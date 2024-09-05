Мигранты могут угробить или спасти Казахстан

21:38 06.09.2024

Астана и Алматы остаются главными насосами, высасывающими людей из регионов страны. Только за полгода 2024 года в Астану прибыло 122 тысячи человек. В Алматы – 104 тысячи человек.



За полгода 2024 года в Астану прибыло 122 тысяч человек – Караван



Третий город, который привлекает новых людей - Шымкент. За полгода сюда переехали жить почти 63 тысячи человек.



Миграция в Казахстане набирает силу. С января по июнь место жительства поменяли 690 тысяч человек. Если такие темпы сохранятся, то страна побьет свой рекорд – с места на место переедут более 1,2 миллиона казахстанцев. При нашем населении в 20 млн человек это каждый 17-й.



Резкий рост миграции произошел в 2016 году, когда было зафиксировано превышение "порогового" значения показателя в 500 тыс. чел.



Если на первом этапе в 1991-2014 годах миграция варьировалась от 82 тыс. до 400 тыс. чел., то на втором этапе, в 2015–2018 годах, поток мигрантов вырос до миллиона человек.



Всего за четыре года, с 2015 по 2019 год, миграция выросла в 2,5 раза с 472 тыс. до миллиона человек.



Рост миграции затушила пандемия, когда перемещение жестко регулировали власти. Когда ограничения были сняты, люди снова начали перемещаться.



Миграция затрагивает всех. В вашем окружении наверняка есть родные или знакомые, которые уехали из родных мест или уже приехали в новый город или село. Скорее всего, это будет город, так как большая часть мигрантов стремится именно в города. И это будет создавать лишние проблемы для всех.



Коэффициент миграционной нагрузки в регионах примерно 5-7 % в год. или 5-7 человек из 100 куда-то двигаются. И этот показатель примерно одинаков по всей стране. Иначе говоря, в Казахстане примерно одинаково плохо, независимо от региона проживания.



***



Почему люди переезжают в другие регионы? Причин несколько, и они прежде всего экономические и социальные. На новом месте, скорее всего, легче найти работу или найти новую работу по специальности или с более высоким окладом. В городах, как правило, легче открыть новый бизнес. Здесь дают более качественное образование детям, больше комфорта и лучше среда для развития.



И миграция, и урбанизация – рост городов – процессы закономерные. Все страны через это проходят. Но в Казахстане они происходят спонтанно. Никто никогда не знает, сколько конкретно людей выедет из, например, Восточного Казахстана, и сколько приедет в ту же Астану.



Урбанизация



На начало 2024 года население Астаны составило почти 1,5 млн человек. И по плану министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, который представил Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы, за 10 лет жителей в столице будет уже 2,3 млн человек. Но темпы роста Астаны оказались слишком высокими, и акимат не смог предугадать это.



В 2023 году глава управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев признал, что проблема нехватки ученических мест в школах Астаны довольно острая. В настоящее время в городе не хватает мест для 26 тысяч детей.



В этом году ситуация не лучше: в городе на конец учебного года 2023-2024 было 8 школ, работающих в три смены, и 16 переполненных учебных заведений. Проблема в 15 школах будет решена уже в этом году, а остальные планируется разгрузить к 2025 году.



Стране не хватает и учителей. В прошлом году дефицит составлял 5 тысяч педагогов.



Людям надо где-то жить, что-то есть и пить. С ростом жилого строительства надо модернизировать городскую инфраструктуру. Из-за взрывного роста столицы ее акимату каждый год надо строить новые участки системы водоснабжения и канализации. Но коммунальные службы все равно не успевают. Это очень ярко показывают вечные катаклизмы в Астане: город не готов к такому росту.



Такие проблемы есть и будут у каждого растущего города страны. У Алматы, Шымкента, Актобе.



Работа



В 2023 году главной причиной переезда стал поиск работы. Ее назвали 53 тысячи человек из 800 тысяч, указано в данных БНС.



В 2023 году перед министерством труда и социальной защиты стояла цель - устроить на работу 950 тысяч человек. Цифра, удивительно напоминающая число внутренних мигрантов.



