Нургозель Байрамова: Когда наступит Ренессанс Центральной Азии и наступит ли он вообще?

20:28 07.09.2024 Когда наступит Ренессанс Центральной Азии и наступит ли он вообще?



Нургозель Байрамова

31.08.2024



9 августа в столице Казахстана Астане состоялась 6-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Встреча проводилась под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опубликовавшего накануне саммита в газете "Казахстанская правда" статью под заголовком "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию". Эта статья, по замыслу автора, была призвана разъяснить позицию Казахстана относительно дальнейшего развития региональной кооперации "центральноазиатской пятерки", в которую, кроме Казахстана, входят Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.



Ренессанс, или Возрождение (от латинского renasci - рождаться заново, возрождаться) - одна из культурно-исторических эпох, переломный для истории Европы этап между Средними веками и Новым временем, заложивший основы новой европейской культуры.



Президент Казахстана достаточно внятно и последовательно изложил свое видение вектора развития ЦА по пути приверженности традиционным ценностям вкупе со стремлением к модернизации и передовым знаниям. "Сегодня мы нацелены на укрепление своей роли как евразийского эпицентра международных геополитических и геоэкономических преобразований, - пишет Токаев. - Настало время для позиционирования Центральной Азии не только в качестве связующего звена между Азией и Европой, но и как отдельного регионального актора международных отношений, способного стать новым центром глобального притяжения".



Подчеркивая ключевую роль Великого Шелкового пути и большой Евразии в целом, сохраняя при этом свою этнокультурную и духовную самобытность, государства региона доказали свою состоятельность и заняли достойное место в международном сообществе, уверен казахстанский лидер: "Благодаря единству и мудрос­ти наших народов мы укрепили свою территориальную целостность, свободу и независимость".



Президент Казахстана констатирует, что государства региона сформировали некий "уникальный центральноазиатский формат сотрудничества", и подчеркивает, что Казахстан установил союзнические отношения с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном и­ расширяет стратегическое партнерство с Туркменистаном. Такое внутрирегиональное взаимодействие стран ЦА автор называет условием для ее самосохра­нения "в качестве особого цивилизационного ареала" и для "стабилизации региона в виде целостного организма". Объединяющим началом этого организма должна служить взаимодополняемость государств "пятерки", базирующаяся на принципах исторической и культурной общности.



Токаев не только строит планы на будущее, когда пять центральноазиатских государств, ныне существующих достаточно разобщенно, станут "новым центром глобального притяжения", "связующим звеном между Европой и Азией" и "евразийским эпицентром международных геополитических и геоэкономических преобразований". Он формулирует 6 целей и задач, решение которых неминуемо приведет к желаемому результату:



1. "Мир превыше всего". Сохранение мира и стабильности не только в Цент­ральной Азии, но и в сопредельных регионах посредством "кооперации в сфере оборонной политики и безопасности" с приоритетом на создание единого и неделимого пространства безопасности, разработка "каталога рисков безопасности для ЦА и мер их предупреждения";



2. Дальнейшее развитие экономического потенциала, углубление кооперационных связей;



3. Превращение региона в один из важнейших на планете транспортно-логистических и транзитных хабов путем развития имеющихся транспортных направлений и мощностей ("Один пояс - один путь", транспортный коридор "Север - Юг", Транскаспийский транспортный маршрут, развитие транзитно-транспортной сферы и морской инфраструктуры, обеспечивающих возрастающие объемы грузов из Китая и стран Центральной Азии на Южный Кавказ, в Турцию и далее в Европу, выход на рынки Южной Азии через порты Индийского океана, а также транспортные коридоры через территорию Афганистана);



4. Обеспечение водной, энергетической и продовольственной безопасности; формирование единой информационной платформы по анализу и обмену данными между пятью странами, переход к "зеленой" экономике;



5. Внимание к самому важному и ценному ресурсу ЦА - молодому поколению;



6. Формирование цивилизационной идентичности стран на основе гармонизации культурно-гуманитарных связей братских народов, новый взгляд на национальную и региональную идентичность граждан. Написание общей истории Центральной Азии на основе тюркских, персидских, арабских, китайских, российских и западноевропейских источников.



