 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 07.09.2024
22:38  Трагедия на шахте KAZ Minerals: сколько зарабатывают владельцы казахстанской меди
20:36  Мрак густеет. Накат на православие только усиливается, - митрополит Лука
20:34  Новым премьером Франции стал "один из самых глупых политиков Пятой республики", - В.Вербинина
20:28  Нургозель Байрамова: Когда наступит Ренессанс Центральной Азии и наступит ли он вообще?
20:02  Чабаны разрушили ранне-ордынское городище Шоткара в центре Казахстана
19:59  КазVIPкриминал. Нацгвардия, домогательства и коррупция. Как партия "Ак Жол" вляпалась в скандальную историю
19:56  ММКЯ. Павел Крашенинников презентует новую книгу "Государство против революции" (8/09)

18:38  США выдвинули обвинения в отношении политолога Саймса и его жены. "Светит" 60 лет
18:12  Борис в поход собрался... Что ждет бывшего премьера Англии Джонсона и его коллег, желающих повоевать с Россией
18:03  Король Великобритании Карл III успешно борется с раком. Есть "позитивные" новости
17:14  "Кыргызалтын" открыл магазин по продаже золотых слитков
17:09  Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха, - Петр Акопов
17:06  Г.Друзенко: Украину разорвет изнутри. Ждать осталось недолго.
17:05  Китаю удался торговый удар по Европе
17:02  Штефан Вольф: прокремлевские взгляды набирают силу в странах Европы и в Закавказье
17:00  "Telegram - не анархический рай". Дуров прокомментировал задержание в Париже
16:12  Можно ли "Искандером" попасть в Зеленского, как в Дудаева?
15:54  РосАрмия прорывается к Курахово (карта)
08:48  Началась третья мировая, цифровая, война , - Елена Караева
08:27  О возрождении духовной культуры Кыргызстана, - Алымбек Биялинов
08:07  На ломаном латинском… Почему зависла реформа казахского алфавита? - Сауле Исабаева
08:05  Союз журналистов Казахстана о новых правилах: Опасения оправдались
08:01  Акимат Алматы опровергает аресты в акимате. Досаевцы у аппарата...
07:58  Хоть чучелом, хоть тушкой, или Побег из концлагеря "Украина", - Д.Шевченко
07:31  Песков на оптимизме: "России хватит ресурсов, чтобы выдавить ВСУ из Курской области"
01:19  Запад топчется у Рубикона: страны НАТО близки к роковому решению об эскалации, - М.Ростовский
00:47  Четыре глаза новой китайской технореволюции - умные очки вытесняют смартфоны
00:24  Космическая гонка набирает обороты: на Западе опасаются успехов Китая, - Л.Савин
00:04  Президент Садыр Жапаров подписал указ о роспуске местных кенешей и назначении новых выборов
00:03  Dropshot 2.0: украинский вариант, - Максим Столетов
Пятница, 06.09.2024
21:38  Мигранты могут угробить или спасти Казахстан
18:54  Американский "фугас" подрывает безопасность ЦентрАзии, - Сергей Кожемякин
18:52  Имеет ли смысл открывать вклад в редкой валюте
18:48  В Казахстане готовят к открытию первый автодорожный тоннель
18:45  ММКЯ-24. Встреча с писательницей Цзюлу Фэйсян (анонс 7/09)
18:31  ЦИК Узбекистана измененив форму избирательных бюллетеней сэкономил 3 млрд сумов
18:28  Токаев предложил привлечь иностранные компании к управлению пенсионными активами
17:46  Тойгонбай Абдыкаров добровольно оставил пост директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана
14:11  Дуров поднял лапки. Обеспечил слив контента, - МК
12:05  На севере Афганистана складывается узбеко-таджикский "Вилаят Хорасан". Что делать?
11:59  Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии Казахстана генерал Воронкин
11:55  Умный город Аркадаг удостоен 3 наград на Всемирной выставке "умных городов"
11:49  Кадровые перестановки в Казахстане: потеряны и найдены, - Дарья Матяшова
11:45  Туркменистан. Учителей и врачей вновь привлекают к хлопкоуборочной кампании
11:40  Скрытое послание Путина из Монголии: Лопата земли полетела на гроб глобального мироустройства, - И.Головнев
11:35  Турецкий кирпич в БРИКС, - Олег Шевцов
11:21  Премьерный показ: Макрон предложил нового главу правительства и получил импичмент, - К.Логинова
11:17  "Звонок из 2016-го". Инакомыслящих блогеров запугивают ради победы Харрис
11:14  Интерес Китая к Африке взбудоражил коллективный Запад, - МК
11:12  The Economist: перестановками в кабмине Зеленский насмешил даже своих
10:55  Экс-глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отправлен послом в Голландию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Трагедия на шахте KAZ Minerals: сколько зарабатывают владельцы казахстанской меди
22:38 07.09.2024

На прошлой неделе - 31 августа и 1 сентября - на шахтах горнорудной компаний KAZ Minerals произошло сразу два ЧП, в результате которых погибло пять человек. Историю крупнейшего производителя меди в стране решили разобрать в отделе финансовой аналитики Orda.kz.

