 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Удастся ли Шольцу продержаться в кресле канцлера, - Вл.Пряхин
00:08 08.09.2024

4.09.2024

Новая реальность для политического ландшафта Германии

Об авторе: Владимир Федорович Пряхин – доктор политических наук, член Совета Ассоциации российских дипломатов, профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

Многомесячный предвыборный марафон в двух восточных землях ФРГ завершен. Результаты подтверждают прогнозы об ожидавшейся катастрофе правительственной коалиции и даже превзошли их масштабы: партии социал-демократов (СДПГ), либералов (СвДП) и "Зеленых" коалиции Олафа Шольца получили в совокупности менее 12% голосов в Тюрингии и 13,1% в Саксонии. Представители СвДП вообще не вошли в ландтаг Саксонии, не преодолев пятипроцентный барьер. Партия "Зеленых" министра иностранных дел Анналены Бербок с огромным трудом зацепилась 5,1% голосов за место в ландтаге Саксонии. В Тюрингии число голосов, поданных за нерукопожатную "Альтернативу для Германии" (32,8 %), превзошло число бюллетеней, поданных за СДПГ – базовую партию правительственной коалиции.

По этому поводу уже забили тревогу пронатовские и проатлантистские круги как в политической элите ФРГ, так и по всей Европе. А в чем, собственно говоря, дело? Почему голоса 4 млн человек на выборах в местные парламенты двух германских земель вызвали такой переполох? Нельзя ли было все списать на то, что эти земли входили ранее в ГДР, и настроения электората в Дрездене и Эрфурте – отголоски прежнего прокоммунистического воспитания?

В правительстве ФРГ и Еврокомиссии всполошились не напрасно. Ведь практически впервые исход выборов в земельные парламенты зависел не от позиций партий по локальным вопросам "ножа и вилки", а по международной повестке. Говоря точнее, по внешней политике, а еще точнее – по курсу кабинета Шольца на безудержную поддержку Украины. Победившие на выборах партии (и правые, и левые) в центр своей избирательной кампании однозначно поставили критику инвестирования 28 млрд евро в поставки вооружений и оказание финансовой помощи Киеву правительством ФРГ.

При этом нужно иметь в виду следующее. Далеко не все избиратели, голосовавшие за кандидатов правительственных партий, поддерживают внешнеполитический курс Шольца и Бербок. Многие голосовали, руководствуясь не симпатиями к правительственной красно-желто-зеленой коалиции, а неприемлемостью для них ультраправых из "Альтернативы для Германии" и левых из "Альянса Сары Вагенкнехт". Многие в ФРГ считают "Альтернативу" чуть ли не пронацистской. Хотя это не так. "Альтернатива для Германии" официально зарегистрирована Минюстом ФРГ, что было бы совершенно невозможно, если бы она хоть в какой-то степени реально разделяла нацистские лозунги или использовала нацистскую символику. В этом отношении упреков гораздо больше заслуживают сами Шольц и Бербок, поддерживающие режим в Киеве.

Все сказанное выше можно отнести и к другим землям ФРГ, в том числе и не входившим в состав ГДР. Да, возможно, число голосов за кандидатов от оппозиции в этих землях будет меньше, чем в Саксонии или Тюрингии. Но настроения в них не сильно отличаются от настроений саксонских и тюрингских избирателей.

А если вспомнить неудачу пронатовцев и атлантистов на выборах в Европарламент в июне этого года, то можно однозначно сделать вывод о том, что внешнеполитический курс, рупором которого служит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отнюдь не у всех европейцев пользуется популярностью.

Конечно, в странах Европы крепнут позиции правых и даже ультраправых. Но все они – с разной степенью активности и пассионарности – выступают в защиту прежде всего национальных интересов. А в этот тренд вряд ли вписывается безудержная поддержка Украины. Не случайно опрометчиво сказанная Анналеной Бербок фраза о том, что для нее интересы украинцев важнее интересов собственных избирателей, вызвала столь резкую отрицательную реакцию всех немцев – и правых, и левых, и либерально настроенных, и консерваторов. Эта реакция нашла, в частности, отражение и в итогах выборов в Дрездене и Эрфурте.

К этому следует добавить, что в будущем году в ФРГ состоятся выборы в Бундестаг. И при продолжении нынешней политической тенденции "светофорную" коалицию социал-демократов (красные), либералов (желтые) и "зеленых" ждет, видимо, поражение. Вопрос заключается лишь в том, кто заменит Шольца на посту канцлера. Ведь основные его противники – демохристиане (блок ХДС/ХСС) – не склонны вступать в коалицию с "Альтернативой для Германии".

Парадоксальным образом это только играет на руку АдГ, так как, не имея реальных шансов войти в правительство, она может включать в свою предвыборную программу любые обещания. Теоретически – до тех пор, пока партия не завоюет абсолютное большинство и сможет сама сформировать кабинет министров.

Но даже при нынешней скоротечности политического процесса можно считать, что выборы в Бундестаг еще не скоро – через год. И в течение этого года Шольцу, может быть, удастся продержаться в канцлерском кресле. Для начала ему придется пережить земельные выборы через три недели в Бранденбурге. Политические аналитики не исключают, что в случае, если их итоги будут такими же, как в Тюрингии и Саксонии, или хотя бы близкими к ним, канцлера вынудят уйти в отставку и объявить досрочные парламентские выборы.

Тем более что уровень поддержки Шольца достиг антирекорда. Лишь 23% граждан Германии проголосовали бы за него, если бы могли выбрать канцлера прямым голосованием, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa в начале сентября. И это наихудший результат за все время пребывания Шольца на посту главы правительства Германии.

Источник - НГ
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