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|"Кыргызалтын" открыл магазин по продаже золотых слитков
17:14 07.09.2024
Свободно приобрести драгоценный металл могут как физические, так и юридические лица со среды по воскресенье.
БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. ОАО "Кыргызалтын" открыло магазин по продаже отечественных золотых слитков.
Продаются четыре вида слитков: однограммовые, двухграммовые, 10-граммовые и 20-граммовые. До конца сентября в продаже появятся еще столько же видов: 5 граммов, унция (31,1 грамма), 50 и 100 граммов.
Цена продажи и обратного выкупа будут устанавливаться ежедневно в сомах на основе котировок Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.
Свободно приобрести драгоценный металл могут как физические, так и юридические лица со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) на улице Абдумомунова, 195.
Напомним, что золотые слитки также реализует Нацбанк - у него в продаже шесть видов.