С трудом укладывается в голове мысль, что в XXI веке на казахстанских шахтах одной из самых богатых и прибыльных компаний в стране в забоях продолжают гибнуть рабочие. О причинах трагедии судить еще рано, выводы сделает специальная комиссия. Однако практически всегда виновником в подобных трагедиях на производстве признается работодатель.

На шахте Артемьевской трагедия произошла в результате обвала породы (в профессиональной среде называемой заколом), которую можно связать с нарушением техники безопасности или несчастным случаем. На шахте Иртышская, по предварительным данным, гибель произошла в результате отравления газом, которую должны были предотвратить газоанализаторы и система вентиляции. И это уже вызывает большие вопросы к работодателю и организации трудового процесса, как минимум техническому оснащению и контролю за соблюдением техники безопасности.

Вперед в прошлое

Компания KAZ Minerals юридически появилась сравнительно недавно - в 2014 году, в результате реорганизации деятельности группы "Казахмыс". Огромная горнодобывающая империя была разделена на две части - публичную, акции которой торговались на Лондонской бирже и на Казахстанской фондовой бирже, и на частную, скрытую от посторонних глаз. К слову, акции "Казахмыса" торговались в Лондоне с 2005 года.

В KAZ Minerals попали самые прибыльные и новые месторождения группы - рудники открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области, три подземных рудника в Восточном Казахстане, а также Бозымчак - открытый рудник в Кыргызстане. Основной продукт компании - катодная медь; золото, серебро и цинк по сути являются сопутствующими при добыче медной руды. Сегодня в KAZ Minerals работает более 14,4 тыс. человек, значительная часть из них - в Кыргызстане.

В "Казахмыс" в результате реорганизации попали не самые новые предприятия с низкой рентабельностью; кроме того, обремененные различными социальными обязательствами - как поддержка региональной инфраструктуры (школы, детсады, дворцы культуры и т. п.). 10 лет назад цены на металлы были значительно ниже, чем сейчас - в полтора раза, да и тенге был гораздо дороже.

Так что сейчас "Казахмыс" уже чувствует себя вполне замечательно - выручка в долларах выросла, а в тенге, которыми платят зарплату рабочим, еще сильнее.

Богатые номиналы

KAZ Minerals и "Казахмыс", несмотря на юридическую независимость, фактически остаются одной компанией. Их офисы в Алматы расположены в одном здании на месте одного из бывших корпусов Республиканского дома политпросвещения на проспекте Достык. Боле того: их контролирующим акционером является один человек - Владимир Ким, некогда самый богатый человек в Казахстане по версии Forbes.

Владимиру Киму принадлежит 63,5 % акций KAZ Minerals и 70 % акций "Казахмыса". По староказахстанской легенде, Владимира Кима в свое время в "Казахмыс" привел ныне покойный Владимир Васильевич Ни - старый соратник Нурсултана Назарбаева, в разные годы помощник и управляющий делами президента.

Как Владимир Ким стал крупнейшим акционером "Казахмыса", неясно. Однако на просторах интернета сохранилась копия якобы доверенности, датированной 2006 годом, по которой получается, что полноправным собственником "Казахмыса" когда-то был первый президент. Проверить подлинность этой доверенности и содержащихся в ней сведений невозможно.Остальные 36,5 % KAZ Minerals контролирует Олег Новачук, родившийся в советской Алма-Ате, ныне постоянно проживающий в Монако. Непонятно, что Новачук много лет делает в списке самых богатых казахстанцев по версии Forbes, если у него давно нет паспорта нашей страны. Он принял подданство Российской Федерации и Великобритании. Впрочем, после вторжения России в Украину группа KAZ Minerals избавилась от своего крупнейшего проекта на Чукотке - Баимского месторождения, а Новачук - и, вероятно, от российского паспорта, оставшись подданным исключительно британской короны.

