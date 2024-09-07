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Хоть чучелом, хоть тушкой, или Побег из концлагеря "Украина", - Д.Шевченко
07:58 07.09.2024

07.09.2024 | ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО

После ужесточения режима мобилизации поток беглецов резко возрос

В старом советском анекдоте попугая можно было вывезти за границу "только тушкой или чучелом". Живьем – нельзя! Так и сейчас Украину можно покинуть, либо оставшись лежать трупом на поле боя, либо сбежав из этого концлагеря за границу любым возможным образом.

После начала СВО в 2022 г. с Украины ломанулись все, кто мог, включая киевское руководство. Бежали, роняя тапки и оставляя "все, шо нажито непосильным трудом".

Однако мужчин возрастом от 18 до 60 лет перестали выпускать сразу, конечно, с некоторыми исключениями. Разрешали выезд родителям трех и более детей, мужчинам с инвалидностью или тем, кто имеет постоянное место проживания за границей (сейчас уже запретили). Остальные искали варианты нелегального перехода граница и платили по 2-5 тыс. долларов тем, кто мог в этом помочь.

Потом создали систему "Шлях" для тех, кто возил гуманитарные грузы. Те, кого в нее вносили, могли законно выехать за границу на 1-3 месяца (естественно мало кто возвращался), но и сумма "платы" за такой выезд поднялась до 7-10 тысяч долларов.

Если не было денег, то искали варианты нелегального пересечения границы – от перехода через Карпатские горы до вплавь через пограничные речки.

Тогда киевская власть приказала выкопать на границах рвы, а берега рек, по которым проходит граница, закрыть рядами колючей проволоки. В приграничные районы запретили въезд мужчин мобилизационного возраста, а по всей близлежащей зоне курсируют военные и беспилотники для отлова тех, кто хочет нелегально перейти украинскую границу. Количество пограничников на западных рубежах в апреле 2024 г. увеличили на 15 тыс. военнослужащих. Все, чтобы не дать сбежать мужчинам из концлагеря "Украина".

Параллельно, уклонистов массово ловят на улицах и на предприятиях для проверки документов, а затем "добровольной мобилизации". Поэтому мужчины массово покинули рабочие места. Из-за необходимости встать на военный учет по месту работы только за последние полтора года из официального сектора экономики ушло порядка 1,5 млн мужчин. По некоторым оценкам, около 3 млн мужчин на Украине работают в теневом секторе.

Принятое весной новое законодательство о мобилизации привело к тому, что каждый не стоящий на учете мужчина возраста до 60 лет будет доставлен в ТЦК и отправлен воевать. Военно-лечебные комиссии при ТЦК стали круглосуточно штамповать решения о годности к военной службе всех, у кого есть две руки, две ноги и как минимум одна голова.

Автоматически поток уклонистов, ищущих пути выезда с Украины, резко увеличился. Это привело к новому виду бизнеса на нелегальном пересечении границы.

Высокий спрос привел и к мошенничеству, например появлению фейковых участков границы, когда в приграничных регионах местные жители проводили желающих через "границу", собирали деньги за это, а потом оказывалось, что "нелегалы" все еще находятся на Украине.

В некоторых случаях сами представители СБУ и военных структур организовывали через соцсети большие группы для нелегального пересечения границы, собирали с желающих существенные суммы, а потом радостно задерживали на границе и отправляли воевать.

Такие провалы с нелегальным выездом уклонистов привели к появлению силовых прорывов через украинскую границу. Наиболее мирными были прорывы в Венгрию в июне этого года. В одном случае более 30 мужчин в военной форме на грузовике с военными номерами, "выполняя задание", спокойно доехали по украинским полям до венгерской границы, проломили заграждения и ушли за границу. Думаю, до сих пор "выполняют задание". Во втором случае 18 "украинских военных" на микроавтобусе также спокойно доехали до границы, а потом перелезли через колючую проволоку и растворились в Европе.

Более жесткими стали прорывы в этом августе. Мужчины стали нападать на украинских пограничников, силой отбирать у них оружие и буквально прорываться через границу, чтобы попросить политическое убежище в Румынии или Молдове.

Те, кто не хотел прорываться через границу, находили другие возможности для выезда с Украины. От сопровождения детей-сирот на лечение в Европу до женитьбы на инвалидах и совместного выезда за границу, откуда никто из уклонистов, конечно, не возвращается.

Остаются в Европе и те, кто выезжает на соревнования или спортивные сборы. Например, в Швеции после отборочных матчей остались члены делегации футбольного клуба "Кривбасс", в Италии во время чемпионата мира по рыбной ловле – член сборной Украины, в Турции после сборов – тренер футбольного клуба "Черноморец". В этом августе не вернулись в страну после тренировочных сборов тренер сборной Украины и баскетболист молодежной сборной, а член сборной Украины по армейскому рукопашному бою сбежал с Чемпионата Европы в Россию. И таких случаев не перечесть!

Киев всеми силами старается не только не допустить выезда уклонистов с Украины, но и вернуть тех, кому это удалось. Например, с апреля украинским мужчинам мобилизационного возраста без подтверждения военного учета перестали выдаваться новые загранпаспорта и предоставляться другие консульские услуги за границей. Все делается, чтобы принудить их вернуться в страну, откуда их уже не выпустят и с вероятностью 99% отправят в ВСУ.

Причем за возможность избежать мобилизации на Украине уже платят взятки в 10-20 тыс. долларов США. Это подтверждает тот факт, что только за два месяца (май и июнь) этого года на Украину завезли больше 2,5 миллиарда долларов США наличными. Это не люди стали жить лучше и копить деньги, а военкомы стали грести их лопатой, что подтверждают зафиксированные случаи изъятия у них миллионов долларов. У тех, кто не поделился с начальством.

Сами ТЦК получили право массово рассылать повестки по адресам регистрации уклонистов и за каждую неявку, независимо от того получена повестка или нет, накладывать штрафы от 17 до 25 тыс. гривен. Просто по факту отправки повестки и неявке в указанную дату. При этом оплата этих штрафов вовсе не избавляет данного гражданина от наложения аналогичных штрафов в дальнейшем (при неявке по последующим повесткам) и в целом от мобилизации.

Если же уклонисты не будут платить штрафы, то финансовые средства будут изыматься с банковских счетов гражданина. А если нет денег на счетах, будут продавать его имущество до полного исчерпания всех имеющихся активов. Ну а если нет ни денег, ни имущества или оно переписано на членов семьи, то и тут киевская власть разработала план.

Киевская власть планирует привлекать к ответственности близких родственников уклониста: родителей, детей, супругов, братьев и сестер. В общем, всех тех, кто остался на Украине и у кого есть имущество и счета. Вдобавок, родителей-пенсионеров будут лишать пенсий, пособий и льгот на квартплату.

Такая себе коллективная семейная ответственность за нежелание воевать с Россией. Не будешь воевать сам, за твой счет будут платить зарплату ВСУ и покупать оружие.

В итоге остатки страны превратилась в концлагерь "Украина", из которого можно только сбежать или отправиться в "газовую печь" войны. При этом надзиратели угрожают всем, кто сбежал, ограбить их родственников, остающихся в концлагере. Настоящая западная демократия по-украински.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725685080


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