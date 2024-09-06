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|Армия Израиля ликвидировала командиров двух батальонов ХАМАС - Южного (Хаттабf) и Восточного (аль-Джадианf)
00:20 08.09.2024
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) ликвидировали командиров двух батальонов палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в центральном районе сектора Газа. Об этом сообщается на сайте ЦАХАЛ.
Как стало известно, в четверг, 4 сентября, вертолеты военно-воздушных сил страны атаковали замаскированный командный комплекс террористов в гуманитарной зоне в Дейр-эль-Балахе, который использовался боевиками ХАМАС и "Исламского джихада". В ходе удара ликвидированы в том числе командир южного батальона "Исламского джихада" Абдулла Хаттаб, а также командир восточного батальона Хатэм Абу аль-Джадиан.
"Перед атакой было предпринято множество мер для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия и авиаударов, а также дополнительной разведывательной информации", - подчеркнули израильские военные.
Ранее в ЦАХАЛ заявили о подготовке к наступательным действиям на ливанском фронте. Как сообщил начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви, за последний месяц Израиль ликвидировал множество бойцов "Хезболла" и уничтожил большое количество военной инфраструктуры движения на территории Ливана.