Для выполнения этого плана акиматы 20 областей и городов утвердили региональные карты занятости. В начале 2024 года заместитель министра труда и социальной защиты РК Олжас Ордабаев доложил о перевыполнении программы – за 2023 год работу получили 963 тысячи казахстанцев. Однако помогают ли такие программы казахстанцам зарабатывать деньги и насколько такие специалисты выгодны предприятиям?



Честно говоря, все это сомнительно. Всем предприятиям нужны узкие специалисты: машинисты, токари, сварщики, инженеры, конструкторы, энергетики. Кадровый голод испытывают почти все отрасли экономики.



Образование



Это значит - переселенцам надо тратить время на обучение, за которое им снова надо платить, чтобы они могли содержать свои семьи. Предприятиям это невыгодно. Поэтому большинство госпрограмм трудоустройства скатываются к получению быстрых результатов: временная работа, работа не по специальности, устройство на неквалифицированные места. Поэтому нужно обучать людей новым специальностям.



У каждого третьего мигранта в Казахстане – только среднее образование. У половины из них – девять классов. То есть специальности у них нет. На какую работу он рассчитывает? Без специальности и знакомств – самую простую: принеси-подай-пошел вон. В лучшем случае он уйдет в торговлю, где обучение проще и быстрее.



Зная страсть акиматов строить социальное жилье компактно и на окраинах, такой компот из неустроенных, мало зарабатывающих и не сильно образованных людей приведет к появлению неблагополучных и криминальных районов в крупных городах, куда полиция будет бояться заезжать.



Эта диаграмма показывает рождаемость по годам в Казахстане. Видно, как поднялась рождаемость в благополучные 1980-е годы и как она просела в дикие девяностые. Потом волна снова поднялась, и следующий пик пришелся на 2016 год, когда уровень рождаемости сравнялся с показателем 1985 года. Новый пик – 2020 год и снова плавное падение.



Это следствие демографического взрыва в Казахстане в 1950-60-е годы: после сокращения населения казахи стали рожать очень много и начали быстро восстанавливать свою численность. Через 20-25 лет эти дети выросли и начали рожать своих детей, начав демографическую волну 1980-х годов. Эту волну жестко остановил распад СССР и падение уровня жизни.



Сейчас мы видим уже третью волну. Она постепенно затухает. Но именно что постепенно, поэтому рост населения продолжается.



В 2021 году Бюро нацстатистики выпустило итоги национальной переписи. Здесь интересно посмотреть численность групп населения по возрастам. Фактически это демографическая пирамида, которая позволяет увидеть динамику численности в будущем. Здесь демографические волны видны лучше.



Считается, что люди выходят на рынок труда начиная с 20-21 года. Но в регионах работы для молодых нет. Что сделает молодой человек, которого ничего не держит? Он уедет туда, где у него будет возможность. На миграцию в основном давит именно молодежь. Сегодня – в 2024 году – это люди, родившиеся примерно в 1999-2004 годах. Всего по стране их 1,1 млн человек. С каждым годом база для миграции будет расти, потому что после 1999 года рождалось все больше людей. Примерно на 100 тысяч человек в год.



Эти же молодые люди будут вступать в брак – значит, будет расти спрос на жилье и инфраструктуру. Будут рожать детей – будет расти спрос на больницы, детские сады, школы.



Прочь из аулов? Какие опасности таит в себе внутренняя миграция в Казахстане



И если сейчас три мегаполиса Казахстана не сильно справляются с наплывом новых жителей, то в будущем проблемы городов будут только нарастать.



Пожарным выходом из проблемы может стать строительство новых точек притяжения для миграции. Если принять, что основная масса мигрантов стремится в южные регионы, то совсем по-другому смотрится идея строительства города G4 City. Сейчас многие смотрят на него, как на блажь властей. Но, оказывается, он может стать таким "аппендиксом", который может спасти от перенаселения Алматы и, возможно, Астану. А если проект станет успешным, то этот город может стать и новым локомотивом для развития страны, так как он ориентирован на молодежь.



Автор: Адил УРМАНОВ