Небольшой математический брейк



Не могу не прокомментировать некоторые моменты представленного плана. К примеру, президент Токаев пишет: "Центральная Азия – один из самых „молодых" регионов мира. Средний возраст населения здесь составляет всего 28,7 года. По подсчетам ООН, к 2040 году средний возраст жителей регио­на еще больше снизится и сос­тавит 28,3 года, что значительно ниже прогнозов по другим регио­нам, Северной Америке (41,5), Европе (46,8), Китаю (48). Это уникальное конкурент­ное преимущество, открывающее широкие возможности для экономического и социального развития всех пяти стран. Молодежь может стать движущей силой процессов обновления в экономической, технологической и культурной сферах. Именно в руках подрастающего поколения находится ключ к успеху в условиях глобальной конкуренции".



Меня неприятно удивила положительная оценка перспектив, касающихся снижения среднего возраста населения ЦА, сделанная президентом Казахстана, так как на самом деле, на мой взгляд, ни о каком "конкурентном преимуществе" в данном случае речь идти не может. Скорее даже наоборот.



По данным The World Factbook, полученным непосредственно от национальных статистических служб, самый высокий показатель среднего (медианного) возраста граждан демонстрируют развитые страны, такие как Япония (48,6 лет), Германия (47,8) или Италия (46,5). В то же время, самый низкий показатель среднего возраста людей наблюдается у самых отсталых государств, таких как Мали (16,0 лет), Ангола (15,9) или Уганда (15,7 лет). Это связано с высокой, в том числе, детской, смертностью, одновременно с высокой рождаемостью.



В рейтинге стран по уровню среднего возраста граждан по данным на 2024 год государства Центральной Азии расположены следующим образом:



1-е место - Казахстан - 31,9;

2-е - Туркменистан - 31.2;

3-е - Узбекистан - 28,9;

4-е - Кыргызстан - 28,3;

5-е - Таджикистан - 22,8.



Не хочу никого обидеть, но эти цифры подтверждают сказанное выше. Складываем эти числа и делим на 5. Результат практически совпадает с той цифрой, которую приводит президент Казахстана: средний возраст "центральноазиатов" составляет 28,62 лет. При этом, как пишет Токаев, ООН к 2040 году планирует снижение среднего возраста жителей Центральной Азии до 28,3, что трактуется автором как положительный процесс. Между тем, снижение показателя среднего возраста жителей может произойти по двум причинам.



Во-первых, в результате снижения рождаемости (по данным The World Factbook, с 2014 по 2020 год рождаемость во всех государствах ЦА стабильно снижалась в среднем на 2,2 рождения на 1000 населения в год. По состоянию на конец 2020 года, общая численность населения пяти центральноазиатских республик достигала почти 75 миллионов человек (Википедия). Значит примерное количество "потерянных" граждан составляло 165 тысяч в год или более одного миллиона за период с 2014 по 2020 год!



Во-вторых, "омоложение" может происходить в результате сокращения продолжительности жизни и повышения смертности. По средней (женщины и мужчины вместе) продолжительности жизни государства Центральной Азии, по данным ООН, в 2022 году располагались следующим образом:



Кыргызстан - 72,05 лет (109-е место в рейтинге 236 мировых государств);

Таджикистан - 71,6 лет (141-е место);

Узбекистан - 70,9 лет (146-е место);

Казахстан - 69,4 лет (167-е место);

Туркменистан - 69,3 лет (169-е место в рейтинге).



