ММКЯ. Павел Крашенинников презентует новую книгу "Государство против революции" (8/09)

19:56 07.09.2024

С 4 по 8 сентября 2024 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон 5) в Москве пройдет 37-я Московская международная книжная ярмарка - крупнейший и старейший книжный форум в России и Восточной Европе, который существует с 1977 года.



08/09

14:30–15:15

НОН-ФИКШН

5. У страниц нет границ (Пав. №5, 1-й этаж, зал 5.4)



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ



"Государство против революции"



Павел Крашенинников представляет свою новую книгу



В издательстве "Эксмо" вышла новая книга Павла Крашенинникова "Государство против революции" - авторский взгляд на переломный период становления СССР, начиная со смерти Ленина и до эпохи Большого террора. Поговорим с автором о книге и узнаем, для чего Сталин провел коллективизацию и к чему она привела, как компартия стала ключевым элементом государственного управления, как появились НКВД И ГУЛАГ.



Участники:

Павел Крашенинников

доктор юридических наук, профессор, специалист в области гражданского права, автор научных работ в области частного и публичного права, истории государства и права, заслуженный юрист РФ, председатель Совета при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства

Сергей Степашин

президент Российского книжного союза