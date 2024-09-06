|РосАрмия прорывается к Курахово (карта)
15:54 07.09.2024
ВС РФ развивают наступление на Кураховском направлении – итоговая сводка Readovka за 6 сентября
Андрей Холдин
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 6 сентября в разрезе СВО. Русские войска с трех сторон продолжают штурм Украинска. Наши бойцы также вышли к окраинам Горняка и существенно продвинулись в Желанном Первом. А в это время ВС РФ поразили логистический узел ВСУ под Львовом и продолжили сдерживать натиск противника в Курской области.
Наступление продолжается
Одним из самых активных направлений по-прежнему остается Кураховское. Русская армия продолжает штурм Украинска несмотря на то, что в город были переброшены дополнительные силы противника. После получения подкрепления неприятель попытался контратакой со стороны шахты "Украина" выбить наших бойцов, находящихся в районе улицы Гоголя, но у него ничего не получилось. Русские войска продолжили штурм города и со стороны недавно освобожденной Лесовки, фактически являющейся восточным предместьем Украинска. Подтверждает это и записанное противником в районе многоэтажных домов по улице Карла Маркса видео. На нем отчетливо слышно стрельбу в северной части Украинска и со стороны Лесовки. Кроме того, как сообщается, ВС РФ продвинулись к южной части города от лесопосадки у кладбища, закрепившись восточнее шурфа шахты "Украина".
От Лесовки русские войска вышли и к северо-восточным окраинам небольшого города Горняк. Тем самым ВС РФ перерезали кратчайшую дорогу между ним и Украинском. На юге Горняка находятся традиционные для многих населенных пунктов Донбасса шахты, здесь их две: № 40 и № 42. Неподалеку от них расположены 3 террикона. За них украинская армия, очевидно, и попытается зацепиться. Ведь сразу за Горняком начинается поселок Кураховка, от которого до одноименного водохранилища рукой подать – чуть больше 5 км. Однако пробиться туда нашим войскам будет совсем не просто из-за тех же отвалов и переброшенных на Кураховское направление подкреплений противника. Главная задача, стоящая перед неприятелем, – как можно сильнее притормозить наступление русской армии, а в идеале – истощить наши войска и заставить остановиться. Тем не менее, ВС РФ продолжают идти вперед.
Наши бойцы существенно продвинулись в селе Желанное Первое. Противник есть и на позициях в полях, располагающихся северо-западнее и южнее Долиновки. Но, вероятнее всего, неприятель начнет отход из этого "кармана" в ближайшее время, если уже не сделал этого. Дело в том, что позиции украинских войск здесь находятся в низине относительно занятой нами Лесовки и полей юго-восточнее, по которым активно продвигается русская армия. Так что освобождения нашими бойцами Желанного Первого ждать осталось не так долго. Противник же отойдет в лежащее за ним Желанное Второе, за которое и попытается зацепиться. Хотя капитальных строений в этом населенном пункте крайне мало, штурмовать его в лоб будет совсем не просто из-за вытянутой параллельно селу (и Желанному Первому) линии прудов, одной стороной опирающихся на реку Волчью. Правда, выйти к Желанному Второму можно и со стороны колхоза имени Ленина у Красногоровки, освобождение ее крайней северной части сегодня получило подтверждение. Неприятель отошел и из укрепрайона между Галицыновкой и Красногоровкой. Однако отступил противник из "кармана" как раз в сторону Желанного Второго, у которого, очевидно, и займет позиции.
Непросто для русских войск развивается ситуация и в Селидово, штурм которого идет с конца минувшего месяца. К ВСУ в город прибыло подкрепление, из-за чего противник сумел на время стабилизировать ситуацию. ВС РФ же вынуждены были отойти на перегруппировку из южной части города. Так что освобождения населенного пункта ждать в ближайшее время не стоит. Однако в случае успешного штурма Украинска и занятия террикона шахты "Украина" русская армия сможет взять под огневой контроль дорогу между Цукурино и Селидово, серьезно усложнив жизнь вражеским гарнизонам в этих населенных пунктах.
Месяц потерь ВСУ
Сегодня ровно месяц с начала вторжения ВСУ в Курскую область. За это время противник, несмотря на все прикладываемые для этого усилия, не смог добиться изначальной цели своего наступления – выйти к Льгову и Курчатову. Тем не менее, в курском приграничье продолжаются ожесточенные битвы. Противник все еще бросает в бой людей и технику, несмотря на огромные потери. По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ лишились до 300 солдат и 12 бронемашин. Всего же с начала вторжения украинская армия в Курской области недосчиталась более 10 тыс человек, 81 танка, 41 БМП, 74 БТР и свыше 600 единиц другой бронетехники.
Ценой таких потерь противник смог продавить упорную оборону русской армии. ВСУ удалось пробиться за Малую Локню, Кругленькое, Черкасское Поречное и Мартыновку, после чего они были остановлены русской армией. Однако неприятель не достиг успеха у находящихся восточнее Коренева сел Матвеевка и Ольговка. Кроме того, подразделения нашей армии сорвали атаки у Борок, Комаровки и Марьевки. За сомнительный успех в Курской области противник расплачивается сданными городами и территориями на Донбассе. В корне переломить ситуацию Киеву так и не удалось.
Новый удар по военной логистике ВСУ
Сегодня утром русская армия нанесла новый удар по логистическим возможностям противника. ВС РФ уничтожили транспортный терминал под Львовом, используемый Киевом для завоза на Украину западной военной помощи с территории соседней Польши. Причем, по сообщениям противника, для удара по этому объекту были использованы не только БПЛА, но и ракеты. Результат работы запечатлели украинские медиа, а позже подтвердили и власти незалежной. Мэр Львова заявил о падении БПЛА в промышленной зоне с последующим возгоранием и уничтожением 4-х грузовиков.
Русская армия била по тылам украинских войск не только во Львове. По информации СМИ незалежной, взрывы раздавались в Днепропетровске, Краматорске, Кривом Роге, Павлограде, Полтаве, Харькове, Чугуеве, а также Днепропетровской, Киевской, Сумской и Харьковской областях. За уходящую неделю стало понятным, что ВС РФ прекращать удары по объектам, используемым в интересах украинской армии, не намерены.
Вчера, 5 сентября, главными событиями дня стали освобождение от неприятеля микрорайона Дружба в Торецкой агломерации и продолжение штурма самого города. В это время ВС РФ смогли закрепиться на окраинах Нелеповки. А в Курской области наши бойцы продолжили отражать накаты противника.