Dropshot 2.0: украинский вариант, - Максим Столетов

00:03 07.09.2024 Представители киевского режима побывали с очередным визитом в Вашингтоне

Максим Столетов

06.09.2024

Dropshot 2.0: украинский вариант

Американскую столицу они посещают регулярно и постоянно просят Белый дом что-то дать. На сей раз Киев просил дать разрешение на применение дальнобойных ракет для ударов по территории России. Одновременно киевские чиновники принесли своим хозяевам на утверждение "список приоритетных целей в России" для ударов дальнобойным западным оружием.



Хозяевам, конечно, обо всем было доложено заранее. Более того, есть основания утверждать, что они и составили "украинский" список, но делают вид, что утвердить его не готовы, поскольку "великие гуманисты". Этот цирк, признаться, изрядно уже поднадоел, однако таков у них порядок, основанный на их же "правилах". Но кто как не американцы провоцируют Зе-хунту на эскалацию? Им ли неизвестно, что Киев уже давно планирует использовать крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью до 600 км по важным структурным объектам в России, включая Черноморский флот и даже резиденцию президента в Сочи, пытается бить по Крыму?



В списке ставших известными целей ВСУ есть штабы ВС России и город Москва, уже подвергавшимися атакам БПЛА, что свидетельствует о намерении уничтожить конкретных лиц в военно-политическом руководстве России. Напомним: в 2023 г. возле станции московского метро "ЗИЛ", дрон снес крышу у популярного магазина "Леруа Мерлен", а в ночь на 3 мая года два назад беспилотники атаковали московский Кремль. (Это только мы "оберегаем" Зеленского и его свору от наших ударов, видимо, исключительно для того, чтобы после победы покарать судом праведным…)



На днях выяснилось, что США близки к решению поставить Украине также дальнобойные ракеты JASSM, модифицированные версии которых имеют дальность полета до 800 км, сообщил Reuters. Вопрос якобы решится осенью, но только спустя пару месяцев Киев сможет получить очередное чудо-оружие (процесс якобы тормозят бюрократические процедуры). Подобные сообщения давно вызывают большие сомнения. Запад обычно объявляет о новых поставках оружия Украине постфактум, и о первом боевом применении становится известно уже после удара. Исключений, думается, не будет, удар по России нанесут внезапно, чтобы максимально использовать эффект неожиданности. А что касается списка целей, то, собственно говоря, ничего необычного нет и в этом. Это история давняя и многоплановая.



Еще 16 мая 1944 г. Комитет начальников штабов (КНШ) США подготовил доклад, в котором Советский Союз признавался вторым полюсом геополитического влияния. В конце 1945 г. американский генерал Дуайт Эйзенхауэр и его штаб занимались разработкой плана "Totality", согласно которому атомным ударам подвергались 20 городов СССР, перечень которых сегодня смотрится особенно символически: Москва, Горький (Нижний Новгород), Казань, Ленинград (Санкт-Петербург), Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Саратов, Молотов (Пермь), Тбилиси, Сталинск (Новокузнецк), Грозный, Куйбышев (Самара), Свердловск (Екатеринбург), Новосибирск, Омск, Иркутск, Ярославль. За малым исключением этот список остается примерно таким же при планировании США ударов по России. Однако на тот момент план оказался нереалистичным ввиду отсутствия у Соединенных Штатов достаточного количества атомных бомб и самолетов-носителей.



Но после Фултонской речи Черчилля (5 марта 1946 г.) сомнений не осталось: мир вступал в очередную войну - холодную. У американцев на руках был козырь - атомная бомба, но американская разведка докладывала, что в СССР также ведутся разработки этого оружия. При этом в военном ведомстве США выпускались все новые планы нападения на Советский Союз. Первый план назывался "Пинчер", он был подготовлен уже 2 марта 1946 г. Затем последовали планы "Бушвэкер", "Кранкшафт", "Хафмун", "Когвилл", "Оффтэк". В 1948 г. был разработан "Чариотир", по которому атаке должны были подвергнуться 70 советских городов, на них планировалось скинуть 200 атомных бомб. Холодная война грозила перейти в "горячую фазу".



