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Г.Друзенко: Украину разорвет изнутри. Ждать осталось недолго.
17:06 07.09.2024

Фокус.ua
Украина

Перезагрузить Украину: как власть привела страну на грань коллапса и чего ждать дальше
Украинский волонтер Друзенко предрек Украине распад изнутри

Власти Украины все больше теряют связь с населением, пишет волонтер Геннадий Друзенко в Фокус.ua. Он отмечает, что у народа накапливаются вопросы - а Киев их и слышать не хочет. Такая политика легко может закончиться катастрофой: из-за нее страна рискует распасться изнутри, предостерегает автор.

В истории Украины - Рубикон, который может закончиться очень плохо для нас, предупреждает волонтер Геннадий Друзенко. Власть, потерявшая связь с обществом, рискует нарваться на внутренний коллапс государственности, который похоронил не одну воюющую страну.

Мне уже приходилось писать: если эту войну суждено выиграть одной из сторон, то она будет выиграна не на поле боя, как Вторая мировая, а из-за внутреннего коллапса государственности врага, как Первая, когда Российская, Германская, Османская и Австро-Венгерская империи распались изнутри, хоть и под давлением событий на фронте.

Украинская власть, которая все больше теряет обратную связь с обществом, рискует пойти по тому же пути. Ставка на политику fait accompli (с фр. "свершившийся факт" - прим. ИноСМИ) в отношениях с нашими западными партнерами, внутренние интриги, в которых погрязла властная верхушка, чрезмерная концентрация власти в одних руках, отсутствие стратегических коммуникаций и критическая нехватка сдерживаний и противовесов во властной конструкции может закончиться катастрофой.

То, что сейчас происходит в командовании ВСУ, Кабмине, НБУ, НАБУ и так далее, свидетельствует, что конституционный суверен и единственный источник власти - то есть украинский народ - потерял всякое влияние на ее действия. Власть даже не пытается обговорить или объяснить смену "более половины численности" правительства, увольнение с должности командующего Воздушными силами ВСУ или смысл удержания плацдарма на Курщине, если мы рискуем уже в сентябре потерять Покровск. В то же время НБУ, погруженный в суперприбыльные схемы с ОВГЗ вместо финансирования армии, решил, что самой актуальной проблемой Украины на сегодня является замена копеек на шаги. ТЦК своей коррупцией и массовой поставкой на фронт абсолютно демотивированных "трехдневных солдат" (их так называет мой знакомый комбат, потому что выживают они в окопах в среднем три дня) только подливает дров в огонь народного возмущения...

Ну, а история о том, как Семен Юрьевич поссорился с Гизо Тристановичем, и при чем тут Шабунин, стала просто апогеем антикоррупционного карго-культа, которым безбожно пользуется стайка проходимцев. Что, в принципе, не мешает НАБУ активно тратить бюджетные средства на новые авто и прочие изыски, о которых боевые части даже мечтать не могут…

Все это только накапливает в народе вопросы, на которые власть не то, что не пытается дать ответ - она их слышать не хочет. Типичная мантра тирана - просто доверьтесь мне: "I alone can fix it" ("Только я могу это исправить" - прим. ИноСМИ), по печально известному выражению Дональда Трампа. И эта мантра работает до тех пор, пока тирану везет. Пока Прага, Варшава, Брюссель и Париж быстро падают к ногам фюрера. Но когда случается Сталинград, просто доверять становится все труднее. Хочется слышать аргументы, а не только заверения "I alone can fix it"...

Вопросы к украинской власти нарастают, как снежный ком. И просто верить в звезду "величайшего лидера современности" становится все труднее.

Есть ли шанс на восстановление честного диалога между властью и народом, который и несет на себе все тяготы войны? Дождемся ли мы не ежедневных текущих отчетов уставшего мужчины, а искреннего разговора лидера и нации вроде рузвельтовых "Бесед у камина"? Сомневаюсь. Или это путь к катастрофе? Вероятно...

Но не забывайте, что коллапс Российской империи породил Ленина, а коллапс Османской империи - Ататюрка, которые возродили свои государства фактически из пепла. Это только у нашего соседа-агрессора: "Говорим Россия - подразумеваем Путин, говорим Путин - подразумеваем Россия". Украина потому и не Россия, что Украина возможна и без Кучмы, и без Ющенко, и без Януковича, и без Порошенко, и без Зеленского также.

Пока Рубикон не перейден, еще есть время увидеть в собственных гражданах партнеров, а не ресурс. Начать говорить с ними, а не к ним. Научиться объяснять и аргументировать свои поступки, а не просто призывать довериться лидеру - мол, никто, кроме него, не способен выиграть эту войну. И наконец вернуть в совершенно разбалансированную систему государственного управления сдерживания и противовеса.

В противном случае... Впрочем, ждать осталось недолго. Надеемся на лучшее - готовимся к худшему.

Как звезда над стерней,
Как Христос на небесах,
Как на праздник свободы
Под премьером фугас,
Знайте, ироды, вешайтесь, иуды -
Всегда Украина будет!

Автор статьи: Геннадий Друзенко

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725717960


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