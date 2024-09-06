США выдвинули обвинения в отношении политолога Саймса и его жены. "Светит" 60 лет

18:38 07.09.2024

06.09.2024

США выдвинули обвинения в отношении политолога Саймса и его жены

Правительство США предъявило обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении американских санкций. Об этом сообщили в Минюсте США.



В частности, Саймсу вменяется предоставление услуг находящемуся под санкциями "Первому каналу" и получение в качестве вознаграждения свыше миллиона долларов.



Утверждается также, что Дмитрий и Анастасия Саймс пытались скрыть свои доходы от подсанкционной деятельности.



Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения по трем пунктам, максимально возможное наказание Саймсу и его супруге – по 60 лет лишения свободы каждому.



Как указали в Минюсте США, чета Саймсов в настоящее время "находится на свободе, предположительно, в России".



Саймс уже давно выступает на центральном российском телевидении, он прокомментировал сложившуюся ситуацию: "До сих пор случаев наказания за такие вещи не было. Но администрация Байдена все время создает прецеденты. США наложили на российские каналы санкции, которые запрещают американским гражданам иметь с ними финансовые отношения. Но значит ли это, что на федеральных каналах нельзя еще и выступать?



Уже после начала специальной военной операции были контакты между российским МИДом и Госдепартаментом США по этому вопросу. Я не присутствовал на этих переговорах лично, но мне передали именно такую трактовку – работы журналистов санкции не касаются.



Я на этом не успокоился и обратился за разъяснениями к высокопоставленному американскому чиновнику. Он сказал: "Слушай, мы не одобряем то, что ты делаешь. Лучше бы тебе, как всем американцам, не жить сейчас в России… Но, с точки зрения закона наша озабоченность касается денег, а не того, что ты говоришь в эфире".



Теперь все эти заверения насчет свободы слова и возможности выступать там, где хочешь, выброшены в корзину".



Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что В США преследуют за инакомыслие таких людей, как американский политолог и ведущий российского Первого канала Дмитрий Саймс.



"Людей преследуют за инакомыслие, по политическим взглядам, убеждениям и даже, что стало очевидным, за попытку отстоять очевидную правду", - сказала Захарова, комментируя обвинения США против Саймса.



Дмитрий Саймс родился в Москве в семье советских диссидентов. Учился на историческом факультете МГУ. В семидесятые, в возрасте 25 лет, эмигрировал в Соединенные Штаты. Преподавал, консультировал, возглавил вашингтонский Центр национальных интересов, основанный бывшим американским президентом Ричардом Никсоном.



После перестройки стал все чаще бывать в России, с 2018 года выступает на Первом канале. В прошлому году модерировал сессию ПМЭФ с участием президента Владимира Путина.