США не могли вступить в противостояние с СССР без международной поддержки. 4 апреля 1949 года было объявлено о создании НАТО. Блок изначально был заточен на уничтожение СССР, точнее - русских и России. Иных целей у него как не было, так и нет. В антисоветскую коалицию, таким образом, вовлекалось все больше стран, соответственно росло количество боеголовок и, соответственно, масштаб предполагаемой агрессии.



19 декабря 1949 г. Комитетом начальников штабов был утвержден план "Дропшот" (Dropshot), согласно которому 1 января 1957 г. могла начаться крупномасштабная операция сил НАТО, сигналом должна была стать бомбардировка 100 советских городов 300 атомными бомбами. Кроме того, планировался удар и обычными бомбами, которых на нас предполагалось сбросить 250 тыс. тонн.



Для сравнения. При бомбардировке немецкого Дрездена 13-15 февраля 1945 г. американцы и британцы использовали, например, 650 000 штук, что составило 1200 т. В общей сложности на Дрезден обрушилось 1477,7 т фугасных бомб. Любопытно, что несколько десятков американских "Летающих крепостей" заблудились и по ошибке нанесли удар по Праге. Но смысла бомбардировки города не имели - там не было ни военной промышленности, ни даже средств ПВО. В действительности налеты на Дрезден и другие германские города предназначались для шантажа правительства СССР и советского народа. Кроме того, США с помощью тотальных бомбардировок, разрушив сотни городов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Югославии и других странах, подмяли под себя Западную Европу. В меморандуме, который был зачитан пилотам Королевских ВВС, накануне вылета на бомбежки, отмечалось: "Целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта... и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС".



Полиция Дрездена в своих отчетах сообщала о разрушении в ходе налетов 12 тыс. зданий. Немецкие СМИ писали тогда о "варварском преступлении" союзников, жертвами которого стали около 200 тыс. мирных жителей. Кстати, советские войска направлялись в Дрезден, поскольку он входил в ранее определенную для Советского Союза оккупационную зону. После окончания Второй мировой американские и британские политики неоднократно пытались свалить вину за варварское уничтожение Дрездена на… Советский Союз. Так, 11 февраля 1953 г. Государственный департамент США сделал заявление, в котором говорилось, что "разрушительная бомбардировка Дрездена произведена в ответ на просьбу Советов об оказании усиленной поддержки с воздуха и была предварительно согласована с советским руководством".



Ничего не напоминает? Скажем, современный Токио, где откровенно намекают на то, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки учинили "русские". В конце 1940-х гг. японцы подсчитали, что две американские бомбы унесли жизни более 200 тыс. чел. В XXI в. к жертвам атомного удара прибавили тех, кто умер от ожогов и лучевой болезни. Количество погибших увеличилось более чем в два раза - до 450 тыс. Или взять "президента второй свежести" Зеленского, который, выступая с речью ко Дню "независимости Украины" назвал в качестве объектов нападения ВСУ ряд "проклятых" аэродромов в России ("Саваслейка", "Оленья", "Энгельс"), куда "рано или поздно прилетит украинский ответ". Через два дня, 26 августа, украинские дроны атаковали Энгельс…



План "Дропшот" предполагал недопущение нанесения ударов возмездия со стороны СССР, полное разрушение его военной инфраструктуры, оккупацию побежденной страны с разделом четыре "зоны ответственности": Западная часть СССР, Кавказ - Украина, Урал - Западная Сибирь - Туркестан, Восточная Сибирь - Забайкалье - Приморье.



Американские стратеги составили даже список городов, где планировалась дислокация американских дивизий. Два соединения планировались для оккупации Москвы, по одному - Ленинграда, Минска, Мурманска, Горького, Куйбышева, Киева и еще 15 городов СССР. В список целей, подлежащих атомному удару, например, в Москве попали 179 объектов, в Ленинграде - 145. Бомбардировки первого дня должны были привести к потере Советским Союзом 85% своих промышленных мощностей.