Из этого следует, что снижение среднего возраста населения никак нельзя назвать "уникальным конкурент­ным преимуществом, открывающим широкие возможности для экономического и социального развития всех пяти стран", поскольку оно связано с негативными факторами, такими как сокращение продолжительности жизни и повышение смертности, происходящими, в том числе, из-за проблем, вызванным недостаточным и некачественным питанием, плохим медицинским обслуживанием и экологическими проблемами. Реальное конкурентное преимущество имеют страны со средней продолжительностью жизни, как минимум, 70-75 лет. Для таких стран, как Япония или Швейцария, средняя продолжительность жизни более 80 лет является нормой.



Еще одно замечание, касающееся содержания статьи президента Казахстана, которое также заслуживает внимания, - это утвердившаяся привычка, практикуемая авторитарными странами, каковыми (не станем лукавить!) по факту является "центральноазиатская пятерка", хоть чуть-чуть да приукрасить свои показатели, обмануть международные организации, а через них и мировую общественность - скрыть истинное положение дел в своих "султанатах". Уж так они устроены, что предпочитают скорее соврать, чем утратить в глазах этой общественности хоть один грамм своего "авторитарного авторитета". Поэтому, например, туркменские власти вместо конкретных цифр предъявляют общественности проценты от неназванных величин. Тем же, кто захочет оценить развитие какой-нибудь отрасли промышленности или сельского хозяйства, придется потратить много времени, отыскивая, как иголку в стоге сена, реальные, а не косвенные показатели, проверить которые все равно нет никакой возможности по той же вышеназванной причине.



Именно поэтому веры в то, что станет реальностью "формирование единой информационной платформы по анализу и обмену данными между пятью странами", у меня нет. Данные, скорее всего, будут фиктивные, а анализ станет тем самым, что пользователи интернета называют "натягиванием совы на глобус".



И наконец, еще один момент. "Для повышения нашей глобальной конкурентоспособности мы должны неустанно следовать общим целям, сохраняя наше единство", - пишет в своей статье Касым-Жомарт Токаев, подкрепляя этот тезис известной цитатой:



"Начало успеха - единство" (казахский философ Абай Кунанбаев (1845–1904)



Но это теория. А что же на практике?



Встречи лидеров стран Центральной Азии в узком составе начались практически с первых месяцев независимости. Первая состоялась в декабре 1991 г. в Алма-Ате, вторая - в январе 1993 г. в Ташкенте, третья - в январе 1998 г. в Ашхабаде , четвертая - в декабре 2001 г. вновь в Ташкенте. 90-е годы предоставляли государствам ЦА благоприятные условия для запуска интеграционных процессов. Страны, получившие после распада СССР независимость, некоторое время сохраняли как преимущество свою обоюдную взаимозависимость, характерную для их экономик, сформированых в рамках общей советской системы.



Однако действенного результата эти встречи не имели, так как весь процесс "интеграции" сводился к более или менее регулярным встречам глав государств, носившим скорее не рабочий характер, а подобие дружеских посиделок с совместными трапезами, протокольным фотографированием, прогулками, посещением выставок изделий народных мастеров, концертами объединенных творческих коллективов и пр. Интеграция пробуксовывала, негативное влияние на нее оказывали, в том числе, межличностные отношения президентов, бывшие порой, мягко говоря, совсем не джентльменскими. Например, президент Туркменистана Сапармурад Ниязов (Туркменбаши) успел перессориться почти со всеми и манкировал региональными мероприятиями. Это негативно сказывалось на общем настрое на интеграцию, что могло привести к полной потере государствами ЦА своей общей идентичности.



