Король Великобритании Карл III успешно борется с раком. Есть "позитивные" новости

18:03 07.09.2024

Положительную динамику в лечении рака отметили у короля Великобритании Карла III, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство PA Media со ссылкой на источники во дворце.



"Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хотя и следует по очень позитивной траектории", – говорится в сообщении.

Как пишет издание, британский монарх с самого начала болезни хотел исполнять свои публичные обязанности по максимуму, чтобы показать, что он еще многое может сделать.



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Ожидается, что в годовщину вступления на престол после кончины Елизаветы II 8 сентября Карл посетит церковь и проведет день в уединенных молитвах и размышлениях. Памятная дата выпадает на время его летних каникул в замке Балморал в Шотландии.



Ранее сообщалось, что 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи обнаружили у Карла III рак во время обследования после операции в связи с увеличением предстательной железы. Король уже начал проходить регулярное лечение, но ему пришлось на время отказаться от публичных обязанностей.



30 апреля он вернулся к публичной деятельности.