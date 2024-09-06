Космическая гонка набирает обороты: на Западе опасаются успехов Китая, - Л.Савин

00:24 07.09.2024

6.09.2024 | ЛЕОНИД САВИН



Стратегические цели Пекина отнюдь не ограничиваются спутниковым Интернетом



5 августа 2024 года в Китае состоялся вывод на низкую околоземную орбиту 18 спутников с помощью ракеты-носителя Long March 6A. Это был первый запуск в рамках проекта G60, который реализует компания Shanghai Spacecom Satellite Technology совместно с муниципальным правительством Шанхая, нацеленный на обеспечение регионального покрытия Интернета к 2025 году и глобального покрытия к 2027 году.



При этом G60 (первый в мире тестовый спутник 6G Китай запустил в январе) – это всего лишь одно из трех мегасозвездий спутников, которые планирует создать Китай наряду с проектом Guowang, осуществляемым государственной компанией China Satellite Services, и созвездием Honghu-3, реализуемым шанхайской технологической компанией Lanjian Hongqing Technology Company. Эти созвездия обеспечивают инфраструктуру для поддержки растущего коммерческого космического сектора Китая, включая его инициативы в области спутникового Интернета, которые быстро развиваются.



В мае 2024 г. Китай стал предоставлять услуги доступа в Интернет за рубежом (Таиланд), а в июне китайская компания OneLinQ запустила первый в Китае гражданский внутренний спутниковый интернет-сервис, указав, что он будет распространяться на страны, присоединившиеся к китайской инициативе "Один пояс, один путь".



При этом стратегические цели Китая являются более масштабными, чем просто услуги спутникового Интернета.



Спутниковые орбиты в основном подразделяются на три типа: геостационарная околоземная орбита (GEO), средняя околоземная орбита (MEO) и низкая околоземная орбита (LEO). По сравнению с двумя другими категориями спутники LEO обладают рядом преимуществ, включая близость к Земле, минимальную задержку передачи, низкие потери на линии связи и гибкие возможности запуска. Они являются неотъемлемым компонентом будущей интегрированной сети, охватывающей воздушное пространство, космос и море.



Китай занимается скоординированной разработкой спутников GEO, MEO и LEO для создания интегрированной информационной сети космос-Земля, где спутниковые системы связи будут взаимодействовать с наземными системами информационных коммуникаций.



Это предусмотрено в 14-м пятилетнем плане Министерства промышленности и информационных технологий (2021-2025 годы) по развитию отрасли информационных коммуникаций.



Очевидно, что китайский космический Интернет будет конкурировать на рынке коммерческого спутникового Интернета со Starlink компании SpaceX Илона Маска, то есть фактически с США. Но поскольку формально на Западе поддерживают конкуренцию как элемент капиталистической либеральной системы, то для Китая находятся другие политические причины для критики его проектов.



На Западе, в частности США, называют подобные успехи Китая не иначе как цифровым авторитаризмом, который Коммунистическая партия Китая распространяет с помощью инициативы "Пояс и путь" и двухсторонних связей с различными странами.



Не первый год говорится и о "нарушении прав человека" в Китае в области Интернета.



Оппоненты Китая уже заявляют, что если будут внедрены услуги спутникового Интернета, то мир может стать "свидетелем появления нового цифрового железного занавеса, простирающегося из космоса, разделяющего свободный поток информации и устанавливающего государственный контроль в глобальном масштабе".



Безусловно, говорится и о том, что китайские власти потенциально могут получить доступ к любым данным, передаваемым через китайские спутниковые интернет-сервисы.



В действительности подход Китая к управлению Интернетом основан на концепции киберсуверенитета. Россия также разделяет эти принципы, согласно которым каждое государство имеет право управлять своим цифровым пространством, включая ограничения и введение цензуры. Но Китай сумел достичь подлинной автономии в создании национальной интернет- архитектуры, которую прозвали не иначе как Великий китайский брандмауэр.



Из-за этого, а также невозможности контролировать китайский цифровой рынок на Западе и впадают в неистовую истерику, придумывая всяческие ложные нарративы и конспирологические версии.



При этом важность контроля над космическим пространством там прекрасно понимают.



Так, Дональд Трамп 26 августа во время выступления на ежегодной конференции Ассоциации национальной гвардии в Детройте пообещал создать Национальную космическую гвардию, поскольку, по его мнению "пришло время создать Национальную космическую гвардию в качестве основного боевого резерва Космических сил США".



Здесь Трамп явно подыгрывает гвардии и набирает предвыборные очки, поскольку администрация Байдена предложила объединить около 1000 военнослужащих Национальной гвардии из подразделений космической направленности в Космические силы, находящиеся на действительной службе. Идея состояла в том, чтобы создать гибкую систему, которая позволит сотрудникам охраны переходить со службы на полный или неполный рабочий день. План был отвергнут как руководством гвардии, так и губернаторами всех 50 штатов и пяти территорий США.



Следует напомнить, что именно при Трампе в 2019 году были созданы Космические войска, а законопроект о создании Национальной космической гвардии был ранее предложен в этому году, хотя в конгрессе нет консенсуса по этому вопросу. Одним из авторов законопроекта был сенатор Марко Рубио, республиканца от штата Флорида.



Кроме того, Дональд Трамп недавно заявил, что может наделить Илона Маска полномочиями по аудиту агентств США. Интересно, что для проекта электромобилей Tesla получал субсидии от правительства Джо Байдена, однако такие проекты, как Starlink от SpaceX, которые связаны с космическим бизнесом Маска, вероятно, выиграют от новых федеральных контрактов, поскольку платформа Республиканской партии призывает увеличить инвестиции в спутники и ускорить освоение космоса в направлении Марса.



Однако, несмотря на успехи SpaceX и оптимистическую риторику Дональда Трампа, в США не все так гладко в космической сфере.



Проблемы, возникшие с кораблем Starliner, из-за которых два американских астронавта вынуждены будут находиться на МКС долгие месяцы вместо запланированной недели, говорит о том, что у NASA, а также главного подрядчика в области аэрокосмонавтики США компании Boeing (здесь следует вспомнить и другие проблемы с самолетами) существует серьезный кризис.



Хотя в США есть сторонники сотрудничества с Китаем в области освоения космоса. Видимо, из числа понимающих, что Америка проигрывает космическую гонку с Китаем.



А в технологическом и геополитическом плане все это говорит о продолжающейся борьбе за гибридный фронтир в космосе и киберпространстве.