КазVIPкриминал. Нацгвардия, домогательства и коррупция. Как партия "Ак Жол" вляпалась в скандальную историю

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19:59 07.09.2024

Нацгвардия, домогательства и коррупция. Как партия "Ак Жол" вляпалась в скандальную историю



Илья Астахов

05 сентября 2024



Череда странных, поначалу кажущихся не связанными между собой событий произошла в Астане. Сначала Комитет национальной безопасности задержал заместителя главнокомандующего Нацгвардии по технике и вооружению генерал-майора Константина Воронкина. А затем 5 сентября в СМИ появилась информация о якобы задержании заместителя председателя партии "Ак Жол" Дмитрия Васильева. Как могут быть связаны генерал Нацгвардии и партийный функционер, читайте в материале Orda.kz.



Важно сделать оговорку: где Дмитрий Васильев - пока не известно. В партии утверждают, что ничего не знают о его местоположении и на связь он не выходил. 4 сентября это сказал лидер фракции Азат Перуашев, а 5 сентября пресс-служба "Ак Жола" эту информацию повторила. В КНБ также сказали, что не имеют представления, где Васильев и кто слил информацию о его аресте.



Дмитрий Владимирович Васильев - председатель алматинского филиала "Ак жола" и заместитель председателя партии. По информации из открытых источников, он родился 3 марта 1970 года.



Человека с точно такими же инициалами и датой рождения мы нашли среди учредителей ТОО "Параллель-ТС", занимающегося оптовой торговлей автомобилями и легкими автотранспортными средствами.



А директором там работает некий Максим Владимирович Васильев, судя по всему, брат Дмитрия.



Компания занимается поставкой автомобилей и различной техники и последние два года растет как на дрожжах (точнее будет сказать - на подрядах для силовых структур). Смотрите сами. Судя по финансовым отчетам, компания работает с 2016 года, но вплоть до 2022 платила в год в среднем 10 млн тенге налогов. В разные годы эта сумма колебалась от 1 млн до 75 млн, резкий устойчивый рост начался в 2023 году, когда ТОО "отчехлило" в государственную казну аж 207 млн тенге. А в неоконченном 2024 году еще больше - 457 млн.



Если посмотреть структуру госконтрактов, то мы увидим, что больше всего денег компании платили департаменты полиции СКО и Атырауской области. Впрочем, другие государственные органы, не связанные с МВД, также были заказчиками ТОО.



Так, в марте 2024 года департамент полиции Атырауской области закупил у ТОО "Параллель-ТС" автомобили для перевозки заключенных на 166 млн тенге.



Своей версией относительно произошедшего 5 сентября поделился уволенный из партии "Ак жол" мажилисмен Аскар Садыков. В своем видеообращении он попытался оправдаться за обвинения в харассменте и обвинил лидера партии Азата Перуашева в, скажем так, "бездарном кризис-менеджменте".



"Скорее всего, он решил таким образом перенести информационный поток от новостей о даче взятке своего заместителя генералу Нацгвардии. Прошу не вовлекать меня в свои грязные игры и манипуляции. Я больше не буду молчать. Подобное заявление не соответствует уровню лидера партии, хотя, конечно, Азат Перуашев неоднократно вводил свой народ в заблуждение. Видимо, это стиль его работы",

заявил Аскар Садыков.



По его версии Дмитрий и Максим Васильевы давали взятку генерал-майору Нацгвардии Воронкину за заключение договоров госзакупок, а также за общее покровительство.



Также Садыков утверждает, что руководство партии его заблаговременно об исключении не оповещало, и произошедшее не обсуждали на дисциплинарном совете Мажилиса. После выступления бывшего однопартийца в "Ак жоле" выпустили специальное обращение, где во вмешательстве в госзакупки обвинили уже самого Садыкова.



"Речь идет о вмешательстве А. Садыкова как депутата в процедуры госзакупок и требованиях обеспечить победу на тендерах его знакомым (официальные письма одного из акимов о попытках Садыкова повлиять на результаты госзакупок имеются). Демпартия "Ак жол", выступающая в поддержку добросовестного бизнеса и честной конкуренции, в результате коллегиального обсуждения данной ситуации пришла к выводу, что подобные действия противоречат Уставу и Программе партии, более того - представляют угрозу совершения А. Садыковым коррупционных преступлений", - в частности, говорится в обращении.



Нам не удалось выяснить, принимал ли участие в работе над обращением заместитель председателя партии "Ак жол" Азат Перуашев. На момент публикации материала Дмитрий Васильев так и не вышел на связь.