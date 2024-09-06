Штефан Вольф: прокремлевские взгляды набирают силу в странах Европы и в Закавказье

17:02 07.09.2024

Asia Times

Гонконг



Пропутинское движение набирает обороты по всему бывшему советскому блоку

AT: прокремлевские взгляды набирают силу в странах Европы и в Закавказье



Запад спецоперацию осудил, однако она всколыхнула всплеск симпатий к России в Европе и Центральной Азии, к которой профессор Бирмингемского университета в статье для AT ошибочно отнес Азербайджан и Грузию. Он обвиняет лидеров упомянутых им стран в "прокремлевских взглядах" – как будто это что-то плохое.



Штефан Вольф (Stefan Wolff)



Россия продолжает атаковать и продвигается вперед вдоль всей линии фронта на Донбассе. Состоявшиеся на этом фоне региональные выборы в двух землях Восточной Германии раскрыли всплеск поддержки партий крайне правого и крайне левого толка.



Тревожнее всего то, что обе они выступают против поддержки Украины и придерживаются прокремлевского взгляда на российскую спецоперацию. Основную вину за конфликт они возлагают на Запад, который якобы "спровоцировал" Россию, будоража при этом страх полномасштабного военного противостояния с Москвой.



Такие взгляды (равно как и успех на выборах) характерны не только для бывшей ГДР. С ростом подобных настроений столкнулись и другие государства Центральной и Восточной Европы, до 1989 года находившиеся под советским владычеством. Особенно следует отметить Словакию и Венгрию (обе - члены ЕС и НАТО).



Это же можно сказать о некоторых бывших советских республиках - в частности, Азербайджане и Грузии. Эта причудливая смесь страха, обиды и ностальгии отнюдь не означает подспудного восстановления советского блока, но подчеркивает некоторую идеологическую консолидацию - как минимум в некоторых частях региона.



В Венгрии пророссийская позиция ассоциируется главным образом с премьером-популистом Виктором Орбаном. Находясь у власти с 2010 года, Орбан отошел сам и увел всю страну прочь от либерально-демократических идеалов, которые отстаивал в конце 1980-х и начале 1990-х.



Это вынудило Европейскую комиссию и парламент осудить Орбана за подрыв демократии и верховенства закона.



Европейский суд оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро (221 миллион долларов) за сознательное нарушение правил предоставления убежища в ЕС. Но ничто из этого не помешало Орбану одержать четвертую победу подряд на национальных выборах в 2022 году - хотя его партия и набрала менее 50% голосов на выборах в Европейский парламент в 2024 году.



Но даже впервые за два десятилетия получив менее половины голосов на европейских выборах, Орбан лишь упрочил свою пропутинскую позицию.



В октябре 2023 года в Пекине он первым из премьер-министров стран ЕС и НАТО пожал руку Путину. В июле 2024 года он проделал это уже в Москве - спустя всего несколько дней после того, как Венгрия стала временным председателем в ЕС.



Его словацкий коллега Роберт Фицо вернул себе премьерский пост в октябре 2023 года - и тоже на пророссийской и антиукраинской платформе.



Правда, в отличие от Орбана, левый популист Фицо несколько смягчил свою позицию по Украине после визита в Киев в январе 2024 года. Однако симпатии к России среди обширной части электората проявились и на президентских выборах в апреле 2024 года.



Вне НАТО и ЕС лидеры также сблизились с Путиным. Один из примеров - давний правитель Азербайджана Ильхам Алиев, посетивший Москву в апреле 2024 года и приветствовавший Путина в родном Баку в августе.



С начала украинского конфликта в феврале 2022 года Азербайджан играет для России ключевую роль, предоставляя доступ к торговым коридорам, необходимым для обхода западных санкций. Один из них - международный коридор "Север – Юг", ведущий в Иран.



На следующий день после августовского визита Путина Азербайджан подал официальную заявку на вступление в блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). А в конце июля Баку также запросил статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества - приблизившись на один шаг к полноправному членству в блоке под началом Китая.



Наконец, следует упомянуть Грузию, которая еще недавно служила маяком демократического обновления на постсоветском пространстве. Сегодня она постепенно скатывается к пророссийской автократии. Несмотря на российско-грузинскую войну 2008 года, при партии "Грузинская мечта", которая правит страной уже более десятилетия, Тбилиси и Москва постепенно возобновили связи.



На словах правительство Грузии по-прежнему стремится к членству в ЕС. Решением Европейского совета от декабря 2023 года Грузия получила статус страны-кандидата. Однако отношения с ЕС значительно испортились с весны, когда правительство в Тбилиси протолкнуло так называемый "закон об иностранных агентах" - вопреки протестам общественности и ЕС.



Закон смоделирован по образу и подобию недавно расширенного российского и послужит для правительства Грузии важным подспорьем, ограничив работу проевропейских организаций гражданского общества.



Сползание к авторитаризму



Совершенно очевидно, что тревога Украины и ее западных партнеров вполне оправданна: после более двух с половиной лет жестокой спецоперации Россия добилась некоторых симпатий, даже будучи агрессором.



Сползание Восточной Германии, Словакии, Венгрии, Азербайджана и Грузии к авторитаризму началось не с украинского конфликта, но, несомненно, усилилось по мере его развития.



Политические лидеры этих стран чутко улавливают общественные настроения и манипулируют ими ради собственной выгоды. Один из таких моментов - давний страх быть втянутыми в войну с Россией. Еще один - гнев на своекорыстную элиту, которая не обуздала последствий пандемии коронавируса и не справилась с удорожанием жизни из-за конфликта на Украине.



Кроме того, у многих сохранилась некая ностальгия по воображаемому прошлому советского блока и мнимому "порядку", который наводили волевые лидеры того времени, фактически придерживавшиеся консервативных взглядов, - в пику нынешнему "хаосу", в котором винят либералов.



Состоявшиеся в прошлом году президентские выборы в Чехии и парламентские в Польше продемонстрировали, что откат от демократии в странах бывшего советского блока вполне можно остановить и обратить вспять.



Аналогичным образом, решение Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности под началом России - своего рода уменьшенной постсоветской преемницы Варшавского договора - свидетельствует о том, что геополитические расклады не высечены в граните.



Все эти перемены говорят о шаткости европейского, да и мирового порядка безопасности. То, когда и как закончится конфликт на Украине, определит, каким будет новый порядок.



Однако на фоне одновременного роста правого и левого популизма, а также укрепления старых и молодых автократий и их идеологической общности с Кремлем следует с крайней осторожностью относиться к тому, что восстановление нового либерального порядка отнюдь не гарантировано - независимо от того, кто победит на Украине (если предположить, что в этом конфликте вообще будет победитель).



Штефан Вольф - профессор международной безопасности из Университета Бирмингема