РосАрмия прорывается к Курахово (карта)

15:54 07.09.2024

ВС РФ развивают наступление на Кураховском направлении – итоговая сводка Readovka за 6 сентября



Андрей Холдин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 6 сентября в разрезе СВО. Русские войска с трех сторон продолжают штурм Украинска. Наши бойцы также вышли к окраинам Горняка и существенно продвинулись в Желанном Первом. А в это время ВС РФ поразили логистический узел ВСУ под Львовом и продолжили сдерживать натиск противника в Курской области.



Наступление продолжается