В апреле 2007 года Нурсултан Назарбаев, предшественник Токаева на посту президента Казахстана, выступил с предложением о создании Центральноазиатского союза - политико-экономического объединения, в состав которого должны были войти все те же пять государств: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. К тому времени Назарбаев возглавлял Казахстан уже почти 20 лет и, вероятно, масштабы одной страны показались ему тесноватыми. Но идея Назарбаева не нашла поддержки у другой важной политической фигуры - президента Узбекистана Ислама Каримова (1938-2016), и все ограничилось подписанием "Договора о вечной дружбе" между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, а также обсуждением планов по созданию зоны свободной торговли. Президент Узбекистана считал идею Назарбаева неприемлемой для его страны. Кроме того, имели место и личные амбиции президентов, уходящие корнями еще в советский период. По словам одного известного политолога того периода, причина была в соперничестве, чувстве ревности, бесконечном дележе первенства в инициативах.



Через 10 лет Нурсултан Абишевич вновь попытался осуществить свою идею и созвать под свое крыло старых друзей, хотя его авторство данной инициативы признается далеко не всеми. Многие политологи отдают пальму первенства президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Об этом пишет в своей статье "Новая Центральная Азия во внешней политике Узбекистана" экс-министр иностранных дел, спецпредставитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов. Он подчеркивает весомый вклад президента Шавката Мирзиеева в устранении "настроений соперничества, конкуренции и разобщенности в регионе" и называет его "главным архитектором Новой Центральной Азии", который ставит во главу угла внешней политики достижение уровня "ноль проблем с соседями".



Абдулазиз Камилов руководил внешнеполитическим ведомством Узбекистана почти 20 лет (1994-2003 и 2012-2022 годы) с перерывами. 17 марта 2022 года он был освобожден от должности министра иностранных дел после официального заявления в парламенте страны о том, что Узбекистан поддерживает территориальную целостность Украины. Тогда Камилов заявил, что "Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и не признает Луганскую и Донецкую народные республики" (Википедия).



Мирзиеев, придя к власти в декабре 2016 года, постарался побыстрее избавиться от каримовского "наследия", в том числе, и по вопросу о региональной политике. На проходящей в ноябре 2017 года в Самарканде под эгидой ООН международной конференции на тему "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания", которая, по всему видно, вызывала некоторую обеспокоенность в мире, президент Узбекистана предложил новый формат регионального сотрудничества - проведении регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии.



Ай да Сердар!



В данном случае не столь важно, кто первым выдвинул эту идею, хотя лично я "подозреваю" Назарбаева. Во-первых, потому что 1-я встреча данного формата прошла в марте 2018 года не в Ташкенте, а в Астане, во-вторых, Назарбаев председательствовал на этой и на следующей встрече, которая состоялась в ноябре 2019 года уже в Ташкенте. А в-третьих, инициатором проведения консультативных встреч глав государств ЦА все равно является… Туркменистан. Об этом заявил президент Сердар Бердымухаммедов, выступая на нынешней, 6-й Консультативной встрече в Астане. Он так и сказал: "Как инициатор организации данного формата встреч на высшем уровне Туркменистан исходит из того, что они должны носить именно консультативный характер". Отдельно Аркадаглы Сердар подчеркнул, что важным элементом Консультативных встреч "является участие в них только глав государств Цент­ральной Азии" и что "создание в их рамках каких-то многосторонних структур и институций" нецелесообразно.



Ай да Сердар, ай да Аркадагов сын! Не зря, видно, проходил обучение в Дипломатической академии МИД России! Вспомнил, наверное, что есть в политике такой термин, как top-down approach - дословно "подход сверху-вниз", означающий процесс принятия решений на высшем уровне при минимальном количестве участников, после чего эти решения спускаются "вниз" для исполнения.



Но раз уж речь зашла про Сердара, скажу сразу: его выступление на 6-й Консультативной встрече глав государства ЦА произвело впечатление. Прежде всего, он подчеркнул, что подобные встречи должны быть "платформой для политического общения без жестко регламентирующих правил и процедур". Он также заявил, что участие в Консультативных встречах исключительно глав государств ЦА "обусловлено сугубо региональной тематикой пятистороннего политического диалога". "Нельзя позволить осуществиться попыткам втянуть наш регион в какие-то сферы влияния, тем более в конфликты, дать основания усомниться в самостоятельности и субъектности Центральной Азии, - заявил Сердар. - У наших народов своя повестка".



