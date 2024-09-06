Трагедия на шахте KAZ Minerals: сколько зарабатывают владельцы казахстанской меди

22:38 07.09.2024

На прошлой неделе - 31 августа и 1 сентября - на шахтах горнорудной компаний KAZ Minerals произошло сразу два ЧП, в результате которых погибло пять человек. Историю крупнейшего производителя меди в стране решили разобрать в отделе финансовой аналитики Orda.kz.



С трудом укладывается в голове мысль, что в XXI веке на казахстанских шахтах одной из самых богатых и прибыльных компаний в стране в забоях продолжают гибнуть рабочие. О причинах трагедии судить еще рано, выводы сделает специальная комиссия. Однако практически всегда виновником в подобных трагедиях на производстве признается работодатель.



На шахте Артемьевской трагедия произошла в результате обвала породы (в профессиональной среде называемой заколом), которую можно связать с нарушением техники безопасности или несчастным случаем. На шахте Иртышская, по предварительным данным, гибель произошла в результате отравления газом, которую должны были предотвратить газоанализаторы и система вентиляции. И это уже вызывает большие вопросы к работодателю и организации трудового процесса, как минимум техническому оснащению и контролю за соблюдением техники безопасности.



Вперед в прошлое



Компания KAZ Minerals юридически появилась сравнительно недавно - в 2014 году, в результате реорганизации деятельности группы "Казахмыс". Огромная горнодобывающая империя была разделена на две части - публичную, акции которой торговались на Лондонской бирже и на Казахстанской фондовой бирже, и на частную, скрытую от посторонних глаз. К слову, акции "Казахмыса" торговались в Лондоне с 2005 года.



В KAZ Minerals попали самые прибыльные и новые месторождения группы - рудники открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области, три подземных рудника в Восточном Казахстане, а также Бозымчак - открытый рудник в Кыргызстане. Основной продукт компании - катодная медь; золото, серебро и цинк по сути являются сопутствующими при добыче медной руды. Сегодня в KAZ Minerals работает более 14,4 тыс. человек, значительная часть из них - в Кыргызстане.



В "Казахмыс" в результате реорганизации попали не самые новые предприятия с низкой рентабельностью; кроме того, обремененные различными социальными обязательствами - как поддержка региональной инфраструктуры (школы, детсады, дворцы культуры и т. п.). 10 лет назад цены на металлы были значительно ниже, чем сейчас - в полтора раза, да и тенге был гораздо дороже.



Так что сейчас "Казахмыс" уже чувствует себя вполне замечательно - выручка в долларах выросла, а в тенге, которыми платят зарплату рабочим, еще сильнее.



Богатые номиналы



KAZ Minerals и "Казахмыс", несмотря на юридическую независимость, фактически остаются одной компанией. Их офисы в Алматы расположены в одном здании на месте одного из бывших корпусов Республиканского дома политпросвещения на проспекте Достык. Боле того: их контролирующим акционером является один человек - Владимир Ким, некогда самый богатый человек в Казахстане по версии Forbes.



Владимиру Киму принадлежит 63,5 % акций KAZ Minerals и 70 % акций "Казахмыса". По староказахстанской легенде, Владимира Кима в свое время в "Казахмыс" привел ныне покойный Владимир Васильевич Ни - старый соратник Нурсултана Назарбаева, в разные годы помощник и управляющий делами президента.



Как Владимир Ким стал крупнейшим акционером "Казахмыса", неясно. Однако на просторах интернета сохранилась копия якобы доверенности, датированной 2006 годом, по которой получается, что полноправным собственником "Казахмыса" когда-то был первый президент. Проверить подлинность этой доверенности и содержащихся в ней сведений невозможно.Остальные 36,5 % KAZ Minerals контролирует Олег Новачук, родившийся в советской Алма-Ате, ныне постоянно проживающий в Монако. Непонятно, что Новачук много лет делает в списке самых богатых казахстанцев по версии Forbes, если у него давно нет паспорта нашей страны. Он принял подданство Российской Федерации и Великобритании. Впрочем, после вторжения России в Украину группа KAZ Minerals избавилась от своего крупнейшего проекта на Чукотке - Баимского месторождения, а Новачук - и, вероятно, от российского паспорта, оставшись подданным исключительно британской короны.



