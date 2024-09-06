"Кыргызалтын" открыл магазин по продаже золотых слитков

17:14 07.09.2024

Свободно приобрести драгоценный металл могут как физические, так и юридические лица со среды по воскресенье.



БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. ОАО "Кыргызалтын" открыло магазин по продаже отечественных золотых слитков.