Он также высказался за стабильность и спокойствие по периметру внешних границ региона, выработку общей позитивной, конструктивной и реалистичной линии в отношении действующей афганской администрации, за согласованность действий государств ЦА в политико-дипломатической, правоохранительной и специальной (?) сферах, проявление "консолидированных подходов к вопросам противодействия новым известным угрозам, дестабилизации региона, защиты информационного пространства, предупреждения и нейтрализации попыток проникновения радикальных и экстремистских элементов", а также тесной и скоординированной работы пограничных, миграционных, таможенных ведомств и специальных служб.



Пожалуй, впервые выступление Сердара Бердымухаммедова было построено в непривычной для него манере и звучало вполне убедительно. И вообще, если бы под конец речи он не "вырулил" на уже порядком, к сожалению, "заезженную" тему 300-летия поэта и философа Махтумкули Фраги, не начал бы зазывать коллег в Ашхабад на торжества по этому поводу, могло показаться, что он, наконец-то, начинает обретать свою собственную долгожданную субъектность.



"Мы не зовем третьих лиц"



Следует отметить, что по сравнению с предыдущим туром консультативных встреч, проходивших в 90-е - начало 2000-х, встречи 2018-2024 годов несравненно более продуктивны и последовательны. Еще на первой встрече в 2018 году Нурсултан Назарбаев заявил: "Для того чтобы решить вопросы стран Центральной Азии, мы не зовем третьих лиц". Формат ежегодных консультативных встреч имел целью подчеркнуть, что страны Центральной Азии больше не являются объектами внешней политики "третьих лиц", на которых намекал Назарбаев, и мы догадываемся, кого он имел в виду. Государства ЦА заявили, что готовы перейти к активной деятельности как самостоятельные субъекты международных отношений, по крайней мере, в своем регионе. В своей статье про Ренессанс К.-Ж. Токаев пишет о "центральноазиатской пятерке" как о группе стабильно развивающихся и самодостаточных стран в самом сердце Евразийского континента.



И все же, считают специалисты, принцип top-down approach, полезный на начальном этапе взаимного сотрудничества, продолжал оставаться основой для формирования управленческой пирамиды и в последующем. Кроме того, по-прежнему большую роль продолжали играть межличностные отношения лидеров.



"С одной стороны, тот факт, что инициатива по нормализации отношений между государствами исходит от первых лиц, не должен удивлять и является, в большей мере, наиболее рациональным подходом, - писал в 2018 году в статье "Новый этап Центральноазиатского сотрудничества: чем опасен top-down approach?" специалист в сфере международных отношений Юрий Саруханян. - Особенность системы управления государств региона практически исключает любого рода инициативы, идущие снизу. Поэтому конец многолетнему отсутствию нормального диалогового процесса между центральноазиатскими республиками и деградации двусторонних отношений может быть положен исключительно за счет политической воли руководства стран".



Также (чего уж там скрывать!) имеет значение и биологический возраст лидеров: с одной стороны, это Эмомали Рахмон (72 года), Касым-Жомарт Токаев (71 год) и Шавкат Мирзиеев ( 67 лет), с другой - Садыр Жапаров (55 лет) и Сердар Бердымухаммедов (43 года). Очевидно, что Токаев с Мирзиеевым скорее достигнут консенсуса, чем Рахмон с Бердымухаммедовым.



Союзники



6-й Консультативной встрече предшествовало заседание первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана, для участия в котором 8 августа в Астану с государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Президенты сначала провели встречу в узком кругу, после чего присоединились к своим делегациям, чтобы продолжить обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений. По результатам заседания Высшего межгосударственного совета был принят пакет документов, в том числе Программа стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Стороны договорились довести в ближайшем будущем объем товарооборота до 5 млрд долларов, а затем и до 10 млрд. Также шла речь об эффективном использовании Транскаспийского маршрута и коридора "Север - Юг", о развитии связей между молодыми гражданами обоих государств, в частности, в формате обмена студентами.