Ставка не сыграла



В 2021 году KAZ Minerals с большим скандалом покинула Лондонскую биржу и казахстанскую KASE, проведя делистинг. Миноритарные акционеры были недовольны стоимостью выкупа, из-за чего первоначальное предложение с 6,4 фунта стерлингов за акцию было повышено до 7,8 фунта, а потом и до 8,5 фунта.



KAZ Minerals решили сделать непубличной компанией из-за нового проекта - Баимского месторождения. Это одно из крупнейших в мире месторождений золота и меди - четвертое место по объему разведанных запасов и настоящий бриллиант в короне KAZ Minerals. В 2018 году Баимское купили у российских олигархов Романа Абрамовича и Александра Абрамова за $900 млн. Инвестиции в развитие месторождения требовали не менее $8 млрд, что привело к ожесточенному сопротивлению со стороны миноритарных акционеров. В 2021 году Ким и Новачук выкупили их акции, что позволило им беспрепятственно развивать Баимское.



Баимское находится за полярным кругом, и для его разработки потребовалось строительство нового порта, дороги протяженностью 400 км, а также четырех барж с атомными реакторами на борту для обеспечения месторождения электричеством.



Презентовал проект развития Олег Новачук на личной встрече с президентом Владимиром Путиным, заручившись его поддержкой. Проект получил поддержку правительства РФ, в том числе в рамках развития Северного морского пути.



Акционеры компании поставили все на Баимское, но началась война в Украине. Месторождение попало под санкции, его спешно вывели из активов KAZ Minerals и передали материнской структуре в лице Trianon Limited, принадлежащей Киму и Новачуку. Последняя в результате также попала под санкции, из-за чего месторождение опять продали закрытому паевому инвестиционному фонду "Северная Аврора", формально не связанному с прежними акционерами. Сведущие люди говорят о финансовой эквилибристике по выводу актива, но доказательств этому нет.



Не все так плохо у медных королей



Несмотря на проблемы, возникшие с Баимским и его продажей, одна из материнских структур KAZ Minerals Limited, зарегистрированная в Великобритании, по итогам 2023 года получила прибыль более $2,15 млрд - практически вдвое больше по сравнению с 2022 годом. Прибыль была в основном достигнута за счет дивидендов от дочерних структур, которые составили почти $1,6 млрд. Кстати, вышестоящей материнской структуре KAZ Minerals Limited за 2023 год выплатили $1,4 млрд - деньги стали ближе к акционерам.



Месторождения Актогай и Бозшаколь выведены в отдельные юридические лица в Казахстане. По итогам 2023 года месторождение Бозшаколь заработало 38,4 млрд тенге чистой прибыли и всего имело на своем счету 767 млрд тенге нераспределенной прибыли на конец года. Прибыль месторождения Актогай оказалась куда больше и по итогам 2023 года составила 329 млрд тенге, всего же на конец прошлого года компания располагала более 1 трлн тенге нераспределенной прибыли. И Бозшаколь, и Актогай не выплачивали дивиденды KAZ Minerals по итогам деятельности за 2022 и 2023 годы. То есть прибыль материнской структуры, зарегистрированной в Лондоне, могла быть еще выше.



Очевидно, что KAZ Minerals является чрезвычайно прибыльной компанией, у которой есть достаточно денег на создание безопасных условий труда для работников всех уровней на своих шахтах и комбинатах в Казахстане и Кыргызстане. Тем не менее, что-то происходит не так, как нужно, раз в забоях до сих продолжают гибнуть шахтеры.



Также хотим подкинуть идею правительству, которое так остро нуждается в средствах для сокращения дефицита бюджета Казахстана. Обратите внимание на сверхдоходы компании, которые скопились на ее счетах за последние годы. Хочется напомнить, что недра страны принадлежат не только Киму и Новачуку или тому, кто за ними стоит, но и всему народу Казахстана.



Редакция

06 сентября 2024