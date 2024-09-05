 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 07.09.2024
20:02  Чабаны разрушили ранне-ордынское городище Шоткара в центре Казахстана
19:59  КазVIPкриминал. Нацгвардия, домогательства и коррупция. Как партия "Ак Жол" вляпалась в скандальную историю
19:56  ММКЯ. Павел Крашенинников презентует новую книгу "Государство против революции" (8/09)
18:38  США выдвинули обвинения в отношении политолога Саймса и его жены. "Светит" 60 лет
18:12  Борис в поход собрался... Что ждет бывшего премьера Англии Джонсона и его коллег, желающих повоевать с Россией
18:03  Король Великобритании Карл III успешно борется с раком. Есть "позитивные" новости
17:14  "Кыргызалтын" открыл магазин по продаже золотых слитков

17:09  Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха, - Петр Акопов
17:06  Г.Друзенко: Украину разорвет изнутри. Ждать осталось недолго.
17:05  Китаю удался торговый удар по Европе
17:02  Штефан Вольф: прокремлевские взгляды набирают силу в странах Европы и в Закавказье
17:00  "Telegram - не анархический рай". Дуров прокомментировал задержание в Париже
16:12  Можно ли "Искандером" попасть в Зеленского, как в Дудаева?
15:54  РосАрмия прорывается к Курахово (карта)
08:48  Началась третья мировая, цифровая, война , - Елена Караева
08:27  О возрождении духовной культуры Кыргызстана, - Алымбек Биялинов
08:07  На ломаном латинском… Почему зависла реформа казахского алфавита? - Сауле Исабаева
08:05  Союз журналистов Казахстана о новых правилах: Опасения оправдались
08:01  Акимат Алматы опровергает аресты в акимате. Досаевцы у аппарата...
07:58  Хоть чучелом, хоть тушкой, или Побег из концлагеря "Украина", - Д.Шевченко
07:31  Песков на оптимизме: "России хватит ресурсов, чтобы выдавить ВСУ из Курской области"
01:19  Запад топчется у Рубикона: страны НАТО близки к роковому решению об эскалации, - М.Ростовский
00:47  Четыре глаза новой китайской технореволюции - умные очки вытесняют смартфоны
00:24  Космическая гонка набирает обороты: на Западе опасаются успехов Китая, - Л.Савин
00:04  Президент Садыр Жапаров подписал указ о роспуске местных кенешей и назначении новых выборов
00:03  Dropshot 2.0: украинский вариант, - Максим Столетов
Пятница, 06.09.2024
21:38  Мигранты могут угробить или спасти Казахстан
18:54  Американский "фугас" подрывает безопасность ЦентрАзии, - Сергей Кожемякин
18:52  Имеет ли смысл открывать вклад в редкой валюте
18:48  В Казахстане готовят к открытию первый автодорожный тоннель
18:45  ММКЯ-24. Встреча с писательницей Цзюлу Фэйсян (анонс 7/09)
18:31  ЦИК Узбекистана измененив форму избирательных бюллетеней сэкономил 3 млрд сумов
18:28  Токаев предложил привлечь иностранные компании к управлению пенсионными активами
17:46  Тойгонбай Абдыкаров добровольно оставил пост директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана
14:11  Дуров поднял лапки. Обеспечил слив контента, - МК
12:05  На севере Афганистана складывается узбеко-таджикский "Вилаят Хорасан". Что делать?
11:59  Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии Казахстана генерал Воронкин
11:55  Умный город Аркадаг удостоен 3 наград на Всемирной выставке "умных городов"
11:49  Кадровые перестановки в Казахстане: потеряны и найдены, - Дарья Матяшова
11:45  Туркменистан. Учителей и врачей вновь привлекают к хлопкоуборочной кампании
11:40  Скрытое послание Путина из Монголии: Лопата земли полетела на гроб глобального мироустройства, - И.Головнев
11:35  Турецкий кирпич в БРИКС, - Олег Шевцов
11:21  Премьерный показ: Макрон предложил нового главу правительства и получил импичмент, - К.Логинова
11:17  "Звонок из 2016-го". Инакомыслящих блогеров запугивают ради победы Харрис
11:14  Интерес Китая к Африке взбудоражил коллективный Запад, - МК
11:12  The Economist: перестановками в кабмине Зеленский насмешил даже своих
10:55  Экс-глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отправлен послом в Голландию
10:44  В США резко переключились и стали ловить не российских, а китайских шпионов, - Малек Дудаков
10:02  Крал с питания для школьников. Кандидат в вице-президенты США Уолц обвинен в мошенничестве на 250 млн долларов
09:59  Геноцид ирландцев и его уроки, - В.Хомяков
09:52  Лавров продолжает нести чушь про "красные линии", - А.Ревнивцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Telegram - не анархический рай". Дуров прокомментировал задержание в Париже
17:00 07.09.2024

