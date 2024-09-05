 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 07.09.2024
01:19  Запад топчется у Рубикона: страны НАТО близки к роковому решению об эскалации, - М.Ростовский
00:47  Четыре глаза новой китайской технореволюции - умные очки вытесняют смартфоны
00:24  Космическая гонка набирает обороты: на Западе опасаются успехов Китая, - Л.Савин
00:04  Президент Садыр Жапаров подписал указ о роспуске местных кенешей и назначении новых выборов
00:03  Dropshot 2.0: украинский вариант, - Максим Столетов
Пятница, 06.09.2024
18:54  Американский "фугас" подрывает безопасность ЦентрАзии, - Сергей Кожемякин
18:52  Имеет ли смысл открывать вклад в редкой валюте

18:48  В Казахстане готовят к открытию первый автодорожный тоннель
18:45  ММКЯ-24. Встреча с писательницей Цзюлу Фэйсян (анонс 7/09)
18:31  ЦИК Узбекистана измененив форму избирательных бюллетеней сэкономил 3 млрд сумов
18:28  Токаев предложил привлечь иностранные компании к управлению пенсионными активами
17:46  Тойгонбай Абдыкаров добровольно оставил пост директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана
14:11  Дуров поднял лапки. Обеспечил слив контента, - МК
12:05  На севере Афганистана складывается узбеко-таджикский "Вилаят Хорасан". Что делать?
11:59  Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии Казахстана генерал Воронкин
11:55  Умный город Аркадаг удостоен 3 наград на Всемирной выставке "умных городов"
11:49  Кадровые перестановки в Казахстане: потеряны и найдены, - Дарья Матяшова
11:45  Туркменистан. Учителей и врачей вновь привлекают к хлопкоуборочной кампании
11:40  Скрытое послание Путина из Монголии: Лопата земли полетела на гроб глобального мироустройства, - И.Головнев
11:35  Турецкий кирпич в БРИКС, - Олег Шевцов
11:21  Премьерный показ: Макрон предложил нового главу правительства и получил импичмент, - К.Логинова
11:17  "Звонок из 2016-го". Инакомыслящих блогеров запугивают ради победы Харрис
11:14  Интерес Китая к Африке взбудоражил коллективный Запад, - МК
11:12  The Economist: перестановками в кабмине Зеленский насмешил даже своих
10:55  Экс-глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отправлен послом в Голландию
10:44  В США резко переключились и стали ловить не российских, а китайских шпионов, - Малек Дудаков
10:02  Крал с питания для школьников. Кандидат в вице-президенты США Уолц обвинен в мошенничестве на 250 млн долларов
09:59  Геноцид ирландцев и его уроки, - В.Хомяков
09:52  Лавров продолжает нести чушь про "красные линии", - А.Ревнивцев
08:55  В Киргизии стало больше "Народных артистов". Сразу на 6 человек
08:46  Положение женщин в Афганистане ухудшается с каждым днем. Талибы все-таки - дикари и мракобесы...
08:14  Наследие Чингисхана: о чем президенты России и Монголии говорили в юрте, - СП
03:03  В Узбекистане учреждено почетное звание заслуженного предпринимателя
02:53  Неудобная правда о Баткенских событиях и сказ о том, как из плена японцев вызволяли, - Алик Орозов
02:47  Индия и Китай рассказали, почему они увеличивают транзит по Севморпути в 100 раз
01:55  Продолжается штурм Торецка
00:52  Курск: начало конца для Зе, - Андрей Соколов
00:49  Нелегитимная Украина. В стране, по сути, уже нет парламента. Как и президента, - В.Бурт
00:43  В ЦРУ решили официально шпионить за всем человечеством, - В.Прохватилов
00:37  В Канаде разваливается правительство. Трюдо поссорился с Сингхом
00:34  Президент Польши Дуда обвинил премьер-министра страны Туска в работе на ФСБ
00:00  Треть мигрантов из ЦА хотят жить в России по шариату, - глава Росагентства по делам национальностей Баринов
Четверг, 05.09.2024
23:49  Бои на "курском фронте" становятся позиционными, - В.Мухин
17:50  Китай задумал на дармовщину разжиться русским народным достоянием
17:47  Про "своих" и "чужих". Как изменилась риторика о миграции в российских СМИ
17:40  Иссык-Куль продолжает стремительно мелеть (фото)
17:38  Аскар Акаев попросил Жогорку Кенеш восстановить ему статус экс-президента
17:31  Проиграли китайцам: Volkswagen приготовился уйти из Германии
17:29  Симоньян - об обвинениях в адрес RT: западные СМИ зашлись в приступе паранойи
17:27  Малайзия намерена присоединиться к БРИКС
17:23  Драго Боснич: Вскрыты новые факты тесной связи клана Байдена с Киевом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад топчется у Рубикона: страны НАТО близки к роковому решению об эскалации, - М.Ростовский
01:19 07.09.2024

Пока у Зеленского получается извлекать из своего "курского маневра" максимальный политический эффект

Бывают дни, когда новости с четким и понятным вектором сыплются, словно из рога изобилия. А бывают дни, которые в новостном отношении представляют собой сплошное болото: вроде бы что-то происходит, но куда все идет (если вообще идет), не очень понятно. Но вот в чем нюанс: именно в глубине "болота" рождаются политические импульсы, которые спустя некоторое время с оглушающим грохотом вырываются на поверхность. Заканчиваю с теорией и перехожу к практике. Вдохновленный "успехом" ВСУ в Курской области, Запад обдумывает решение о радикальной эскалации своей вовлеченности в украинский конфликт.