Ставка не сыграла

В 2021 году KAZ Minerals с большим скандалом покинула Лондонскую биржу и казахстанскую KASE, проведя делистинг. Миноритарные акционеры были недовольны стоимостью выкупа, из-за чего первоначальное предложение с 6,4 фунта стерлингов за акцию было повышено до 7,8 фунта, а потом и до 8,5 фунта.

KAZ Minerals решили сделать непубличной компанией из-за нового проекта - Баимского месторождения. Это одно из крупнейших в мире месторождений золота и меди - четвертое место по объему разведанных запасов и настоящий бриллиант в короне KAZ Minerals. В 2018 году Баимское купили у российских олигархов Романа Абрамовича и Александра Абрамова за $900 млн. Инвестиции в развитие месторождения требовали не менее $8 млрд, что привело к ожесточенному сопротивлению со стороны миноритарных акционеров. В 2021 году Ким и Новачук выкупили их акции, что позволило им беспрепятственно развивать Баимское.

Баимское находится за полярным кругом, и для его разработки потребовалось строительство нового порта, дороги протяженностью 400 км, а также четырех барж с атомными реакторами на борту для обеспечения месторождения электричеством.

Презентовал проект развития Олег Новачук на личной встрече с президентом Владимиром Путиным, заручившись его поддержкой. Проект получил поддержку правительства РФ, в том числе в рамках развития Северного морского пути.

Акционеры компании поставили все на Баимское, но началась война в Украине. Месторождение попало под санкции, его спешно вывели из активов KAZ Minerals и передали материнской структуре в лице Trianon Limited, принадлежащей Киму и Новачуку. Последняя в результате также попала под санкции, из-за чего месторождение опять продали закрытому паевому инвестиционному фонду "Северная Аврора", формально не связанному с прежними акционерами. Сведущие люди говорят о финансовой эквилибристике по выводу актива, но доказательств этому нет.

Не все так плохо у медных королей

Несмотря на проблемы, возникшие с Баимским и его продажей, одна из материнских структур KAZ Minerals Limited, зарегистрированная в Великобритании, по итогам 2023 года получила прибыль более $2,15 млрд - практически вдвое больше по сравнению с 2022 годом. Прибыль была в основном достигнута за счет дивидендов от дочерних структур, которые составили почти $1,6 млрд. Кстати, вышестоящей материнской структуре KAZ Minerals Limited за 2023 год выплатили $1,4 млрд - деньги стали ближе к акционерам.

Месторождения Актогай и Бозшаколь выведены в отдельные юридические лица в Казахстане. По итогам 2023 года месторождение Бозшаколь заработало 38,4 млрд тенге чистой прибыли и всего имело на своем счету 767 млрд тенге нераспределенной прибыли на конец года. Прибыль месторождения Актогай оказалась куда больше и по итогам 2023 года составила 329 млрд тенге, всего же на конец прошлого года компания располагала более 1 трлн тенге нераспределенной прибыли. И Бозшаколь, и Актогай не выплачивали дивиденды KAZ Minerals по итогам деятельности за 2022 и 2023 годы. То есть прибыль материнской структуры, зарегистрированной в Лондоне, могла быть еще выше.

Очевидно, что KAZ Minerals является чрезвычайно прибыльной компанией, у которой есть достаточно денег на создание безопасных условий труда для работников всех уровней на своих шахтах и комбинатах в Казахстане и Кыргызстане. Тем не менее, что-то происходит не так, как нужно, раз в забоях до сих продолжают гибнуть шахтеры.

Также хотим подкинуть идею правительству, которое так остро нуждается в средствах для сокращения дефицита бюджета Казахстана. Обратите внимание на сверхдоходы компании, которые скопились на ее счетах за последние годы. Хочется напомнить, что недра страны принадлежат не только Киму и Новачуку или тому, кто за ними стоит, но и всему народу Казахстана.

Редакция
06 сентября 2024

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725737880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената рассказал о планах работы Палаты с учетом задач Послания
- Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым реализацию крупных инфраструктурных проектов
- Олжас Бектенов и основатель сервиса inDrive Арсен Томский обсудили вопросы развития цифровой индустрии
- Под председательством Государственного советника прошло очередное заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра РК Тамара Дуйсенова и Генеральный директор МОТ Жильбер Унгбо обсудили вопросы занятости и повышения доходов населения
- Казахстан и Международная организация труда обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере трудовых стандартов
- Отменить плату 10% за услуги официанта намерены в Минторговли
- Комментарий Пресс-службы Демпартии "Ак жол" к сегодняшнему выступлению А.Садыкова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  