"Telegram - не анархический рай". Дуров впервые прокомментировал задержание в Париже
Бизнесмен подчеркнул, что французские власти могли множеством способов связаться с ним и попросить о помощи.

05.09.2024

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции.

По словам Дурова, после прибытия в Париж его допрашивали в полиции четыре дня. Задержание, допрос и претензии со стороны полиции Франции стали для него неожиданностью.



Бизнесмен напомнил, что в Европейском союзе у Telegram есть представитель, который отвечает на запросы. Адрес электронной почты был общедоступен для любого жителя Евросоюза, его можно найти с помощью поиска в Google.

Павел Дуров подчеркнул, что французские власти могли множеством способов связаться с ним и попросить о помощи, ведь он, будучи гражданином страны, часто посещал консульство в Дубае. Некоторое время назад он удовлетворил просьбу и лично помог местным властям установить горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.

Основатель Telegram добавил, что в случае недовольства интернет-сервисом принято заводить дело против самого сервиса. Дуров назвал ошибочным подходом использование законов, написанных до появления смартфонов, в соответствии с которыми главу компании могут обвинить в преступлениях третьих лиц на управляемой им платформе.

Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами, - считает предприниматель.

Дуров отметил, что иногда Telegram не может договориться с регуляторами какого-либо государства о правильном балансе между безопасностью и конфиденциальностью, и тогда мессенджер готов покинуть это государство ради соблюдения своих принципов.

Когда Россия потребовала, чтобы мы передали "ключи шифрования" для обеспечения слежки, мы отказались - и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал, чтобы мы заблокировали каналы мирных протестующих, мы отказались - и Telegram был запрещен в Иране. Все это не значит, что Telegram идеален. Даже то, что власти могут запутаться в том, куда отправлять вопросы, является чем-то, что мы должны улучшить. Но утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram - это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности, - написал бизнесмен.

Основатель мессенджера заверил, что в Telegram ежедневно удаляются миллионы вредоносных постов и каналов, платформа публикует отчеты о прозрачности, а также имеет прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию.

Дуров рассказал, что быстрое увеличение числа пользователей Telegram привело к болезни роста, которая облегчила использование платформы преступниками, в связи с чем он поставил перед собой личную цель добиться того, чтобы значительно улучшить ситуацию в этом отношении.

Мы уже начали этот процесс внутри компании, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе. Я надеюсь, что августовские события приведут к тому, что Telegram и индустрия социальных сетей в целом станут безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы, - подытожил он.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали по прилету в парижский аэропорт. Его подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram.

Источник - repost.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725717600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената рассказал о планах работы Палаты с учетом задач Послания
- Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым реализацию крупных инфраструктурных проектов
- Олжас Бектенов и основатель сервиса inDrive Арсен Томский обсудили вопросы развития цифровой индустрии
- Под председательством Государственного советника прошло очередное заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра РК Тамара Дуйсенова и Генеральный директор МОТ Жильбер Унгбо обсудили вопросы занятости и повышения доходов населения
- Казахстан и Международная организация труда обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере трудовых стандартов
- Отменить плату 10% за услуги официанта намерены в Минторговли
- Комментарий Пресс-службы Демпартии "Ак жол" к сегодняшнему выступлению А.Садыкова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  