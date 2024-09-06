Акимат Алматы опровергает аресты в акимате. Досаевцы у аппарата...

08:01 07.09.2024

Акимат Алматы 6 сентября 2024 года выступил с важным заявлением о задержании помощника главы города Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства отмечено:



"В сети распространяется недостоверная информация о якобы задержании помощника акима Алматы, к сообщению идет фото акима Илийского района Алматинской области".

Далее сказано, что в связи с этим акимат города заявляет, что примет меры и обратится в правоохранительные органы для выявления источников распространения ложных данных.



"Напоминаем, что, согласно законодательству, за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность, включая административные и уголовные меры".

Пресс-служба акимата Алматы

На сайте акимата города указано, что заместителями Досаева являются Аскар Амрин, Асем Нусупова, Бейбут Шаханов, Алишер Абдыкадыров и Азамат Калдыбеков.



Напомним, несколько дней ранее стало известно о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева. Эту должность он занимал с сентября 2018 года. До этого он работал советником акима Алматинской области.



Позднее в пресс-службе региональной прокуратуры озвучили подробности. По данным надзорного органа, задержание акима последовало после проверки деятельности мусорного полигона.



06 сентября 2024



Анастасия Московчук