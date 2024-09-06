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Чабаны разрушили ранне-ордынское городище Шоткара в центре Казахстана
20:02 07.09.2024

"Нанесение вандализма": состояние древнего городища в Улытау возмутило казахстанцев

Казахстанские общественники возмутились состоянием средневекового городища Шоткара в области Улытау. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата региона, передает Tengri Travel.

Как сообщает общественное объединение "Историко-географическое общество "Авалон" в своем Instagram-аккаунте, в минувшую субботу они посетили урочище Шоткара, которое расположено в области Улытау, и были возмущены увиденным.

"Средневековое городище Шоткара, куда мы отправились в минувшую субботу после обеда, откровенно разочаровало. Ну то есть не само городище, а то, каким образом с ним поступили обитатели близлежащей зимовки. Несмотря на ограду, а также табличку, говорящую о том, что сей исторический памятник находится под защитой государства, люди пристроили к его южной стене некую окруженную колючкой и совмещенную с помойкой хозпостройку, повредив и буквально заср**в часть городища", – говорится в публикации.

Общественники призвали компетентные органы обратить внимание на эту ситуацию.

Также, по их словам, гостиница при местном визит-центре не работает из-за проблем с водоснабжением. Еще они обратили внимание на отсутствие асфальта, что осложняет путь к исторической достопримечательности.

"И добраться сюда можно пока лишь по неприятному грейдеру и степным дорогам, так как нормального асфальта до места еще нет (до конца года должен появиться). Возможно, надо было вначале озаботиться решением этих двух вопросов, а затем затевать стройку, ведь визит-центр уже три года как не может работать в полную силу", – отметили общественники.

Ситуацию с городищем Шоткара прокомментировал директор КГУ "Тарихи-мәдени мұраны сақтау орталығы" управления культуры, развития языков и архивного дела по области Улытау Мухтар Сейтжанов.

По его словам, сегодня, 5 сентября, он вместе с сотрудниками выехал на осмотр городища.

"Осуществлена съемка посредством дрона и была получена общая картина нанесения вандализма по отношению к памятнику. В результате мониторинга было выявлено, что на месте отвала, который был осуществлен еще в 1998 году в результате археологических раскопок экспедиции Жумана Смаилова, на территории охранной зоны был сооружен сарай из камня для загона скота. Таким образом был нанесен вред археологическому памятнику. Нами было сделано предупреждение работникам данного фермерского хозяйства, на территории которого находится крепость Шоткара", – сообщил он.

Сейтжанов добавил, что работники фермерского хозяйства должны будут снести сооружение. Кроме того, проводится работа по юридической экспертизе тех мер, которые будут приняты в дальнейшем.

Глава управления также отметил, что КГУ не располагает таким штатным расписанием, чтобы обеспечить полную сохранность всех памятников, которые находятся на территории области Улытау.

"Наше КГУ только реагирует на те или иные сигналы, которые поступают от юридических и физических лиц. У нас зарегистрировано 490 памятников местного значения и 17 памятников республиканского значения по всей области.

И территория области не позволяет нам полностью охватить в мониторинге все объекты, тем более у нас проводится, кроме мониторинга, реставрационные, археологические работы. Со штатом в 16 единиц и всего лишь с двумя автомобилями у нас нет возможности ежегодно проводить мониторинг всех памятников. Поэтому реставрационные работы, археология и мониторинг производятся в плановом режиме. А в таких случаях, как это произошло в Шоткара, мы реагируем незамедлительно", – добавил он.

Добавим, что городище Шоткара находится в области Улытау и датируется 13-14 веками. Этот памятник культуры представляет собой остатки древнего поселения, от которого сохранились стены, и остатки кладки на небольшой площади.

Источник - Tengrinews.kz
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