать заработать на процентах в нетрадиционных для россиян валютах. Какие есть варианты подобных вкладов и имеет ли сейчас смысл вообще размещать средства в банках в иностранной валюте - в материале "Известий".

Возвращение рубля

Вклады в иностранной валюте долгое время были в России хорошим вариантом вложения средств по сравнению с рублевыми депозитами. Непредсказуемая инфляция и изменение курса заставляли людей настороженно относиться к размещению рублевых средств в банках. Их все равно было больше, но ненамного - к примеру, в 2003 году разница была менее чем двукратной.

Переломным моментом стал финансовый кризис 2008 года. Даже несмотря на заметное усиление доллара к рублю депозиты в национальной валюте становились все более и более популярными. Не последнюю роль тут сыграло и повышение банковских ставок ради получения относительно доступного фондирования. ЦБ с этим в те времена боролся, ограничивая "нерыночные" ставки, но общая тенденция сохранялась. Уже в 2011 году доля валютных вкладов упала до около 20% и оставалось такой неизменной все прошлое десятилетие.

Новое падение доли валютных вкладов началось с февраля 2022 года. Из-за санкций, последовавших за началом СВО и введенных валютных ограничений, популярность вкладов в долларах и евро резко уменьшилась. Отметим помимо этого, что данный период стал эрой высокой инфляции основных иностранных валют, тогда как ставки по вкладам оставались достаточно низкими. В результате данный инструмент стал еще более нишевым, составляя к 2024 году уже менее 10% от всего объема вкладов. В свою очередь, высокая ключевая ставка ЦБ разогнала и ставки по вкладам в рублях, что привело к дополнительному оттоку средств на рублевые счета - в том числе и с валютных.

От Шанхая до Дубая

Но там, где сократился объем, начало расти разнообразие. До 2022 года практически весь рынок занимали доллар и в меньшей степени евро. Вклады в евро и иенах существовали, но с ограниченной популярностью. Впрочем, бывало и такое, что в иенах иногда даже брали ипотеку. Как бы то ни было, с позапрошлого года на рынке добавилось множество новых валют.

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Юань к этой категории не относился, но до начала СВО все же был редкостью в качестве объекта вложений. Сейчас же практически все крупные банки предлагают юаневые вклады с достаточно широким разнообразием процентных ставок - от 3% до более чем 6% в зависимости от условий. Это достаточно привлекательный вариант с учетом того, что китайская экономика балансирует на грани дефляции, а значит, в среднесрочной перспективе ее реальный курс будет расти в сравнении с инфляционным рублем (впрочем, не стоит забывать, что реальный и номинальный курсы могут различаться - а вкладчика при оценке выгод интересует только последний).

Теперь Сбербанк предлагает рупию. Еще весной "Сбер" открыл депозиты в индийских дензнаках для юридических лиц, сейчас настало время физических. С учетом роста товарооборота с Индией и обилия вырученных за внешнюю торговлю рупий для банков это несомненно имеет смысл. Что касается вкладчиков, то, учитывая указанный процент, не все так однозначно. Так, тот же "Сбер" прогнозирует рост рупии к рублю за год примерно на 6%. Это в полтора раза меньше текущей инфляции рубля. Соответственно, ставка в 3,6% едва позволяет закрыть инфляционные риски. Довольно трудно сравнивать это с рублевыми вкладами, которые сейчас легко дают 8–9% реального годового дохода за вычетом инфляции.

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Кроме юаня и рупии на рынке также присутствуют казахстанский тенге и дирхам ОАЭ. Первый является валютой крупнейшей после России экономики ЕАЭС, так что интерес к этому инструменту вполне понятен. Впрочем, выгода сомнительная: при предлагаемых ставках в районе 6% инфляция в Казахстане превышает 8%, так что реальная доходность окажется отрицательной. Дирхамы можно вложить под 3% годовых, что несколько более интересно. Дирхам жестко привязан к доллару, так что теоретически может и сильно подрасти. Но опять же не стоит забывать о курсовой разнице, которая может составлять при покупке и продаже больше ставки по вкладу.

- Банки открывают счета и пытаются набрать на рынке ту валюту, на которую у него есть спрос со стороны заемщиков, - отмечает основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев. - Поэтому сперва мы увидели счета в юанях, потом - в дирхамах, а теперь и в рупиях. Вероятно, по мере развития "санкционной гонки" все больше и больше тех валют, которые ранее считались экзотическими, теперь будут "ко столу".

При этом у него есть сомнения насчет выгоды таких вложений.

- Поскольку по валютам могут быть иные доходности и спрос, в краткосрочной перспективе по ним могут быть предложены условия более выгодные, чем обычно. Но не стоит забывать о ликвидности таких единиц и доступности их конвертации в иные валюты, включая рубли, - спред может кусаться.

Вопрос конвертации

По словам аналитика "Финама" Александра Потавина, с учетом того, что относительно начала года рубль ведет себя более-менее стабильно, можно считать, что рубли, вложенные в январе в срочный депозит, к сентябрю могли принести около 12% дохода, который при конвертации в доллары или евро дает схожую доходность по валюте.

- Но надо помнить, что чем менее популярна валюта, тем курс конвертации в нее менее выгодный. Поскольку рупия является неконвертируемой валютой, на конвертации в нее можно значительно потерять в итоговой доходности, - комментирует эксперт.

По его словам, разнообразие валют для депозитных вкладов довольно ограниченно. Для многих дружественных и экзотических валют возможностей по депозитным вкладам в РФ нет.

- Поскольку дирхам ОАЭ - это валюта с жесткой привязкой к доллару США, то для обывателя нет большого смысла вкладываться в нее, а не в доллар, ведь по валютным вкладам, кроме юаней, вкладчик все равно в итоге получит на руки рубли, а не валюту, - заявил эксперт.

Он добавил, что с точки зрения доходности, покупка валюты и ее вложения хотя бы на депозит в банке имеет смысл в случае планомерного и значительного ослабления курса рубля.

- Но если рубль ведет себя стабильно (как в этом году), то доходности по рублям при высокой ставке могут в разы превысить доходности по валюте. Единственное - мы никогда не знаем момента, когда рубль потеряет свою стабильность. Когда это однажды случится, к низкой доходности по валютному вкладу прибавятся проценты от девальвации рубля. В том, что пара USD/RUB опять вернется на максимумы 2022 года в районе 125 рублей, у нас нет сомнений - вопрос только в сроках, - заключил Потавин.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725637920


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