Ориентировочное начало реализации плана "Дропшот" было намечено на 1 января 1957 г. Согласно плану "Дропшот", только первая фаза атомной атаки США должна была унести 20 млн человеческих жизней. Еще относительно 40 млн жертв американцы не были уверены - их они ставили в зависимость от уровня оказываемого советской стороной сопротивления. При этом в плане указывалось, что в связи с масштабными разрушениями жизнь уцелевших будет "весьма осложнена". Отметим, что этот план американцев вполне сопоставим, как по цифрам, так и, главное, по своей людоедской сущности с планом Гитлера "Ост": уничтожить СССР вместе с жившими в нем людьми. Более всего американских специалистов, ознакомившихся с документами после того, как их рассекретили, удивило то, что американские стратеги планировали преднамеренное уничтожение населения Москвы и Ленинграда, рассматривая гражданских лиц в качестве легитимных целей.



Начало боевых действий предполагалось в 1959 г. Удар планировалось нанести силами 2130 бомбардировщиков В-52 и В-47, разведывательных самолетов RB-47 и истребителей сопровождения F-101. Кроме того, в арсенале SAC было 376 крылатых и авиационных ракет в ядерном снаряжении, а также первые образцы ракет средней дальности.



Dropshot, как другие подробные планы войны против СССР, предполагал, что Соединенные Штаты наносят первый удар, при этом возможность удара возмездия по своей территории исключается полностью. Именно возмездие играло и играет роль главного фактора сдерживания агрессии США против Союза ССР, а сегодня России.



Dropshot существовал много лет, и по мере расширения ядерного арсенала туда вносились все новые цели. Сейчас речь о ядерном оружии не идет, наносить удары планируют обычными ракетами, но общий стиль вполне узнаваем. При этом Dropshot официально не отменен до сих пор. Наоборот, есть все основания утверждать, что произошла его реанимация, по крайней мере, основных положений. Причем, судя по всему, главная роль в его реализации отведена Украине. Впору говорить о версии Dropshot 2.0 в украинском исполнении. Именно украинцы под "мудрым" руководством НАТО пошли в авангарде завоевательской войны против России.



За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязало более ста войн и военных конфликтов по всему миру и продолжает готовиться к новым, подчеркнул 7 марта тогда секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. На военных учениях в Европе Североатлантический альянс отрабатывает сценарий вооруженного конфликта с Россией. В то же самое время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине переросла в войну из-за действий стран Запада. (Его слова приводит aif.ru.) "Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как Специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной", - сказал Песков. Он отметил, что убежден в этом, и добавил, что данный факт должен понимать каждый "для внутренней мобилизации".



Еще в марте Минобороны России опубликовало в журнале "Военная мысль", материал о возможном нападении НАТО на Россию. В публикации утверждается, что Запад начнет с провокации, а затем обрушит на русские территории массированные удары с воздуха. Мишенями будут как оборонно-промышленные объекты, так и административно-политические структуры. Как полагает автор статьи, в рамках подготовки к войне с Россией НАТО усилит разведку у русских границ с помощью дронов и самолетов. Что сегодня и наблюдается.



Понятно, что цель воздушных атак не разгромить, тем более, не победить Россию. Все намного приземленней. Задача заключается в том, чтобы, во-первых, "прощупать" российскую оборону, прежде всего, противовоздушную. Во-вторых, испытать новое натовское оружие в условиях реального боя и отработать наиболее эффективные приемы его применения.



Украина, кажется, оправдывает свое предназначение не только как испытательного полигона, но и как плацдарма для антироссийской агрессии, территория которого сегодня захватила и часть Курской области. По заявлениям киевского главаря Зеленского, ВСУ панируют закрепиться на исконно русских землях, чтобы остаться там навечно. Как говорится, милости просим - не вы первые и, видимо, не последние.



В мае с.г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перешла к созданию зоны безопасности. Глава государства напомнил, что полгода назад он публично говорил, что если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, РФ будет вынуждена создавать такую зону. "Мы к этому и перешли", - заключил Путин. Напомним в этой связи, что, скажем, расстояние по прямой (по воздуху) от Москвы до западной границы Украины составляет 1154 км. Было подсчитано, сколько, например, ракета "Кинжал" летит до разных городов Украины, если пуск происходит из воздушного пространства Липецкой области РФ. Времени на то, чтобы перейти в укрытия, действительно мало. До Киева она может долететь за 3,2 минуты. До Львова будет лететь 5,4 минуты. Больше всего времени, чтобы дойти в укрытия, будут иметь жители Ужгорода - 6,3 минуты.



