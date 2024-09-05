О возрождении духовной культуры Кыргызстана, - Алымбек Биялинов

08:27 07.09.2024

О возрождении духовной культуры Кыргызстана

Автор: Алымбек Биялинов



Недавние торжества в честь 33-й годовщины независимости республики и столетия Кара-Кыргызской АССР произвели неизгладимое впечатление на всех кыргызстанцев. Объективности ради надо выразить огромную благодарность руководству страны за организацию столь масштабного мероприятия, отразившего достижения кыргызского народа за прошедшую эпоху. И если в соответствие с указом президента С. Жапарова отцы-основатели кыргызской государственности А. Сыдыков, И. Айдарбеков, Ж. Абдрахманов, А. Орозбеков, И. Арабаев заложили фундамент, на котором стоит современная независимая Кыргызская Республика, то у истоков духовного возрождения кыргызского народа в этот период стояли Т. Сатылганов, К. Орозов, А. Огомбаев. Можно сказать, что в то время душа народа выплеснулась в их музыкальном творчестве.



Большевиков можно за многое осуждать, но что они создали все условия для возрождения кыргызского народа в двадцатом веке - это бесспорно, в том числе и в духовной сфере. Особо следует сказать о М.Омуркановой, которая, в частности, своими песнями "Алымкан", "Ой булбул", "Куйдум чок", подняла исполнительское искусство кыргызского народа на небывалую высоту. Известно, какие бурные овации зрителей и советских руководителей вызвало исполнение М. Омуркановой на сцене Большого театра песни "Алымкан" в рамках Декады кыргызского искусства в Москве в 1958 году. В эти же годы впервые записывается великий памятник устного народного творчества эпос "Манас" в варианте манасчи Сагынбая Орозбакова, который стоит в одном ряду с "Илиадой" Гомера, как высших достижений в мировой культуре, которые принадлежат всему человечеству.



Вот на этом мощном фундаменте духовного возрождения кыргызов, заложенном в 30-е годы прошлого столетия, взошла звезда Чынгыз Айтматова, выдающегося писателя современности. Герои его произведений, переведенных на более чем 100 языков мира - простые представители кыргызского народа, стали узнаваемы и любимы читателями во всех уголках земного шара. В последующем на основе творчества Ч. Айтматова проявился феномен "кыргызского чуда" в кинематографе. Просто удивительно, что в маленькой республике, не имеющей крупной базы киноиндустрии, стали сниматься такие картины, которые смело можно отнести к шедеврам мирового киноискусства. Если бы тогда они были выдвинуты на "Оскара", вне всякого сомнения, какая-то из них удостоилась бы этой премии. Нет смысла перечислять их, так как народ и так знает эти кинокартины. Имена Т.Океева, Б.Шамшиева, Г.Базарова, М.Убукеева навсегда останутся в сердцах потомков, как авторов "кыргызского чуда" в 60-70 годы двадцатого века. Но что удивительно, свою лепту в появление этого феномена внесли и представители русской культуры А. Кончаловский и Л.Шепитько со своими фильмами "Первый учитель" и "Зной" по произведениям Ч.Айтматова.



В те времена возрождалась и письменность кыргызского народа, некогда утерянная на бурных перекатах времени. Стали печататься многочисленные газеты и журналы на кыргызском и русском языках. Кыргызстан превратился в читающую страну, каждая семья подписывалась на целую стопку газет и журналов на обоих языках. Родители в основном читали кыргызские газеты и журналы, а мы, поскольку мы учились в русскоязычной школе, читали газету "Советская Киргизия", как говорится, "от корки до корки". Это давало мощный импульс нашему интеллектуальному развитию, расширяло наш кругозор, а уж говорить о воспитательной роли газеты для молодежи и вовсе не будет преувеличением.



С тех пор минуло много лет, на дворе другие времена, но слово осталось. Слово великого Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Пастернака, Булгакова и многих других авторов русской классической литературы, которое и по сей день востребовано не только у нас в независимом Кыргызстане, но и во всем мире. Поэтому трудно переоценить роль единственной русскоязычной газеты "Слово Кыргызстана", преемницы "Советской Киргизии", вносящей свой вклад в дальнейшее развитие духовной культуры кыргызского народа, достигнутой за годы советской власти. Надо отдать должное редакции газеты во главе с Т.Слащевой, которая в условиях жесточайшей конкуренции с электронными средствами массовой информации - телевидением и Интернетом - удерживает свою нишу в информационном пространстве Кыргызстана. В этих целях открыт сайт газеты, где газета выходит в электронном виде, и ее читатели имеют возможность знакомиться с ее материалами, находясь в любой точке земного шара. Как и в любом деле, в издании газеты всегда есть какие-то проблемы, которые в силу ее возможностей решает коллектив редакции "Слово Кыргызстана". Нужна только поддержка со стороны не только общественности, но и правительства республики. Духовность кыргызского народа будет только выше и разносторонней, если она будет подпитываться из различных культурных пластов.



Алымбек Биялинов