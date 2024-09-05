Песков на оптимизме: "России хватит ресурсов, чтобы выдавить ВСУ из Курской области"

07:31 07.09.2024

Песков заявил, что ВС РФ выдавят ВСУ из Курской области и защитят Белгород



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос РИА Новости, хватит ли России сил и средств, чтобы выгнать украинскую армию из Курской области и защитить Белгород.



"Да", - коротко ответил представитель Кремля.



Ранее во время выступления на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что священный долг российской армии заключается в том, чтобы выбить врага в лице Вооруженных сил Украины (ВСУ) из приграничья РФ, а именно – с территории Курской области.