Выступая на брифинге по окончании заседания, президенты особо подчеркивали союзнический характер сотрудничества. Договор о союзнических отношениях Казахстана и Узбекистана был подписан еще в июне 2013 году бывшими президентами Нурсултаном Назарбаевым и Исламом Каримовым. В декабре 2022 года договор был перезаключен нынешними президентами Токаевым и Мирзиеевым, а в конце 2023 - первой половине 2024 года оба президента подписали указы о его ратификации.



Цель договора - "выведение казахстанско-узбекистанских отношений на новый уровень взаимодействия и двустороннего сотрудничества, а также содействие укреплению независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивому экономическому развитию двух государств". На основании договора Казахстан и Узбекистан подтвердили обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаться от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны. В документе перечислены практические договоренности: взаимодействие и поддержка на международной арене, нераспространение оружия массового уничтожения, противодействие терроризму, религиозному экстремизму, сепаратизму и любым новым угрозам безопасности.



Важно подчеркнуть, что согласно договору, страны, объявляющие себя союзниками, берут определенные обязательства, в том числе о взаимной военной помощи в случаях нападения третьих стран. "Это самое важное, что можно отметить в этом договоре, - считает директор Центра исследовательских инициатив "Man’o" Бахтиер Эргашев. - Союзнику будет оказана дипломатическая и иная помощь. Но в случае возникновения casus belli, то есть повода к войне, когда самостоятельно страна не в состоянии справиться, будут направлены войска союзника". О создании совместного воинского контингента речь в документе не идет.



Как это соотносится с оборонной доктриной Узбекистана, запрещающей узбекским военнослужащим, в отличии от казахстанских, участвующих в миротворческих операциях под эгидой ООН, принимать участие в военных действиях за рубежом, пока неясно. Кроме того, Казахстан является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а Узбекистан приостановил свое участие в этом военном блоке еще в 2012 году, при этом главным партнером Узбекистана по военно-техническому сотрудничеству остается Российская Федерация, договор о союзнических отношениях с которой был подписан еще в 2005 году. Астана также подписала аналогичный договор с Москвой в 2013 году.



Глубину и стратегический характер двусторонних союзнических отношений Касым-Жомарт Токаев закрепил вручением президенту Узбекистана высшей государственной награды Казахстана - ордена "Алтын Қыран" (Золотой орел).



Ко времени завершения казахско-узбекской двусторонней программы мероприятий: открытия в Астане памятника классику узбекской литературы Алишеру Навои, филиалов двух высших учебных заведений и церемонии встречи контейнерного поезда, следующего через территорию Казахстана из Сианя (КНР) в Ташкент - в Астану прибыли президенты Кыргызстана и Таджикистана, а также почетные гости форума - президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Каха Имнадзе. Гости вместе с хозяином отправились в Государственный театр оперы и балета, где была организована выставка работ известных мастеров изобразительного искусства стран Центральной Азии и красочный гала-концерт.



"Наша разобщенность делала нас слабее"



Этими словами cпецпредставитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов начал свою статью "Новая Центральная Азия во внешней политике Узбекистана". 6-я Консультативная встреча глав пяти государств Центральной Азии в Астане "запустила новую фазу межгосударственного сотрудничества в этом уникальном формате", считает ветеран узбекской дипломатии. "Страны впервые согласовали единое видение развития региональной кооперации - Концепцию "Центральная Азия-2040", которая подтвердила приверженность государств придать необратимый и поступательный характер процессу регионального сотрудничества", - говорится в статье. Процессы, происходящие на территории государств региона дипломат называет "полной перезагрузкой" и отмечает, что ЦА стала "самостоятельным игроком на мировой арене".



