Запад топчется у Рубикона: страны НАТО близки к роковому решению об эскалации, - М.Ростовский

01:19 07.09.2024

Пока у Зеленского получается извлекать из своего "курского маневра" максимальный политический эффект



Бывают дни, когда новости с четким и понятным вектором сыплются, словно из рога изобилия. А бывают дни, которые в новостном отношении представляют собой сплошное болото: вроде бы что-то происходит, но куда все идет (если вообще идет), не очень понятно. Но вот в чем нюанс: именно в глубине "болота" рождаются политические импульсы, которые спустя некоторое время с оглушающим грохотом вырываются на поверхность. Заканчиваю с теорией и перехожу к практике. Вдохновленный "успехом" ВСУ в Курской области, Запад обдумывает решение о радикальной эскалации своей вовлеченности в украинский конфликт.



Пока у Зеленского получается извлекать из своего "курского маневра" максимальный политический эффект



Но принять это решение мешают сомнения: действительно ли речь идет об "успехе" или все "достижения" официального Киева на "старой территории" России вскоре не только обунулятся, но и превратятся в "отрицательный актив"?



Владимир Зеленский – перед своим прилетом на совещание с союзниками официального Киева из стран НАТО на авиабазе Рамштайн в ФРГ: "Нам нужны решимость партнеров и средств, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся".



"Сильные дальнобойные решения партнеров" – это в данном случае и эвфемизм, и игра слов. Официальный Киев ждет отмашки от Запада на удары дальнобойным оружием по объектам в глубине территории РФ – именно в глубине, а не только в приграничье.



И внутри коллективного Запада уже сформировалось достаточно влиятельное лобби, поддерживающее такое решение. Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему… Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военные объекты на территории России".



Что это с ними – с уходящими? "Отбрось надежду, всяк сюда входящий" – гласит надпись над вратами ада в "Божественной комедии" Данте. "Отбрось осторожность, всяк отсюда уходящий" – под таким девизом, похоже, действуют и Столтенберг, и тоже скоро освобождающий свое кресло главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель. И хотя упомянутые Столтенбергом "дискуссии" стартовали еще до 6 августа, вторжение ВСУ в Курскую область явно придало им дополнительный импульс.



Не зря же тот же самый Боррель недавно отбросил в сторону всем известный принцип "задача дипломата – скрывать свои мысли" и "отлил в граните" (простите за заимствование, Дмитрий Анатольевич!): "Многие страны ЕС выразили поддержку операции (ВСУ в Курской области. – "МК")".



Украинские власти пытаются выжать из этой операции максимально возможный пиаровский и психологический эффект. Главный военный киевского режима Александр Сырский рассказывает в интервью CNN о промежуточных итогах операции "Курск": "Она уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы чувствуем каждый день".



А вот сам Зеленский в интервью другому американскому телеканалу, NBC, объясняет, почему вторжение ВСУ в Курскую область было "возможно, не идеальной", но все равно "умной идеей": "В какой-то момент из-за проблем со снабжением у нас применение оружия было один к двенадцати по артиллерийским снарядам. Неважно, сколько людей у вас тут стоит. Если у них двенадцать снарядов, а у вас один, у вас будет просто больше людей стоять и больше людей будет погибать".



Разумеется, Москва доказывает, что в конечном итоге вторжение войск официального Киева в Курскую область приведет лишь к еще большему масштабированию этих тенденций. И на Западе не склонны считать эти аргументы Кремля "пропагандой". В заявлениях западных политиков и аналитиков, включая даже того же самого Столтенберга, постоянно звучит тезис о том, что долгосрочные последствия действий ВСУ в Курской области пока совершенно не ясны. И это – или, выражусь-ка я более осторожно, – в том числе и это заставляет страны НАТО осторожничать (каламбур не планировался).



Но человек верит в то, во что он хочет верить, – высшие политические лидеры не исключение. Ситуация неопределенности в отношении окончательных итогов вторжения ВСУ в Курскую область дает официальному Киеву возможность распевать свою пропагандистскую речевку с общим рефреном "какие мы умные, какие мы хитрые, какие мы крутые!".



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В психологическом плане Зеленский, Сырский и иже с ними чувствуют сейчас себя "на коне". Запад заражается этим самым настроением. Мозг человека – странная штука. Неважно, как все обстоит на самом деле с точки зрения реальной военной стратегии: продвижение российской армии в Донбассе все равно пока считывается в политических кругах Запада как нечто менее важное, чем действия подчиненных Сырского в Курской области.



Вот страны НАТО сейчас и "топчутся у Рубикона". Мол, раз после пересечения такой "красной линии", как границы "старой" территории России, ничего особенно страшного для нас – или даже Киева – не произошло, то почему бы нам не пересечь еще одну "красную линию"? Вот примерно так выглядят "сентябрьские тезисы" обитателей натовского "политического болота".



Снова оговариваюсь: я и не имею интеллектуального права, и не могу судить о чисто военном аспекте ситуации в Курской области. Но вот политическая сторона вопроса. Чем быстрее Зеленский убедится в том, что его "курский маневр" не был такой уж "умной идеей", тем будет лучше для всех – даже для НАТО, которое в этом случае воздержится от совсем неумных и опрометчивых решений.