Президент Садыр Жапаров подписал указ о роспуске местных кенешей и назначении новых выборов

00:04 07.09.2024

, 6 сентября 24



Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О роспуске местных кенешей Кыргызской Республики и назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики". Об этом сообщает сайт президента.



Указ подписан в целях реализации закона "Об административно-территориальных единицах на уровне айылных аймаков и городов Кыргызской Республики", части 3 статьи 42 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", части 2 статьи 15 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в рамках административно-территориальной реформы", в связи с изменением границ соответствующих территориальных единиц, влекущих реорганизацию, а также изменением общей структуры административно-территориального устройства на уровне айылных аймаков и городов Кыргызской Республики, руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, частью 1 статьи 48 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей".



Указ постановляет:



1. Распустить местные кенеши городов Бишкек и Ош, а также Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики согласно приложению 1.



2. Назначить выборы депутатов местных кенешей городов Бишкек и Ош, а также Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики на 17 ноября 2024 года согласно приложению 2.



3. Выборы депутатов местных кенешей Баткенского и Лейлекского районов, городов Баткен и Сулюкта Баткенской области Кыргызской Республики провести с учетом законодательного регулирования изменений в рамках административно-территориальной реформы.



4. Определить днем начала избирательных действий 17 сентября 2024 года.



5. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики:



– организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;



– применить дистанционное голосование на выборах депутатов местных кенешей.



6. Кабинету Министров Кыргызской Республики:



– выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;



– в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка;



– принять меры по уточнению данных Единого государственного реестра населения для формирования на его основе точных списков избирателей;



– принять меры по совершенствованию программ идентификации избирателей согласно решениям Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;



– принять меры по совершенствованию системы учета избирателей;



– оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, а также бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения определенных законодательством процессов передачи данных;



– принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей;



– обеспечить в установленном порядке реализацию иных мероприятий, вытекающих из законодательства, регулирующего проведение выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики.



7. Уполномоченным государственным органам в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами, органам местного самоуправления принять необходимые меры и оказать содействие избирательным комиссиям при формировании схем и границ избирательных округов.



8. Местным государственным администрациям и органам местного самоуправления оказать содействие в работе соответствующих уполномоченных органов и избирательных комиссий в решении организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.



9. Главам исполнительных органов местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей, отнесенных к ведению вышеуказанных кенешей.



10. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при подготовке и проведении выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызской Республики.