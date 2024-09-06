Можно ли "Искандером" попасть в Зеленского, как в Дудаева?

16:12 07.09.2024

Вместо игрушечного ордера на арест можно ударить, как под Полтавой



Сергей Аксенов



Исполнился ровно месяц, как Россия живет в принципиально новой геополитической реальности. Часть ее "канонической" территории - Курской области, оккупирована регулярной армией враждебного государства. Гибнут мирные жители. Часть их угнана на территорию Украины для "пополнения обменного фонда". Множество срочников, молодых совсем пацанов, попали в плен. Счет беженцев пошел на десятки тысяч. Горе.



Надежды, что на Курщине "шалят" отдельные вражеские ДРГ, что все это прекратится за 2−3 дня или хотя бы за пару недель, не оправдались. Пишут, что ВСУ вовсю окапываются, готовятся к длительной обороне. Да, скоро зима и враг, не получая достаточного снабжения (если его получится перерезать) может отступить… А если нет? Один известный военный эксперт отвел на зачистку региона 2−3 года. Кошмар.



Измерять проблему в квадратных километрах, как это делают иногда, - мол, по сравнению с контролируемыми РФ территориями, захваченная ВСУ часть Курской области - мизер, означает заниматься самообманом. Площади не сравнить, да, но политическое значение случившегося вполне сопоставимо. Киев показывает, что "красной линии" в виде границы РФ как бы не существует. Ее можно нарушить и… ничего не будет. Ни сразу, ни через месяц.



В СССР граница была священна. Врага держали на дальних подступах.



Москва верно указывает, что если Киев рассчитывал на переброску под Курск российской армии с Донбасса и снижение благодаря этому темпов наступления на Покровск, то он просчитался. Как и с возможным захватом и подрывом Курской АЭС. Действительно, с военной точки зрения успех ВСУ развить трудно, практически невозможно. Но вот с политической - вполне можно попробовать. И это вот-вот произойдет.



Киев планирует "удерживать" захваченные территории в приграничных районах Курской области в течение "неопределенного срока". По словам Зеленского, это является частью некоего "плана победы" Украины, состоящего из пяти пунктов, который он намерен представить как действующему президенту Джо Байдену, так и тем, кто возможно сменит его на высшем посту - Камале Харрис и даже Дональду Трампу.



До этого момента осталось всего несколько дней. В Нью-Йорке 10 сентября откроется 79-я сессия Генассамблеи ООН, куда летит и где намерен выступить украинский лидер.



Ясно, что он попытается преподнести "Курск" как свой успех. И как отнесутся к этому страны Глобального юга, за души и поддержку которых мы боремся, еще неизвестно. Сторонники РФ - Китай, Бразилия, ЮАР и т. д. тоже вряд ли будут в восторге.



Да, это во многом будет выглядеть как "понты" Зеленского, мало что общего имеющие с долгосрочной реальностью на земле, но опираясь на это впечатление, просить о все новых и новых поставках оружия, в том числе дальнобойного, ему будет сподручнее.



Как и о получении разрешения Пентагона (а скорее всего Белого дома) на удары американскими ракетами в глубину России. Невероятно? Так многое что было невероятно пару лет назад…



Все начиналось с "Джавелинов", а теперь Вашингтон рассматривает идею передачи Киеву крылатых ракет JASSM дальностью 900 км (от Харькова добивает до Нижнего Новгорода). "Всякий раз, когда поле боя менялось и адаптировалось, мы также адаптировались. Так что прямо сейчас мы не исключаем ничего, поскольку динамика на поле боя меняется, мы всегда даем украинцам то, что им нужно", - цитируют СМИ Сабрину Сингх из Пентагона.



Эти планы без сомнения хорошо известны Кремлю. "У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы… Не думают просто [о людях]", - сказал российский президент на ВЭФ, имея ввиду украинцев. Судя по планам Киева заполучить американские ракеты, там не думают и о россиянах. В смысле, если и думают, то только о том, как бы их поубивать побольше.



Так что определения, которые дают действиям украинских властей российские официальные лица, прямо называя их террористическими, недалеки от истины. А впереди, если Киев, получит от США все, что он хочет, терроризма будет еще больше. Уже не только приграничные с Украиной города, но другие крупные центры России, в том числе Москва, могут оказаться в той реальности, в какой сейчас живут Курск и Белгород.