Но ракеты и дроны, увы, одинаково летают в обе стороны. Беспилотники, которые есть у ВСУ, могут преодолевать расстояния до 2,5 тыс. км, отмечал в мае с.г., начальник службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрий Богданов.



Как заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС 4 сентября, буферная зона у границ России должна простираться до Польши, если украинские власти получат в свое распоряжение дальнобойные крылатые и баллистические ракеты. Вместе с тем киевский режим уже сегодня создает поводы для определения зоны безопасности.



В ночь на 1 сентября противник совершил самую массовую атаку дронами по России. Причем удары были весьма плотными. Так, в одной только Курской области уничтожено почти полсотни БПЛА ВСУ, еще 7 (семь) на подлете к столице и 2 (два) - уже в небе над Москвой. Больше всего целей перехватили над Курской областью. Российские зенитчики уничтожили в воздухе 46 вражеских аппаратов. По данным врио губернатора Алексея Смирнова, БПЛА противника атаковали регион с 9 часов вечера 31 августа. В Брянской области подразделения ПВО приземлили 34 БПЛА.



"Дронопад" также имел место в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Ивановской и Московской областях. По данным нашего Минобороны, ПВО сбили за несколько часов 158 дронов в 15 регионах страны. Налету предшествовала ракетная атака противника по Белгороду с помощью чешского РСЗО Vampire. ВСУ выпустили еще 13 натовских снарядов по многострадальной Горловке. Именно США, прежде всего, поставили Украине дальнобойные 155- мм гаубицы M777, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого же калибра с большой разрушительной силой.



"Наша ПВО отработала хорошо, большинство БПЛА было уничтожено, а сбивать 100% беспилотников нереально. И то, что мы иногда демонстрируем в Крыму стопроцентное сбивание БПЛА - это даже исключение из правил. К тому же атака минувшей ночью была одной из самых массовых, если не самой", - напомнил военный эксперт Михаил Онуфриенко.



Русские не стали молчать. В ночь на 2 сентября наша армия нанесла по объектам ВСУ один из самых мощных ударов. По одному только Киеву прилетели 35 ракет и десятка два-три "Гераней". После такого залпа Киев вспыхнул. Местные жители опубликовали кадры взрывов и километровых столбов дыма и огня, были повреждены важные стратегические объекты. "Искандеры" полетели, в том числе, по каналам поставок оружия. Отмечается, что наиболее интенсивные прилеты были в Кривом Роге, Днепропетровске, Новомосковске, Сумской, Харьковской, Киевской, Полтавской областях. Там били "Геранями", баллистическими и крылатыми ракетами. Западные журналисты отметили, что у России очень мощная система ПВО, которая превосходит зарубежные аналоги. Как пишет Business Insider*, "Штатам и их союзникам, вероятно, будет сложно добиться превосходства в небе". Издание также написало, что военно-воздушные силы Запада не встречали ранее такого уровня ПВО, как у России. Во время конфликта на Украине они могли видеть работу российских мощных радаров, средств РЭБ и ракетных комплексов.



Тем временем Россия "Искандерами" успешно выводит из строя ведущие системы ПВО Украины. По мнению аналитиков, воздушные силы стран Запада никогда не сталкивались с ПВО такого уровня, которую удалось выстроить России, поэтому НАТО едва ли удастся добиться превосходства в воздухе, даже если в распоряжении альянса будут эскадрильи истребителей пятого поколения.



До этого бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Ставридис заявлял, что альянс проигрывает России в плане развития использования искусственного интеллекта при ведении боевых действий.



Многие военкоры и эксперты были уверены, что, в конце концов, Россия начнет наносить удары возмездия за злодеяния Киева. Тем более, после вторжения ВСУ в Курскую область. Совсем недавно по территории Украины, в основном по энергетической инфраструктуре, был нанесен мощный удар с применением более 100 ракет и 100 БПЛА. При этом многие эксперты заявили, что это только начало. Формально их слова подтвердил Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину на вопрос, "когда ждать" ответа на атаку ВСУ на Курскую область, он сказал: "Ответ уже происходит. Почему вы думаете, что это разовое событие. Он уже происходит".



