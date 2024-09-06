"Умиротворить" Афганистан: Бишкек исключил талибов из списка террористических организаций

00:27 08.09.2024

Следующей на очереди может оказаться еще одна центральноазиатская страна



Власти Киргизии исключили из списка террористических организаций движение "Талибан" (в РФ эта организация признана террористической, ее деятельность запрещена). МИД страны не делал официальных заявлений по этому поводу, но упоминание о талибах пропало с сайта Генпрокуратуры страны.



МИД Афганистана поблагодарило киргизские власти за исключение движения "Талибан" из списка запрещенных на территории страны. Согласно заявлению афганского дипломатического ведомства, это "указывает на растущее политическое признание "нынешних властей Афганистана" на региональном и международном уровнях". "Оно также устраняет барьер для укрепления двусторонних отношений" между Афганистаном и другими государствами", - говорится в сообщении.



В России также прокомментировали решение Бишкека. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Москва относится к этому с "пониманием". "Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану, поэтому, разумеется, как соседям, очень им важно выстраивать отношения с де-факто властью, с силой, которая де-факто удерживает власть в Афганистане. Это необходимо, без этого невозможно выстраивать никакие контакты, а абстрагироваться от этих контактов тоже нельзя. Поэтому мы с пониманием относимся к этой ситуации", – сказал он.



О намерении Бишкека развивать взаимовыгодное сотрудничество с Афганистаном стало известно в январе этого года. Тогда правительство республики направило в Кабул делегатов для обсуждения вопросов торговли и экономического сотрудничества.



Политолог Марс Сариев рассказал "МК" о причинах этого решения:



- Как известно, ранее из списка террористических организаций "Талибан" исключил Казахстан. Я считаю вопросом времени, когда аналогичное решение примет Узбекистан. Допускаю, что это может произойти уже в ближайшем будущем. Предполагаю, что все страны Центральной Азии согласятся с тем, что талибов нужно исключить из этого списка. Казахстан и Узбекистан имеют планы на грандиозный проект – строительство Трансафганской железнодорожной магистрали с выходом к Индийскому океану. По этой дороге намечаются, в том числе, поставки нефтепродуктов из Казахстана.



Это необходимо для того, чтобы исключить возможную угрозу со стороны Афганистана в будущем.



У нас есть нерешенный водный вопрос в связи с каналом "Коштепа", который может нарушить всю систему водоснабжения ЦА. Чтобы не было военного конфликта, Афганистан необходимо умиротворить и экономически интегрировать.



Елизавета Лужбина