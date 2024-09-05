"Telegram - не анархический рай". Дуров прокомментировал задержание в Париже

17:00 07.09.2024

"Telegram - не анархический рай". Дуров впервые прокомментировал задержание в Париже

Бизнесмен подчеркнул, что французские власти могли множеством способов связаться с ним и попросить о помощи.



05.09.2024



Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции.



По словам Дурова, после прибытия в Париж его допрашивали в полиции четыре дня. Задержание, допрос и претензии со стороны полиции Франции стали для него неожиданностью.