Пока официальная позиция США по поводу применения их дальнобойного оружия по территории РФ не изменилась, в Евросоюзе решили, что соответствующее решение должны принимать на национальном уровне. Речь идет, в первую очередь, о дальнобойных ракетах, способных поражать цели на расстоянии до 300 км: ракетных комплексах из США - ATACMS модификации Block IA и QRU, Франции - SCALP и Великобритании - Storm Shadow. Свое разрешение Киеву бить по России дали 13 стран, среди которых: поставщики дальнобойных ракет - Великобритания и Франция, а также Канада, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Польша, Дания, Чехия, Финляндия и Швеция. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупредил, что в случае отмены запрета для ВСУ бить по российской территории западным оружием последует незамедлительный ответ: Россия ответит жестко и асимметрично. По его словам, "они почувствуют сразу".



Подчеркнем, что при всех военно-технических усилиях НАТО курская авантюра провалилась. На этом фоне Зеленский провел пресс-конференцию, где заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты. На Украине официально презентовали реактивный беспилотный летательный аппарат "Паляниця" (укр. "булка"), который имеет дальность около 750 км. Весьма похоже, что США вместо того, чтобы снабжать ВСУ дальнобойными и "негуманными" средствами нападения, активно способствуют производству якобы украинского оружия. Нельзя исключать, что новые "украинские" БПЛА изготавливаются, то есть собираются, из западных комплектующих на подземных заводах, под площади которых переоборудованы бывшие военные склады, доставшиеся Украине еще с советских времен, как и многие другие непробиваемые даже атомными бомбами стратегические сооружения. Там уже давно располагаются военные объекты НАТО, в том числе самолеты, ракетные установки, боеприпасы и т.д. Именно потому их не всегда могут поразить наши ВКС, другие причины вряд ли есть. Но можно ли в подземных "кладовых" произвести, скажем, столько летательных аппаратов, сколько их сбили за время СВО? Вряд ли: на 30 августа, по данным МО РФ, уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета и 30 701 БПЛА.



Когда, например, в начале СВО телевизор показывал огромные запасы украинского оружия, снарядов, мин и др. боеприпасов, приходилось только удивляться: а где была наша разведка? Почему не обнаружили раньше? Сейчас, по отзывам с фронтов, претензий к разведке не осталось (хотя они есть всегда). Но какова цена подобных просчетов? Ладно, еще не время заниматься разного рода разборками. Сегодня важнее другое. Как написал в своем телеграм-канале политолог Юрий Баранчик, стратегическая инициатива "сейчас у врага. Он выбирает место, время и способ удара. А мы потом подстраиваемся под ситуацию и пытаемся ответить. Играем в "догонялки"". В этом замечании есть, думается, та самая пресловутая "сермяжная правда". Обычно мы действуем "в ответ", а почему не на упреждение, при том что перед нами очень серьезный и коварный враг? Суворов, напомним, учил: упредить - победить. Забыли? Надо вспомнить!



У Украины есть достаточно большой запас беспилотников за счет поставок от союзников, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. "Есть международная организация по поставке беспилотников Украине, в нее входит 15 государств. Туда не входят США, но входят Франция, Италия, прибалтийские республики - Эстония, Латвия и Литва, - даже Новая Зеландия. Они хотят до февраля следующего года поставить миллион разных беспилотников. Сейчас это единственное, чем они могут где-то как-то приостанавливать наше наступление. Миллион - это очень много. Они могут говорить, что собирают их где-то в сарае, но реально поставки идут из этих государств с большими возможностями", - сказал он.



Естественно, Соединенные Штаты, переложив свои проблемы на союзников, не видят смысла в том, чтобы давать разрешение киевскому режиму на использование дальнобойного оружия для ударов по объектам в глубине территории России.



Такое мнение высказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, выступая 4 сентября на брифинге в Вашингтоне. Он пояснил, что 90% российских боевых самолетов находятся за пределами 300-километровой зоны от границ Украины, поэтому разрешать украинцам использовать ракеты ATAMS для дальнобойных ударов не имеет смысла. Но причины явно иные. Вечно актуальный для США план Dropshot, а планы Запада по уничтожению России остаются неизменными уже 80 лет, приказано начинать Киеву, и, похоже, он уже приступает к его реализации. Вкупе с американскими союзниками. США при этом остаются в зоне безопасности. Как им кажется. Источник - столетие

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