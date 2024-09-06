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Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха, - Петр Акопов
17:09 07.09.2024

Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха

Петр Акопов

Один раз - это случай, два раза - тенденция, ну а три - это уже традиция. Так и с американскими выборами - Россия опять в них вмешивается, уже третий раз подряд. И нет, речь не о заявлении Владимира Путина о том, что раз "наш фаворит" Байден рекомендовал всем поддерживать Камалу Харрис, то мы так и сделаем, тем более что у нее все хорошо, раз она так "выразительно и заразительно смеется". Этот путинский троллинг в Белом доме не оценили, посоветовав президенту России прекратить вмешиваться в американские выборы, а за несколько часов до выступления Путина во Владивостоке нанесли упреждающий удар, обнародовав заявление Минюста о русских кознях.

Да, опять "русские проводят тайные операции влияния", "продвигают дезинформацию и спонсируемые государством нарративы в рамках кампании по оказанию влияния на президентские выборы". Нашли шесть популярных правых (то есть протрамповских) ютуберов, которые "тайно финансировались сотрудниками российских государственных СМИ и выпускали англоязычные видеоролики, которые часто соответствовали интересам Кремля в усилении внутренних разногласий в Соединенных Штатах, чтобы ослаблять противодействие США российским интересам, таким как война на Украине".

Инфлюенсеров при этом ни в чем не обвиняют - они не знали, кто их использует, но они на всякий случай каются и пишут, что "Путин нехороший человек" (буквально). Цена вопроса - девять миллионов долларов на всех, а за информацию о русских манипуляторах Минюст предлагает десять миллионов.

Вот и The New York Times пишет, что "пропагандистский аппарат Кремля поддерживает кандидатуру господина Трампа, создавая новостные онлайн-агентства и поддельные видеоролики, чтобы очернить президента Байдена, а с недавнего времени и госпожу Харрис". Что же такого наговорили эти инфлюенсеры? Русские связники, оказывается, давали указания "продвигать конспирологическую теорию о том, что Украина и США несут ответственность за мартовский террористический акт в московском концертном зале". Даже не спрашивайте, как это должно повлиять на колеблющихся избирателей в Пенсильвании, - лучше всего откомментировали обвинения Минюста на Fox News:

"Если вам интересно, в чем именно заключается эта самая российская пропаганда, рассказываю. Если в интернете увидите следующие нарративы, то это российская дезинформация. Готовы? "Рекордная инфляция", "недоступные цены на продукты питания и товары первой необходимости", "риск потери рабочих мест белыми американцами", "привилегии для цветного населения", "угроза преступлений со стороны цветных и иммигрантов", "чрезмерные расходы на внешнюю политику".

Американское правительство хочет внушить нам, что русские вмешиваются в наши выборы с помощью республиканских тезисов! То есть если нам попадаются новости о деятельности администрации по контролю за применением законов о наркотиках, преступлениях с участием мигрантов и даже высокой инфляции, то это почти наверняка российская пропаганда. И любой, кто распространяет ее или упоминает по телевидению, - российский агент, которого необходимо привлечь к ответственности. Ну под эти маркеры попадает в том числе наше шоу. Откуда нам знать, что чиновники предвыборного штаба Трампа, выступающие по ТВ в прайм-тайм, - не приспешники России, чьи телефоны срочно нужно ставить на прослушку".

Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Потому что главный вопрос тут очень простой: зачем в Вашингтоне опять пытаются разыграть тему "русского вмешательства"? Ведь был же 2016 год, когда эту тему крутили по полной против Трампа - и это никак не помешало ему выиграть выборы. Потом ее раскручивали к выборам 2020-го - вплоть до импичмента Трампу, но и тогда убрать его из Белого дома помогли не "русские связи", а "мобилизация демократических избирателей", очень похожая на манипуляцию с предварительным голосованием. Более того, история с Рашагейтом 2016 года уже была разоблачена, то есть, по сути, было доказано сознательное конструирование дезинформации по поводу Трампа со стороны правительственных структур и спецслужб. И в арсенале трамповских аргументов против "глубинного государства" обвинения в фальсификации "русского следа" занимают важное место - и очень многие американцы согласны с бывшим президентом.

Так зачем же опять наступать на те же грабли, то есть использовать уже битую крапленую карту? Тем более в ситуации, когда рейтинги Харрис растут, а на днях она примет участие в первых теледебатах с Трампом и укрепит свое положение?

Ответ простой - вытаскивание "русской карты" подтверждает то, о чем многие догадываются: положение демократов вовсе не таково, как об этом говорят опросы и медиа. Смена Байдена на Харрис, возможно, и привела к росту рейтинга демократического кандидата, но вовсе не такому, как показывают опросы. Тем более в колеблющихся штатах - а ведь только в них и решается судьба выборов. Истеблишмент избрал тактику создания параллельной реальности: Харрис не встречается с прессой, не дает интервью (было всего одно) и ей рисуют растущие рейтинги. Избиратели - особенно колеблющиеся - должны поверить в то, что ее шансы на победу выше, чем у Трампа, и присоединиться к победителю.

Однако во вторник - когда пройдут первые дебаты - карета превратится в тыкву, платье победительницы исчезнет, а вместо Золушки появится выдающая себя за нее пустая самозванка. Трамп не победит Харрис нокаутом, но многие впервые увидят и услышат вице-президента, не просто рассуждающего на важные темы, но и спорящего с жестким, не лезущим за словом в карман оппонентом. Рейтинги Харрис обвалятся - и тогда демократы вновь вернут в центр кампании дискредитацию Трампа. Они будут пытаться не убедить в том, насколько хороша Харрис, а доказать, насколько плох и опасен Трамп.

О том, что подготовка к этому уже началась, и свидетельствует реанимация темы "русского вмешательства". И чтобы остановить Трампа, уже не брезгуют и такими провалившимися, неэффективными (и даже контрпродуктивными для демократов) темами, а это лишь подтверждает: у заразительно смеющейся Камалы все не просто нехорошо, а совсем плохо.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725718140


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