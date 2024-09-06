Правозащитники призвали президента Туркменистана снять запрет на выезд граждан за рубеж

00:22 08.09.2024

06.09.24



Правозащитники написали открытое письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову с просьбой снять необоснованные ограничения на выезд граждан республики за границу. Под документом, опубликованным изданием "Хроника Туркменистана", подписались два десятка общественных деятелей и представителей международных организаций.



Авторы обращения пишут, что в стране распространилась практика, когда отдельных граждан снимают с рейса, зачастую без объяснения причины. В качестве примера приведена история активистки Хамиды Бабаджановой, которая часто выступает с критикой в адрес туркменского правительства. Эта женщина с 2016 года проживает в Турции, но на родине у нее остались родственники, страдающие от произвола властей. Так, в апреле прошлого года пограничники запретили матери активистки - 74-летней Якутжан Бабаджановой - выехать в составе группы паломников для совершения умры (малый хадж). И только в августе 2023-го после того, как инцидент привлек внимание международных правозащитников, ограничения на выезд были сняты.



Но чиновники продолжили применять санкции к другим родственникам Бабаджановой. Уже в текущем году двум ее сестрам не разрешили вылететь из Ашхабада: одной - в Турцию, другой - в Узбекистан. Обратившись в миграционную службу, они получили официальное подтверждение запрета без указания его причин и продолжительности.



Авторы письма президенту также указывают, что наблюдаются случаи массового отказа в вылете за рубеж. В частности, необоснованно снимают с рейса граждан, планирующих учиться в Турции.



"12 августа 2024 года в аэропорту Ашхабада пограничники не допустили на борт самолета 20 студентов, а 28 августа - 60 человек, вылетавших в различные турецкие вузы", - указано в письме.



Причем нескольким пассажирам пограничники пояснили, что им бессмысленно отправляться за границу, так как университет, в котором они хотели учиться, закрылся. Но эта информация оказалась ложью. Также есть случаи, когда чиновники ссылаются на документ, якобы запрещающий туркменистанцам получать диплом в других странах, что нарушает право граждан на образование. Впрочем, видимо, и данные сведения - фейк, поскольку известно о посредниках, которые за $2-4 тысячи готовы снять запрет на выезд.



"Мы призываем Вас принять незамедлительные меры по снятию незаконных ограничений на выезд за границу как в отношении родственников Хамиды Бабаджановой, так и студентов, обучающихся в Турции, которым не разрешили вылет летом 2024 года", - обратились к Бердымухамедову-младшему правозащитники.