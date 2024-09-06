Мрак густеет. Накат на православие только усиливается, - митрополит Лука

20:36 07.09.2024

Все не русское православие уже приговорили к унии с Ватиканом – митрополит из УПЦ



Елена Острякова. 06.09.2024



Раскольничья ПЦУ готовится к объединению с католиками. В этом же направлении движется так называемый вселенский патриарх Варфоломей.



Об этом в интервью укро-пропагандисту Александру Шелесту заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"А почему все вместе с униатами сделано? Сколько в правительстве выпускников Украинского католического университета? Все направлено на уничтожение Православия на нашей земле. Чтобы создать новую унию. Этого не скрывают", – сказал владыка Лука.



В этом году в ПЦУ отменили Петров пост на католический манер. В некоторых раскольничьих храмах распространяются тексты Символа веры с фелиокве - добавкой, из-за которой и произошел великий раскол церквей.



По словам владыки Луки, к слиянию готовятся не только ПЦУ с украинской греко-католической церковью, но и константинопольский патриархат с Ватиканом. Якобы в следующем году на Пасху будет проведено совместное причащение.