Ну, а раз так, не следует ли принять жесткие упреждающие меры? Нейтрализовать террористов, пока они не наломали дров? Чувствуется, что в России многие напряженно думают об этом. Особенно там, где не понаслышке знают, что такое ракетные обстрелы. Например, в Крыму, по которому ВСУ давно наносит удары и британскими, и французскими, и американскими ракетами. На полуострове готовят арест Зеленского.



"Внутри [Крымского] ополчения издан внутренний документ - символический ордер. Своего рода письменный приказ без срока давности всем участникам ополчения приложить всевозможные усилия, где бы они ни находились, к поимке военного преступника Владимира Зеленского", - цитируют СМИ депутата Госдумы от Крыма, члена комитета по безопасности Михаила Шеремета.



Направление мысли, конечно, верное. Бессрочный ордер на арест, наверное, не помешает. Особенно, если он выдан Генпрокуратурой или Следственным комитетом РФ. Но в нынешнем своем формате такой документ выглядит как игрушечный. Напоминает, скорее, о бессилии ополчения в деле поимки Зеленского, чем угрожает тому всерьез. Или это своего рода просьба ко "взрослым" инстанциям все-таки выдать такой ордер не понарошку?



Вообще, государство должно быть последовательным. Назвали груздем, пусть лезет в кузов. Раз Зеленский - террорист, и это чуть ли не ежедневно повторяют все наши чиновники, то немедленно должны следовать и действия: ордер, розыск, арест, суд, приговор, исполнение приговора. Вот только одно сомнение: нужен ли России в суде, в клетке, такой ловкий балабол как Зеленский? Вспомним, малоудачный опыт с Надеждой Савченко.



А раз так, требуются другие методы. Какие? Ответ в не очень изящной и отнюдь не литературной форме, когда-то дал сам главнокомандующий. "А если в туалете поймаем, то, извините, и в сортире их замочим в конце концов", сказал он про террористов, хотя и про других. И замочили. Глава чеченских сепаратистов Джохар Дудаев был поражен ракетой с самолета, наведенной по сигналу его спутникового телефона. Со временем наступил мир.



Чем не подходящее кредо для нынешнего момента? Зеленский уже нелегитимный президент. Все знают. Дудаев тоже был самозванный лидер. Разница между обоими лишь в масштабах террора, его технологической продвинутости и совершенно ужасных перспективах. В случае Зеленского все это на порядок серьезнее. И да… Часто можно услышать, мол, "никаких переговоров с террористами" вести нельзя. Тот самый случай. Нет?



Кстати, Киев не так давно сам позаботился о том, чтобы вывести себя за рамки легитимности (тех, кто соблюдает правила, конвенции, договоренности), когда предпринял тщательно законспирированную попытку покушения на российского президента и министра обороны во время парада ВМФ в Петербурге. Только работа контрразведки и звонок Белоусова в Вашингтон сняли угрозу. То есть Зеленский дал повод! Можно воспользоваться.



Ответ на вопрос, есть ли у Москвы техническая возможность, поступить с ним так, как когда-то с Дудаевым, был получен буквально на днях. В результате удара двумя ракетами "Искандер" по объекту в Полтаве были уничтожены более 200 военнослужащих, включая иностранных военспецов высокого ранга, а сотни ранены. Похоже, это самый эффективный разовый удар за все время СВО. Наша разведка вышла на новый уровень? Отлично.



О следующей возможной мишени для "Искандеров" известно, что она иногда выезжает поближе к ЛБС произнести спич, попозировать перед телекамерами и вообще подчеркнуть свою личную храбрость. Не так давно Зеленский был в окрестностях реки Псел в Сумской области, недалеко от границы с РФ, откуда выдвигались на Курск ВСУ. Записывал обращение ко Дню незалежности. До этого он будто дразня Москву побывал и в Херсоне, и в Бахмуте.



Ясно, что подловить Зеленского в такой момент не просто - та сторона предпринимает меры предосторожности. Но ради приближения дня победы почему не попробовать? Если наша разведка не подведет и ракетчики окажутся точны, глумление бывшего комика над Кремлем может закончиться навсегда, тысячи россиян в центральных городах России останутся живы, а страшная Третья мировая война не начнется. Решение за главнокомандующим.