Разумеется, если поднапрячься, можно мысленно себе представить объединившихся под крышей "общего дома" на территории без малого в 3,9 млн кв. км граждан нынешних 5 государств с населением более 80 млн человек, совокупным ВВП 450 млрд долларов, обладающих пятой частью мировых запасов урана, более 17% - нефти, 7% - природного газа, занимающих 10-е место в мире по производству угля и 19-е - по выработке электроэнергии.



Оказалось, что экспертам и аналитикам, подготовившим по предложению Казахстана Концепцию развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040", а также Дорожную карту по развитию регионального сотрудничества до 2027 года, это удалось, так как эти итоговые документы были дружно поддержаны и подписаны на минувшей встрече в Астане всеми пятью сторонами. Но не светит ли им в будущем судьба печально известного Союзного государства Россия-Беларусь? При некоторых обстоятельствах этого нельзя полностью исключать.



"Союз нерушимый?"



Союзное государство Россия-Беларусь, в рамках которого должно было постепенно формироваться единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное, рыночное и культурное пространство, замышлялось еще с середины 90-х годов. (В принципе, аналогичная цель по всем упомянутым направлениям, только более обтекаемо, присутствует и в инициативе, высказанной президентом Казахстана и обсуждаемой в ходе 6-й Консультативной встречи глав государств ЦА).



Как оказалось, уже на стадии практической реализации планов, когда речь зашла о вероятности делегирования союзных полномочий и формирования наднациональных органов Союза, а также избрания президента Союза, начали возникать проблемы и экономические и политические противоречия. Практическое осуществление интеграции требовало применения принципа "две страны - один рынок". (В принятом документе Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040" говорится о создании электронной торговой платформы, а также о принятии совместной Стратегии развития промышленной кооперации и ряде других начинаний, неизменно сопровождающихся прилагательным "совместный").



В ноябре 2021 года Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства, утвердив 28 программ по интеграции в вопросах налогообложения и кредитования, а также по созданию объединенных рынков нефти, газа и транспортных услуг. А 24 февраля 2022 года российские войска теперь уже открыто вероломно вторглись на территорию Украины, в том числе с территории Беларуси, и началась настоящая война.



По какому пути будет далее развиваться Союзное государство Россия-Беларусь, боюсь, никому не известно. Пока же Минск сохраняет верность Москве, Лукашенко позиционирует себя посредником в прекращении "драчки", одновременно стягивая к границе с Украиной треть своей армии, а для Путина Беларусь осталась "дружественным" европейским государством, которое он может посещать, не опасаясь отправки в Гаагу.



Подводим итоги саммита



Заявив об укреплении международной субъектности Центральной Азии как о главной цели на период до 2040 года, подписанная в Астане Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040" подчеркивает, что в рамках консультативных встреч государства ЦА намерены активно развивать формат "внутрирегиональных диалоговых площадок на различных уровнях", а именно, на уровне парламентов, отраслевых государственных органов, общественных организаций , аналитических, предпринимательских и деловых структур. А что касается непосредственно формата консультативных встреч глав государств ЦА, он будет трансформирован в "полноценную региональную структуру", не имеющую блоковой направленности. Подчеркивается также уважение права "на выбор собственного пути политического, экономического, социального и культурного развития с учетом исторического опыта и национальных особенностей каждого региона".



Вполне резонное решение, если учесть, что региональная платформа, каковой с марта 2018 года является Консультативная встреча глав государства ЦА, преследовала скорее не деловую, а пропагандистскую цель - показать нерушимую дружбу и взаимопонимание между главами государств, имеющих целый набор противоречий и реальных проблем вплоть до вооруженных столкновений из-за территориальных споров.