Пока у Зеленского получается извлекать из своего "курского маневра" максимальный политический эффект

Но принять это решение мешают сомнения: действительно ли речь идет об "успехе" или все "достижения" официального Киева на "старой территории" России вскоре не только обунулятся, но и превратятся в "отрицательный актив"?

Владимир Зеленский – перед своим прилетом на совещание с союзниками официального Киева из стран НАТО на авиабазе Рамштайн в ФРГ: "Нам нужны решимость партнеров и средств, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся".

"Сильные дальнобойные решения партнеров" – это в данном случае и эвфемизм, и игра слов. Официальный Киев ждет отмашки от Запада на удары дальнобойным оружием по объектам в глубине территории РФ – именно в глубине, а не только в приграничье.

И внутри коллективного Запада уже сформировалось достаточно влиятельное лобби, поддерживающее такое решение. Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему… Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военные объекты на территории России".

Что это с ними – с уходящими? "Отбрось надежду, всяк сюда входящий" – гласит надпись над вратами ада в "Божественной комедии" Данте. "Отбрось осторожность, всяк отсюда уходящий" – под таким девизом, похоже, действуют и Столтенберг, и тоже скоро освобождающий свое кресло главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель. И хотя упомянутые Столтенбергом "дискуссии" стартовали еще до 6 августа, вторжение ВСУ в Курскую область явно придало им дополнительный импульс.

Не зря же тот же самый Боррель недавно отбросил в сторону всем известный принцип "задача дипломата – скрывать свои мысли" и "отлил в граните" (простите за заимствование, Дмитрий Анатольевич!): "Многие страны ЕС выразили поддержку операции (ВСУ в Курской области. – "МК")".

Украинские власти пытаются выжать из этой операции максимально возможный пиаровский и психологический эффект. Главный военный киевского режима Александр Сырский рассказывает в интервью CNN о промежуточных итогах операции "Курск": "Она уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы чувствуем каждый день".

А вот сам Зеленский в интервью другому американскому телеканалу, NBC, объясняет, почему вторжение ВСУ в Курскую область было "возможно, не идеальной", но все равно "умной идеей": "В какой-то момент из-за проблем со снабжением у нас применение оружия было один к двенадцати по артиллерийским снарядам. Неважно, сколько людей у вас тут стоит. Если у них двенадцать снарядов, а у вас один, у вас будет просто больше людей стоять и больше людей будет погибать".

Разумеется, Москва доказывает, что в конечном итоге вторжение войск официального Киева в Курскую область приведет лишь к еще большему масштабированию этих тенденций. И на Западе не склонны считать эти аргументы Кремля "пропагандой". В заявлениях западных политиков и аналитиков, включая даже того же самого Столтенберга, постоянно звучит тезис о том, что долгосрочные последствия действий ВСУ в Курской области пока совершенно не ясны. И это – или, выражусь-ка я более осторожно, – в том числе и это заставляет страны НАТО осторожничать (каламбур не планировался).

Но человек верит в то, во что он хочет верить, – высшие политические лидеры не исключение. Ситуация неопределенности в отношении окончательных итогов вторжения ВСУ в Курскую область дает официальному Киеву возможность распевать свою пропагандистскую речевку с общим рефреном "какие мы умные, какие мы хитрые, какие мы крутые!".

Нидерланды поставят Украине ракеты для F-16

В психологическом плане Зеленский, Сырский и иже с ними чувствуют сейчас себя "на коне". Запад заражается этим самым настроением. Мозг человека – странная штука. Неважно, как все обстоит на самом деле с точки зрения реальной военной стратегии: продвижение российской армии в Донбассе все равно пока считывается в политических кругах Запада как нечто менее важное, чем действия подчиненных Сырского в Курской области.

Вот страны НАТО сейчас и "топчутся у Рубикона". Мол, раз после пересечения такой "красной линии", как границы "старой" территории России, ничего особенно страшного для нас – или даже Киева – не произошло, то почему бы нам не пересечь еще одну "красную линию"? Вот примерно так выглядят "сентябрьские тезисы" обитателей натовского "политического болота".

Снова оговариваюсь: я и не имею интеллектуального права, и не могу судить о чисто военном аспекте ситуации в Курской области. Но вот политическая сторона вопроса. Чем быстрее Зеленский убедится в том, что его "курский маневр" не был такой уж "умной идеей", тем будет лучше для всех – даже для НАТО, которое в этом случае воздержится от совсем неумных и опрометчивых решений.

Источник - мк
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725661140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената рассказал о планах работы Палаты с учетом задач Послания
- Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым реализацию крупных инфраструктурных проектов
- Олжас Бектенов и основатель сервиса inDrive Арсен Томский обсудили вопросы развития цифровой индустрии
- Под председательством Государственного советника прошло очередное заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра РК Тамара Дуйсенова и Генеральный директор МОТ Жильбер Унгбо обсудили вопросы занятости и повышения доходов населения
- Казахстан и Международная организация труда обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере трудовых стандартов
- Отменить плату 10% за услуги официанта намерены в Минторговли
- Комментарий Пресс-службы Демпартии "Ак жол" к сегодняшнему выступлению А.Садыкова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  