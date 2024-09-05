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Американский "фугас" подрывает безопасность ЦентрАзии, - Сергей Кожемякин
18:54 06.09.2024

Американский "фугас" подрывает безопасность ЦентрАзии

"Пуская корни" в Центральной Азии, Соединенные Штаты не только покупают местные элиты с помощью подачек, но и стравливают регион с соседями. Решение Вашингтона передать Узбекистану угнанные в 2021 году самолеты уже вызвало сильное недовольство афганских властей.

Со времен колониальных империй западные державы научились разжигать в захваченных странах внутренние противоречия, облегчая себе задачи управления. Например, определенные привилегии давались одним этническим группам в ущерб другим. Эти "бомбы замедленного действия" сослужили империализму службу и после обретения вчерашними колониями суверенитета.

Полученный опыт используется до сих пор. Несмотря на казавшуюся неразбериху, три года назад оккупанты не уходили из Афганистана "без оглядки". Они сохранили рычаги влияния, позволяющие манипулировать как ситуацией внутри этой страны, так и во всем регионе. Одним из таких механизмов стал угон самолетов и вертолетов в августе 2021 года. После того как "Талибан"* приблизился к Кабулу, пилоты разбитой правительственной армии переправились с воздушной техникой в соседние страны. Сами летчики вскоре были переправлены американцами в Объединенные Арабские Эмираты, а военные машины остались в постсоветских республиках: 46 в Узбекистане и 18 в Таджикистане.

Новые афганские власти сразу же потребовали возвращения авиации, заявив, что техника принадлежит народу страны. В Вашингтоне отвергли эту возможность. Там утверждали, что самолеты и вертолеты принадлежат США и были переданы Кабулу во временное пользование. Однако переправлять их на родину американские власти не спешили, пообещав принять решение позже.

Долгожданное объявление о судьбе авиатехники было сделано вскоре после третьей годовщины ухода иностранного контингента из Афганистана. 27 августа посол США в Узбекистане Джонатан Хеник сообщил, что машины передаются Ташкенту. Почти одновременно с этим в Пентагоне выразили намерение отремонтировать шесть самолетов PC-12 на сумму 64 миллиона долларов.

В Кабуле отреагировали быстро и жестко. "Любая сделка относительно судьбы афганских вертолетов и самолетов в Узбекистане неприемлема, - заявили в министерстве обороны Афганистана. - США не имеют права дарить или конфисковывать имущество афганского народа. Ожидаем, что правительство Узбекистана воздержится от каких-либо сделок и, учитывая добрососедские отношения, примет мудрое решение и окажет содействие в передаче самолетов афганским военно-воздушным силам".

"Медвежьей услуге", оказанной Вашингтоном Ташкенту, предшествовал прорыв в афганско-узбекских отношениях. 17 августа Кабул посетила делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Стороны заключили десятки торговых и инвестиционных соглашений на сумму 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, в афганском МИД сообщили о назначении посла в соседней стране. Им стал этнический узбек Абдул Гафар Тирави. Это означает повышение уровня дипотношений, поскольку последние три года Кабул представлял временный поверенный в делах.

Идя навстречу Узбекистану, афганские власти рассчитывали на ответные шаги. Среди обсуждавшихся во время визита Арипова тем была судьба самолетов и вертолетов. Вряд ли случайно именно сейчас США решили активировать заложенный три года назад "фугас", вбив клин в отношения двух стран.

Не исключено, что подобная комбинация будет проделана в отношении Таджикистана. Американские СМИ ранее сообщали, что техника может быть передана тамошней армии в обмен на поддержку антиталибских сил в Афганистане.

Тем временем Вашингтон наращивает усилия и по другим направлениям, заманивая элиты обещаниями прибыльных проектов. Бюро по экономическим и деловым вопросам госдепартамента США опубликовало в августе отчет об инвестиционном климате Узбекистана. Авторы документа высоко оценили шаги правительства республики по приватизации государственного имущества, либерализации энергетических тарифов, приведению национального законодательства в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации. "Узбекистан вызывает значительный интерес со стороны инвесторов, особенно из Соединенных Штатов, что подтверждает его потенциал в качестве одного из экономических лидеров региона", - говорится в докладе. Также там содержатся рекомендации американским государственным структурам и бизнесу нарастить инвестиции в инфраструктурные проекты, включая вовлечение Ташкента в Транскаспийский транспортный маршрут.

В прошлом месяце Узбекистан посетил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) - одного из ведущих аналитических организаций США - Дэниэл Рунде. В ходе его переговоров с министром инвестиций, промышленности и торговли республики Лазизом Кудратовым была достигнута договоренность об организации взаимных визитов бизнес-миссий для выработки инвестиционных проектов в области поставок редкоземельных металлов. Также был обсужден процесс вступления Узбекистана в ВТО. В западных столицах ни на минуту не забывают о своей выгоде, добиваясь ее любыми средствами.

*Организация, запрещенная в РФ.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725638040


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