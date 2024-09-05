Союз журналистов Казахстана о новых правилах: Опасения оправдались

08:05 07.09.2024

Астана. 6 сентября. КазТАГ – Союз журналистов Казахстана сделал заявление в связи с ситуацией со свободой слова, которая начала складываться после принятия новых правил аккредитации работников СМИ.



"Союз журналистов Казахстана с сожалением констатирует, что опасения, озвученные ранее в ходе обсуждения новых норм по аккредитации журналистов, после принятия нормативно-правового акта в итоге оправдались. Журналисты уже начали сталкиваться с проблемами в работе, так, до конца 2024 года доступ в здание правительства ограничили журналисту Жание Уранкаевой. Схожие ограничения наблюдаются и в парламенте Казахстана", - говорится в заявлении Союза в пятницу.



В профессиональной журналистской организации считают, что складывающаяся ситуация неприемлема и препятствуя полноценному диалогу между государством и обществом.



"В связи с этим предлагаем разъяснить и поставить на утрату принятые вопреки негативной оценке работников масс-медиа правила аккредитации журналистов и разработать нормы, в первую очередь отвечающие интересам профессионального журналистского сообщества. Союз журналистов Казахстана со своей стороны готов организовать диалоговую площадку по данному вопросу для всех заинтересованных сторон", - добавили в Союзе.



Ранее стало известно, что журналистке Жание Уранкаевой, известной тем, что регулярно задает неудобные вопросы казахстанским чиновникам по наиболее острым темам, в итоге ограничили доступ в здание правительства Казахстана. Это второй менее чем за неделю случай, когда действия правительства можно расценить как прямую цензуру и ущемление свободы слова в Казахстане. Так, 2 сентября КазТАГ сообщал, что журналистам не позволят записать членов правительства по итогам их заседания по посланию президента Касым-Жомарта Токаева.



Напомним, ранее в Казахстане приняли правила аккредитации СМИ вопреки возмущению журналистов.



Журналист Тамара Вааль заявила о том, что проект приказа "Об утверждении типовых правил аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации)", разработанный министерством культуры и информации под руководством Аиды Балаевой, нарушает Конституцию, является прямой цензурой и устанавливает запрет на профессию. 19 июля министр культуры и информации Аида Балаева попыталась объяснить планы принятия приказа "Об утверждении типовых правил аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации)", однако ее пост в итоге был раскритикован журналистами, которые в числе прочего заявили о том, что "такого даже при Назарбаеве не было".



Примечательно, что в пояснительной записке к скандальным нормам от мининформа указано, что они предложены с целью реализации подписанного 19 июня президентом Касым-Жомартом Токаевым закона "О масс-медиа".



Вместе с тем, международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз" выступил с заявлением, что предложенный министерством информации Казахстана проект приказа противозаконен.



Возмущение среди журналистов продолжало расти – свои комментарии они оставляли под постом Аиды Балаевой.



2 сентября Балаева ушла от ответа на вопрос журналистов о новых правилах аккредитации.