Эффективная модель взаимодействия в рамках консультативных встреч глав государств ЦА, как подчеркивается в подписанном документе, отвечает коренным интересам народов региона, служит реализации торгово-экономического, инвестиционного, транзитно-транспортного, водно-энергетического и культурно-гуманитарного потенциала, а также содействует эффективной борьбе с внешними вызовами и угрозами и формированию благоприятного внешнего окружения региона.



В сфере политики - взаимодействие государств ЦА в рамках многосторонних форматов с целью консолидации усилий по сотрудничеству как в рамках "Центральная Азия +", так и в других международных организациях и площадках, продолжение межмидовских политических консультаций, а также встречи глав миссий центральноазиатских государств при ООН для выработки единых позиций и решений по актуальным вопросам международной и региональной повестки, активное сотрудничество по линии законодательных органоа, обмен опытом в области государственного управления и развития.



В целях безопасности и осуществления совместного противостояния "современным вызовам и угрозам" повышается значение механизма встреч секретарей Советов безопасности ЦА, а также проведения на регулярной основе Центральноазиатского форума по безопасности и сотрудничеству и Центральноазиатского экспертного форума, сотрудничество по линии разведки, в рамках союзнических отношений - взаимное уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности, равноправия, взаимной выгоды, невмешательство во внутренние дела, неприменение военной силы или угрозы силой, отказ от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах.



В плане экономического сотрудничества страны-партнеры считают необходимым устранить существующие торговые барьеры и избыточный протекционизм, обеспечить транспарентные и стабильные условия, проводить регулярные встречи профильных министров. В организационном плане было решено создать Деловой совет ЦА. Можно предположить, что это будет своего рода "совет министров". Кстати, на прошлой, 5-й Консультативной встрече в 2023 году в Душанбе лидерами стран было принято решение учредить Совет нацио­нальных координаторов (по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии), который, вероятно, будет осуществлять какие-то функции в промежутке между встречами лидеров.



Приветствуется также совместное производство сельхозпродукции и продовольственных товаров, совместное участие в инвестиционных форумах, проводимых в ЦА, а также сотрудничество по линии разведки, добычи, переработки и использования полезных ископаемых, формирование логистического хаба, открытие в Ашхабаде Регионального центра климатических технологий для ЦА (под эгидой ООН), реализация региональной стратегии по адаптации к изменению климата и региональной программы "Зеленая повестка".



В сфере гуманитарного сотрудничества - проведение Форума историков, развитие формата "Диалог женщин ЦА", межвузовское взаимодействие, обмен студентами, открытие вузовских филиалов, сотрудничество в сфере СМИ, создание единого информационного и медийного пространства, общерегионального телеканала, новостных интернет-сайтов ЦА, "Зеленый коридор" в сфере развития туризма, совместные турмаршруты по государствам ЦА, общие направления молодежной политики, продвижение "спорта высших достижений", пропаганда национальных видов спорта, проведение центральноазиатских турниров.



Кроме упомянутого объемного документа Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040", главы государств одобрили Дорожную карту по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы и План действий по развитию промышленной кооперации государства ЦА на 2025-2027 годы. Члены делегаций, сопровождавшие своих президентов, также подписали документы, касающиеся развития транспортно-логистических центров, энергетики и транспорта.



По окончании официальной части встречи в присутствии глав государств ЦА и почетных гостей - президента Азербайджана и главы РЦПДЦА состоялось награждение Ш.Мирзиеева Почетными знаком глав государств Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания между государствами региона.



Было также сообщено, что следующая, 7-я Консультативная встреча пройдет в Узбекистане в августе 2025 года под председательством президента Шавката Мирзиеева.



В случае, если на территории отдельно взятого региона Центральная Азия к 2040 году наступит-таки обещанная эпоха Ренессанса, "центральноазиатскую пятерку" назовут "отцами победы". Но если вдруг, по какой-то причине этого не случится, то возлагать ответственность за провал фактически будет не на кого, потому что, "у победы много отцов, а поражение всегда сирота"... Источник - gundogar.media

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