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Борис в поход собрался... Что ждет бывшего премьера Англии Джонсона и его коллег, желающих повоевать с Россией
18:12 07.09.2024

07.09.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ
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Борис в поход собрался...
Что ждет бывшего премьера Англии Джонсона и его коллег, желающих повоевать с Россией

В XVIII веке во Франции времен короля Людовика XIV была популярна озорная ироническая песенка о знаменитом английском полководце, герцоге Мальборо:

Мальбрук в поход собрался,
Бог весть, когда вернется…

А русские солдаты, разгромив позднее армию Наполеона, ее потом спародировали, намекая, что иноземный вояка погиб не в сражении, а умер от страха "смертию поносную":

Мальбрук в поход собрался,
Наелся кислых щей,
В походе обо…ся,
И умер в тот же день.

Эта едкая пародия, которую в былые времена часто цитировали, напоминая Западу о гибельности походов на Россию, сразу вспоминается в связи с воинственным заявлением бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, которое он дал российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров). Притворившись Жаком Аттали, французским экономистом и политическим деятелем, идеологом "оранжевых революций" и под предлогом съемок фильма о Генри Киссинджере, пранкеры выведали, что Джонсон думает о ситуации на Украине, возможности мирных переговоров и рисках, которые несет прямое участие сил стран НАТО в конфликте.

Не подозревая, что его разыгрывают, Джонсон с азартом объявил, что мог бы возглавить иностранный легион на Украине, если бы был одаренным в военном деле генералом. "Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы я был генералом", – в воинственно азарте заявил Джонсон.

И такой желающий лично повоевать с Россией в западном истеблишменте сегодня он не один. Особенно неймется соотечественникам бравого Джонсона. Так сменившая его в Лондоне на посту премьера Лиз Трасс в бытность министром иностранных дел, напялив каску и бронежилет, с победной улыбкой проехалась на танке недалеко от границы России в Эстонии. А потом заявила, что Великобритания никогда не согласится с тем, что Воронеж и Ростов – это часть России, признавшись потом, что считала эти регионы частью территории Украины. А в ходе своей предвыборной кампании на пост премьера Британии безбашенная Трасс дошла уже до того, что выразила готовность воспользоваться "ядерной кнопкой". По ее мнению, "это важная обязанность премьер-министра".

В отношении Москвы НАТО должна принять стратегию сдерживания в стиле холодной войны, призывала в бытность премьером Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, у Европы есть несколько лет до момента, когда военная мощь России достигнет расцвета, что станет серьезной угрозой для восточного фланга альянса.

"У Европы есть от трех до пяти лет на подготовку до полного восстановления военного потенциала России, который станет серьезной угрозой для восточного фланга НАТО, включая восточную границу Эстонии", – заявила Каллас в интервью британской газете Times, призывая "сдерживать" Россию. Напирала Каллас, конечно, на НАТО и Европу, понимая, что самой крошечной Эстонии, как бы ей ни хотелось повоевать, тягаться с Россией явно не под силу. Однако и она любила выкладывать в СМИ воинственные фото, где она была изображена то с базукой в руках, то на танке.

В феврале о желании повоевать с Россией объявил недавно президент Франции Эммануэль Макрон. После созванной им в Париже конференции по поддержке Украины лидеров двух десятков стран ЕС и с участием помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена он сказал: "Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели".

А выступая на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце после встречи с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцем, Эммануэль Макрон заявил, что его страна намерена привести Украину к победе в войне с Россией.

"Мы поддерживаем Украину и намерены привести ее к победе, – сказал Макрон. – Украина может полагаться в этом на Францию и ее союзников, а Россия не должна победить и не победит в этой войне".

Лидеры ряда стран ЕС поспешили откреститься от воинственного президента Франции. О том, что своих солдат на Украину не собираются направлять, тогда сразу объявили Чехия, Польша, Швеция, Словакия. Вскоре и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планов по отправке военных на Украину нет и у альянса. ЕС тоже ничего такого не собирается делать, заверил в свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"В очередной раз в рамках хорошей дискуссии мы обсудили, что то, о чем договорились с самого начала, применимо и к будущему, а именно, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО", – сказал канцлер во время поездки в город Фрайбург-им-Брайсгау.

Кстати, о Мальбруке, который в "поход собрался". "Мальбрук" – это искаженное произношение слова Мальборо на французский манер. Настоящее имя герцога – Джон Черчилль Мальборо (1650-1722). Его потомком был тот самый знаменитый англичанин во всей мировой истории – сэр Уинстон Черчилль, герцог Мальборо.

Ленин называл Черчилля главным врагом советской власти. В 20-х годах непременным атрибутом первомайских шествий в СССР было чучело Черчилля, по которому трудящиеся били молотком. Но когда Гитлер напал на СССР, Черчилль стал одним из двух главных союзников СССР в победе над нацистской Германией. Что не помешало потом ему и тем, кто его сменил на посту премьера, призывать разгромить Россию и подвергнуть нашу страну атомным бомбардировкам. Но оказалось – руки коротки. Как и у всех тех, кто сегодня тоже собираются в поход на Россию.

Источник - fondsk.ru
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