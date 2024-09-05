|"Telegram - не анархический рай". Дуров прокомментировал задержание в Париже
17:00 07.09.2024
"Telegram - не анархический рай". Дуров впервые прокомментировал задержание в Париже
Бизнесмен подчеркнул, что французские власти могли множеством способов связаться с ним и попросить о помощи.
05.09.2024
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции.
По словам Дурова, после прибытия в Париж его допрашивали в полиции четыре дня. Задержание, допрос и претензии со стороны полиции Франции стали для него неожиданностью.
Бизнесмен напомнил, что в Европейском союзе у Telegram есть представитель, который отвечает на запросы. Адрес электронной почты был общедоступен для любого жителя Евросоюза, его можно найти с помощью поиска в Google.
Павел Дуров подчеркнул, что французские власти могли множеством способов связаться с ним и попросить о помощи, ведь он, будучи гражданином страны, часто посещал консульство в Дубае. Некоторое время назад он удовлетворил просьбу и лично помог местным властям установить горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.
Основатель Telegram добавил, что в случае недовольства интернет-сервисом принято заводить дело против самого сервиса. Дуров назвал ошибочным подходом использование законов, написанных до появления смартфонов, в соответствии с которыми главу компании могут обвинить в преступлениях третьих лиц на управляемой им платформе.
Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами, - считает предприниматель.
Дуров отметил, что иногда Telegram не может договориться с регуляторами какого-либо государства о правильном балансе между безопасностью и конфиденциальностью, и тогда мессенджер готов покинуть это государство ради соблюдения своих принципов.
Когда Россия потребовала, чтобы мы передали "ключи шифрования" для обеспечения слежки, мы отказались - и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал, чтобы мы заблокировали каналы мирных протестующих, мы отказались - и Telegram был запрещен в Иране. Все это не значит, что Telegram идеален. Даже то, что власти могут запутаться в том, куда отправлять вопросы, является чем-то, что мы должны улучшить. Но утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram - это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности, - написал бизнесмен.
Основатель мессенджера заверил, что в Telegram ежедневно удаляются миллионы вредоносных постов и каналов, платформа публикует отчеты о прозрачности, а также имеет прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию.
Дуров рассказал, что быстрое увеличение числа пользователей Telegram привело к болезни роста, которая облегчила использование платформы преступниками, в связи с чем он поставил перед собой личную цель добиться того, чтобы значительно улучшить ситуацию в этом отношении.
Мы уже начали этот процесс внутри компании, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе. Я надеюсь, что августовские события приведут к тому, что Telegram и индустрия социальных сетей в целом станут безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы, - подытожил он.
Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали по прилету в парижский аэропорт. Его подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram.